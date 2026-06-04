«Всегда была тягота»: Дава про отцовство
Рэпер Дава рассказал об отцовстве
Давид Манукян (Дава) поделился, что роль отца далась ему легко благодаря давнему желанию иметь детей. Его цитирует телеграм-канал «Звездач».
Блогер официально стал отцом 19 мая 2025 года. В этот день у него родилась дочь Николь.
«У меня всегда была тягота, я этого ждал. Для меня это было очень естественно — я ничего не наигрывал, я просто проживал своими эмоциями», — прокомментировал Манукян.Кроме того, Дава признался, что начать вести стримы его побудила супруга, певица Мари Краймбрери, которая наставила «на путь истинный». При этом сама исполнительница, по словам мужа, не любит появляться перед камерой — убедить её сниматься не может даже Дава.