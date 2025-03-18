«Все только начинается»: Родион Газманов признался Елизавете Арзамасовой в чувствах

Елизавета Арзамасова (фото: Telegram @LizaArzamasova)
Елизавета Арзамасова накануне отметила день рождения. Актриса в этот день получила признание в любви не только от своего супруга Ильи Авербуха, но и от певца Родиона Газманова, которого многие годы сватали к звезде «Папиных дочек».
«Мне сегодня 30 лет! Это увлекательно», – написала Арзамасова на личной странице в соцсети.В комментариях Газманов оставил подруге трогательное послание с комплиментом. Лиза и Родион познакомились более 15 лет назад. В интервью актриса говорила, что считает его своим близким другом. Однако поклонники надеялись на что-то большее и во всю говорили о романе пары. Накануне Газманов напомнил фанатам об их несбывшихся мечтах.
Певец оставил актрисе комментарий, в котором написал, что она с годами меняется только в лучшую сторону, становясь круче и красивее.
Арзамасова эмоционально отреагировала на сообщение друга. Она написала, что в её жизни всё только начинается.
Напомним, что Лиза Арзамасова и её муж Илья Авербух воспитывают двоих детей – сына Льва и дочь Лию. А вот Родион Газманов так и не женился. В одном из интервью он говорил, что семья имеет для него очень большое значение, именно поэтому он пока не женат.
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Анастасия Чинкова