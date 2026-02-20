«Всегда готова поделиться»: Мама Тимати ответила на слухи о тотальном контроле над невестками

20 февраля 2026, 20:27

Симона Юнусова ответила на слухи о тотальном контроле над невестками

Симона Черноморская (Фото: Instagram*/simona280)

Мама рэпера Тимура Юнусова (Тимати) Симона Черноморская высказалась о взаимоотношениях с внуками на фоне критики в свой адрес.





Ее нередко обвиняют в том, что она слишком активно вмешивается в жизнь невесток — как бывших, так и нынешней избранницы артиста Валентины Ивановой, которая недавно родила дочь Эмму. В личном блоге Черноморская подчеркнула, что не претендует на ведущую роль в воспитании малышки.





«Эмму же воспитывает Валя. Если понадобится совет или помощь, я всегда готова поделиться тем, что знаю», — высказалась звездная мама.