«Все замерли в ожидании»: Шоу «Маска» чуть не закрыли из-за Стаса Костюшкина

Стас Костюшкин (Фото: Telegram/@kostyushkin_team)
Певец Стас Костюшкин был в жюри шестого сезона популярного телешоу «Маска», где победил его коллега по цеху Алексей Гоман. В беседе с «Вокруг ТВ» ведущий Вячеслав Макаров рассказал, что пять лет назад, когда «Маска» была еще пилотным проектом, ее могли закрыть после первого же выпуска. Стас тогда выступил в костюме мороженого.
«Мы все замерли в ожидании, заканчивается номер. И зал начинает хором скандировать: “Это Стас Костюшкин!”. Я тогда ощутил такую тревогу и разочарование, весь проект оказался под угрозой», — пояснил Макаров.Костюшкин ушел уже во втором выпуске, но «Маске» дали шанс, откорректировав концепцию телепередачи. Акцент сделали на эффектности выступлений, а не на сокрытии личностей звезд.
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