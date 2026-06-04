«Всегда была тягота»: Дава про отцовство

04 июня 2026, 12:30

Рэпер Дава рассказал об отцовстве

Давид Манукян (Дава) (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Давид Манукян (Дава) поделился, что роль отца далась ему легко благодаря давнему желанию иметь детей. Его цитирует телеграм-канал «Звездач».





Блогер официально стал отцом 19 мая 2025 года. В этот день у него родилась дочь Николь.





«У меня всегда была тягота, я этого ждал. Для меня это было очень естественно — я ничего не наигрывал, я просто проживал своими эмоциями», — прокомментировал Манукян.