«Всегда готова поделиться»: Мама Тимати ответила на слухи о тотальном контроле над невестками

Симона Юнусова ответила на слухи о тотальном контроле над невестками
Мама рэпера Тимура Юнусова (Тимати) Симона Черноморская высказалась о взаимоотношениях с внуками на фоне критики в свой адрес.
Ее нередко обвиняют в том, что она слишком активно вмешивается в жизнь невесток — как бывших, так и нынешней избранницы артиста Валентины Ивановой, которая недавно родила дочь Эмму. В личном блоге Черноморская подчеркнула, что не претендует на ведущую роль в воспитании малышки.
«Эмму же воспитывает Валя. Если понадобится совет или помощь, я всегда готова поделиться тем, что знаю», — высказалась звездная мама.
У Тимати трое детей от трех моделей. Старшая дочь Алиса родилась в отношениях с Аленой Шишковой, сына Ратмира ему родила Анастасия Решетова, а Эмма появилась на свет в августе 2025 года. Решетова ранее неоднократно намекала, что ей приходилось отстаивать право самостоятельно принимать решения в вопросах воспитания из‑за чрезмерного внимания со стороны Черноморской.