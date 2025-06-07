«Все прекрасно знает»: Чеботина попросила бывшего вернуть ее песни

07 июня 2025, 22:54

Страсти: Певица Люся Чеботина рассказала, что экс-возлюбленный отобрал ее песни

Люся Чеботина (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Певица Люся Чеботина обвинила своего экс-возлюбленного в том, что он отобрал ее песни. Как пишут «Страсти», исполнительница была на премии МУЗ-ТВ, которая состоялась в Москве.





Звезда не назвала имя, но журналисты предполагают, что речь шла о ЮрКиссе (Юрий Киселев), который является сыном главы «РМГ».





«Все вы прекрасно понимаете, к кому я обращалась. Просто я устала просить об этом лично и решила, что может кто-то из друзей хоть как-то повлияет. Я устала слушать о себе, что меня кто-то сделал, что мне купили машину. Я просто считаю, что он все прекрасно знает. Надеюсь, премия МУЗ-ТВ как-то повлияет и мои песни вернутся ко мне», — сказала Чеботина.