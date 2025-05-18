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«Все замерли в ожидании»: Шоу «Маска» чуть не закрыли из-за Стаса Костюшкина

Продюсеры хотели закрыть шоу «Маска» после 1-ого выпуска из-за Стаса Костюшкина
Стас Костюшкин (Фото: Telegram/@kostyushkin_team)

Стас Костюшкин (Фото: Telegram/@kostyushkin_team)

Певец Стас Костюшкин был в жюри шестого сезона популярного телешоу «Маска», где победил его коллега по цеху Алексей Гоман. В беседе с «Вокруг ТВ» ведущий Вячеслав Макаров рассказал, что пять лет назад, когда «Маска» была еще пилотным проектом, ее могли закрыть после первого же выпуска. Стас тогда выступил в костюме мороженого.
«Мы все замерли в ожидании, заканчивается номер. И зал начинает хором скандировать: “Это Стас Костюшкин!”. Я тогда ощутил такую тревогу и разочарование, весь проект оказался под угрозой», — пояснил Макаров.
Костюшкин ушел уже во втором выпуске, но «Маске» дали шанс, откорректировав концепцию телепередачи. Акцент сделали на эффектности выступлений, а не на сокрытии личностей звезд.

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«Если бы было лет 20, я бы повелась»: Кудрявцеву атаковали изобретательные мошенники
Кудрявцеву атаковали мошенники под видом поклонников
18 мая 2025, 21:47

Лера Кудрявцева (Фото: Telegram/lerakudryavtseva)

Телеведущую Леру Кудрявцеву атаковали мошенники под видом поклонников. Переписку с ними звезда телепередачи «Секрет на миллион» показала в соцсетях. Некий мужчина хотел передать знаменитости букет, уверяя, что ему якобы ничего не нужно взамен. Злоумышленник даже предлагал привлечь стороннюю доставку для якобы отправки цветов. Все выяснилось, когда неизвестный назвался главой агентства безопасности.
«Вот мой сайт, поэтому ни за что не волнуйтесь!» — написал аферист.
Предполагалось, что Кудрявцева перейдет по ссылке, а мошенники получат доступ к интернет-банкингу.

«Если бы мне было лет 20, я бы, наверное, однозначно повелась», — резюмировала Лера, оценив изобретательность аферистов.
Перед этим стало известно, что мошенники обманули народную артистку России Веру Васильеву.

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15-летняя дочь Дианы Арбениной попробовала себя в качестве модели
15-летняя дочь Дианы Арбениной Марта вышла на подиум в качестве модели
18 мая 2025, 20:53

Диана Арбенина (Фото РИА Новости/Алексей Майшев)

В качестве модели попробовала себя дочь солистки «Ночных снайперов» Дианы Арбениной Марта.
Как пишет StarHit, девушке-подростку 15 лет. Многие удивились, увидев ее на шоу «Модный приговор», а перед этим на Московской неделе моды, ведь школьница профессионально занимается футболом. Арбенина рассказала, что все получилось по воле случая.

«Мы были в бане, решили Тему попарить. Пока Марту парили, я сидела в телефоне. И вдруг мимо меня прошли ноги. Поднимаю голову, а это дочь! Я восхитилась: „Марта, какие у тебя красивые ноги, не хочешь по подиуму пройтись?“ Вероятно, у нее было хорошее настроение в тот момент, она согласилась, „почему нет“», — поделилась исполнительница.
Фотосессия вызвала настоящий бум в соцсетях, Марта, по словам Арбениной, осталась довольна результатом, хоть и очень волновалась в день съемок.

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«Для нас этой грязи нет»: Милонова высмеяли за просмотр «Евровидения»
Поплавская высмеяла Милонова за просмотр «Евровидения»
18 мая 2025, 20:06

Яна Поплавская (Фото: Telegram/@the_yana_poplavskaya)

Общественный деятель Яна Поплавская раскритиковала пост депутата Госдумы Виталия Милонова о «Евровидении». Финал международного конкурса прошел в Швейцарии 17 мая.
«Скажите, люди, зачем члену Госдумы РФ смотреть отвратительное Евровидение, да ещё и комментировать его публично? Для нас этой грязи нет уже несколько лет, и Слава Богу», — написала Поплавская.

Артистка надеется, что ее аудитория, как и она сама, не смотрела европейское шоу. Перед этим Милонов назвал «Евровидение» «громким ужасом», который превратился в «непотребщину». При этом парламентарий, по его словам, не стал бы запрещать просмотр полностью. Депутат признался, что посмотрел выступления тройки победителей.

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Стали известны новые подробности о пропаже экс-мужа Кати Лель во Франции
Aif: Игорь Кузнецов мог не пережить развод
18 мая 2025, 19:19

Катя Лель (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Поиски пропавшего экс-мужа певицы Кати Лель (Екатерина Чупринина) Игоря Кузнецова продолжаются. Ранее сообщалось, что мужчина пропал во Франции. Как пишет aif.ru, знакомые Кузнецова думают, что он мог не пережить развод с артисткой.
В начале мая стало известно, что мужчина исчез с радаров в середине апреля, приехав в Ниццу по делам. Лель отмечала, что Кузнецов в розыске, и его ищут водолазы. Исполнительница хита «Мой мармеладный» заявляла, что находится на связи с близкими.

«Мы с ним не виделись уже два года с момента мирного развода. С доченькой они общались», — говорила знаменитость «Стархиту».
Екатерина и Игорь развелись на фоне злоупотребления мужчины алкоголем. СМИ писали, что Кузнецов, будучи пьяным, забывал о дочери и жене, вступая с другими женщинами в отношения.

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#мир
#россия
#звёзды
#шоу-бизнес
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«Сил нет никаких»: Анна Семенович пожаловалась на проблемы со здоровьем
Анна Семенович пожаловалась на проблемы со здоровьем из-за кишечной палочки
18 мая 2025, 18:55

Анна Семенович (Фото: Instagram* @ann_semenovich)

Певица Анна Семенович в своем блоге пожаловалась на состояние здоровья.
Исполнительница поделилась, что проснулась с высокой температурой. Затем ее состояние стало ухудшаться: тело болело настолько сильно, что казалось ее «побили палками».

Семенович пришлось вызвать врача на дом. Выяснилось, что у знаменитости обнаружили кишечный вирус.

«Состояние нестояния. Просто сил нет никаких – тело ломит, спину ломит, ноги ломит. Будьте аккуратны», — добавила Анна.

Певица подчеркнула, ​что поедет работать, несмотря на плохое самочувствие.

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*Запрещен в РФ
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