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«Все только начинается»: Родион Газманов признался Елизавете Арзамасовой в чувствах

Родион Газманов признался Елизавете Арзамасовой в чувствах
Елизавета Арзамасова (фото: Telegram @LizaArzamasova)

Елизавета Арзамасова (фото: Telegram @LizaArzamasova)

Елизавета Арзамасова накануне отметила день рождения. Актриса в этот день получила признание в любви не только от своего супруга Ильи Авербуха, но и от певца Родиона Газманова, которого многие годы сватали к звезде «Папиных дочек».
«Мне сегодня 30 лет! Это увлекательно», – написала Арзамасова на личной странице в соцсети.
В комментариях Газманов оставил подруге трогательное послание с комплиментом. Лиза и Родион познакомились более 15 лет назад. В интервью актриса говорила, что считает его своим близким другом. Однако поклонники надеялись на что-то большее и во всю говорили о романе пары. Накануне Газманов напомнил фанатам об их несбывшихся мечтах.

Певец оставил актрисе комментарий, в котором написал, что она с годами меняется только в лучшую сторону, становясь круче и красивее.

Арзамасова эмоционально отреагировала на сообщение друга. Она написала, что в её жизни всё только начинается.

Напомним, что Лиза Арзамасова и её муж Илья Авербух воспитывают двоих детей – сына Льва и дочь Лию. А вот Родион Газманов так и не женился. В одном из интервью он говорил, что семья имеет для него очень большое значение, именно поэтому он пока не женат.

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Иосиф Пригожин пообещал заплатить тренеру миллион рублей, если она посадит его на шпагат
Иосиф Пригожин заплатит миллион рублей тренеру, если она посадит его на шпагат
18 марта 2025, 10:22

Иосиф Пригожин (фото: Telegram @iosifprigozhin)

Иосиф Пригожин решился на необычный эксперимент. 55-летний продюсер готов заплатить круглую сумму тренеру за одно достижение в спорте.
Певица Валерия ежедневно занимается спортом, поэтому находится в отличной форме. Даже во время гастролей артистка находит время для физической активности, чего не скажешь о её супруге, который так и не приучил себя к регулярным нагрузкам. Пригожин восхищается Валерией, но присоединяться к ней не спешит.

Однако накануне продюсер опубликовал неожиданное видео, на котором предстал в спортивном костюме рядом с тренером Самирой Мустафаевой. Иосиф спросил, хочет ли девушка заработать один миллион рублей, на что получил утвердительный ответ.

«Если ты посадишь меня на шпагат, я тебе дам один миллион рублей», – предложил пари шоумен.
После появились кадры первой тренировки, в ходе которой выполнялись упражнения на растяжку для начинающих.

Видео прокомментировала Валерия, которая написала, что совершенно не переживает за семейный бюджет. Слова она дополнила смеющимися смайликами.

Поддержали Пригожина бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Виктория Боня и оперный певец Ильдар Абдразаков.

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Мария Захарова высказалась об отмене Лолиты в шоу-бизнесе
18 марта 2025, 08:51

Лолита Милявская (Фото: Telegram-канал @lolitamilyavskaya)

После нашумевшей голой вечеринки в декабре 2023 года, которая негативно сказалась на репутации многих известных личностей, включая певицу Лолиту, артистка вновь начинает восстанавливать свою карьеру. Об этом пишет «StarHit».
В течение прошлого года концерты Лолиты часто отменялись, а она сама сосредоточилась на домашнем хозяйстве и времени, проведенном с близкими, включая дочь и маму.

В своём блоге Лолита делилась мыслями о том, как стала «пенсионеркой» и домохозяйкой, шутя, что её квартира «написала в небесную канцелярию», чтобы лишить её концертной работы. Однако сейчас дела 61-летней звезды начинают налаживаться.

Представитель МИД РФ Мария Захарова, высказала своё мнение о возвращении Лолиты в эфире проекта Георгия Иващенко «ШБ-шоу» на Russian MusicBox во время премии «Виктория». Она отметила, что артистка уже появлялась в программе Владимира Соловьева и подчеркнула, что у Лолиты могут быть разные этапы в карьере.

Лолита снялась в праздничном выпуске шоу «Суперстар!» и станет ведущей его нового сезона. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Телеведущий Иван Ургант открыл в Париже ИП по производству шоу
18 марта 2025, 05:33

Иван Ургант (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Российский телеведущий Иван Ургант открыл в Париже ИП по производству и подготовке шоу. Об этом пишет РИА Новости.
«Иван Ургант зарегистрировался как индивидуальный предприниматель в центре Парижа, указав своей деятельностью постановку и производство шоу», — сообщает агентство.

Телеведущий зарегистрировался как ИП 11 марта прошлого года. Основной деятельностью является производство шоу, концертов, а также театральных, оперных и танцевальных постановок. ИП находится в 7—м округе французской столицы, недалеко от здания Национального собрания в Париже.

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«Артист с характерным звучанием»: Киркоров почти сразу узнал Серябкину на шоу «Маска»
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#франция
#ип
#париж
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«Артист с характерным звучанием»: Киркоров почти сразу узнал Серябкину на шоу «Маска»
Киркоров: почти сразу узнал Серябкину на шоу «Маска»
18 марта 2025, 04:35

Филипп Киркоров (Фото: Telegram/official_kirkorov)

По словам певца Филиппа Киркорова, он практически сразу узнал Ольгу Серябкину на шоу «Маска». Об этом артист написал в своем telegram-канале.
«Браво, Оля! Все твои выходы были безупречны. Но и узнал я тебя почти сразу. В этом тоже есть большой плюс. Ты — артист с характерным только тебе звучанием», — похвалил Киркоров Серябкину.

Ранее «Радио 1» писало о разоблачении Ольги Серябкиной на шоу «Маска». Артистка скрывалась под маской Богомола. До нее проект покинули Агата Муцениеце, скрывающаяся под образом Коровки, и Эльдар Джарахов в маске Капибары.

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#киркоров
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«Не дождетесь, дорогие друзья»: Петросян раскритиковал слухи об отмене своих концертов из-за болезни
Евгений Петросян раскритиковал слухи об отмене своих концертов из-за болезни
18 марта 2025, 01:48

Евгений Петросян (Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)

Евгений Петросян опубликовал видеообращение, в котором раскритиковал слухи об отмене своих концертов из-за болезни. Информация о том, что артист плохо себя чувствует не соответствует действительности.
«Дошел слух до меня, что, дескать, я в марте отменил все свои концерты, себя плохо чувствую, пора на покой. Не дождетесь, дорогие друзья, те, кто это говорит! Если я даже и помру, вы все равно будете меня еще долго-долго слушать», — передает слова Петросяна «7 Дней».

Артист отметил, что в момент записи видеообращения он сидит на репетиции, а уже на следующий день ему предстоит шестичасовая съемка.

Евгений Петросян был госпитализирован 8 марта из-за желудочно-кишечного кровотечения в Боткинскую больницу. Юморист столкнулся с осложнением после недавно перенесенной операции. В результате артист попал в реанимацию.

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