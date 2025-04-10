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Джиган рассказал, как справиться с весенним обострением

Джиган посоветовал жениться тем, кто страдает от весеннего обострения
Джиган (Денис Устименко) (Фото: Инстаграм* @iamgeegun)

Джиган (Денис Устименко) (Фото: Инстаграм* @iamgeegun)

Рэпер Джиган (Денис Устименко) ответил на вопрос журналистов о том, как справиться с весенним обострением. Об этом он рассказал Super на премии Жара Music Awards 2025.
Ответ исполнителя хита «На чиле» был весьма кратким: «Жениться». С ответом Джигана согласилась и его супруга Оксана Самойлова.

«Отличный совет», — посмеялась жена рэпера.

Ранее Блогер Оксана Самойлова заявила, что они с Джиганом планируют завести пятого ребенка. Самойлова уточнила, что они с мужем хотят девочку. Оксана допускает возможность воспользоваться услугами суррогатной матери, однако вероятнее всего будет рожать сама.

«Если у тебя физически есть возможность сделать это самостоятельно, то, конечно, самостоятельно. Для кого-то некомфортно, возможно, это рассказывать, для кого-то это слишком личное, каждый сам делает свой выбор», — поделилась блогер.

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«Заслужила»: оперная певица Анна Нетребко возвращается на европейскую сцену
Анна Нетребко возвращается на сцену Цюрихского оперного театра
10 апреля 2025, 20:52

Анна Нетребко (фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Оперная певица Анна Нетребко возвращается на сцену Цюрихского оперного театра. Об этом сообщил руководитель культурного учреждения Маттиас Шульц, слова которого приводит агентство Keystone-SDA.
Напомним, что выступления певицы отменили в нескольких странах Европы и в США в связи с политическими событиями. Однако Шульц отметил, что политика не должна влиять на простых артистов.

«Я убеждён, что она заслужила эту возможность», – высказался о Нетребко руководитель театра.
Выяснилось, что 53-летняя исполнительница будет выступать в роли Леоноры в опере Джузеппе Верди «Сила судьбы».

Напомним, что Нетребко несколько лет назад сделала выбор в пользу выступлений за рубежом, полностью прекратив концертную деятельность в России. Однако после 2022 года карьера артистки потерпела крах и в других странах. Театры Европы отказались видеть на своей сцене российскую певицу.

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#россия
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«Я сильно волнуюсь»: Анна Седокова впервые вышла в свет после гибели Яниса Тиммы – видео
Анна Седокова впервые вышла в свет после гибели Яниса Тиммы
10 апреля 2025, 20:34

Анна Седокова (фото: Telegram @secretanna)

Анна Седокова впервые вышла в свет после трагедии с её бывшим мужем, баскетболистом Янисом Тиммой, который покончил с собой в декабре. Певица появилась на красной дорожке премии Жара Music Awards 2025.
После смерти экс-супруга Седокова больше недели провела в больнице, а затем долгое время не выходила из дома. Постепенно она начала возвращаться к жизни и творчеству. Недавно певица выпустила новый трек, в котором рассказала о своих переживаниях. А сегодня впервые за долгое время появилась на публике.

За время своего отсутствия в публичном поле звезда сильно похудела. На это обратили внимание поклонники, когда она выложила первую фотографию после трагедии. Но на сегодняшнем мероприятии было видно, что Анна практически пришла в форму.

«Я сильно волнуюсь. У меня платье, которое сильно мнется. Но дело даже не в этом... Я до сих пор боюсь людей. Так долго нигде не была... Хочется сбежать и никуда не идти», – сообщила Седокова в своём Telegram-канале перед церемонией.
После этого заявления она отказалась общаться с прессой, сославшись на то, что ещё не до конца восстановилась.

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#семья
#певица
#дома
#telegram
#церемония
#мероприятия
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Юра Борисов подписал контракт с крупнейшим актёрским агентством Голливуда
10 апреля 2025, 20:14

Юра Борисов (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Юра Борисов подписал контакт с United Talent Agency (UTA) – одной из трёх крупнейших агентских компаний Голливуда.
Отмечается, что среди бывших и нынешних клиентов агентства такие знаменитые актёры и режиссёры как Харрисон Форд, Крис Пратт, Джонни Депп, Тим Бёртон, Кристофер Нолан и М. Найт Шьямалан.

О заключённом Борисовым контракте сообщило крупнейшее киноиндустриальное издание Variety.

Напомним, что в этом году фильм режиссёра Шона Бейкера «Анора», в котором сыграл в том числе Борисов, выиграл премию «Оскар». Актёр также номинировался как исполнитель Лучшей мужской роли второго плана.

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#фильм
#сша
#контракт
#сотрудничество
#кино
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Спектакль в театре Маяковского отменили из-за ухудшения состояния Немоляевой
Mash: актрисе Немоляевой вызвали скорую помощь из-за проблем с сердцем
10 апреля 2025, 20:06

Светлана Немоляева (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Спектакль «Бешеные деньги» в московском театре Маяковского отменили из-за того, что актрисе Светлане Немоляевой стало плохо, сообщил Телеграм-канал Mash.
Отмечалось, что дома у артистки резко ухудшилось состояние. Родные вызвали ей скорую помощь.

В 19:00 Немоляева планировала выйти на сцену театра Маяковского. Сначала родные актрисы заявили, что спектакль состоится. Однако в последний момент мероприятие все же отменили.

«Вынуждены сообщить, что по причине болезни артиста спектакль «Бешеные деньги», запланированный на сегодня [10 апреля], переносится на 31 мая [начало в 18:00]», — подчеркнули представители театра в Телеграм-канале.

Уточнялось, что билеты можно вернуть или обменять до дня начала перенесенного мероприятия в личном кабинете.

В ноябре Светлана Немоляева поделилась, что она почувствовала себя нехорошо во время работы над ремейком фильма «Буратино». Тогда она тоже жаловалась на сердце.

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«Почему бы это не сделать?»: Ковальчук решилась на важный шаг после обвинений Чумакова в абьюзе

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#скорая помощь
#сердце
#спектакль
#театр
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«Почему бы это не сделать?»: Ковальчук решилась на важный шаг после обвинений Чумакова в абьюзе
Ковальчук заявила о готовности второй раз выйти замуж за Чумакова
10 апреля 2025, 19:57

Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук (фото: Telegram @juliakovalchuk82)

Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук в этом году отметят 12 лет со дня свадьбы. Пара воспитывает двух дочерей и наслаждается семейной жизнью, однако недавно они столкнулись с волной хейта.
После интервью Светлане Бондарчук музыканта назвали абьюзером. Но артисты не обращают внимания на высказывания общественности и готовы доказать всем искренность своих чувств.

Чумакову и Ковальчук нравится традиция, когда проводится повторная свадебная церемония в годовщину совместной жизни. Телеведущая призналась, что с радостью бы надела подвенечное платье и вновь произнесла клятву в вечной любви.

«Если у обоих есть такое желание и возможности, почему бы это не сделать? Это всегда приятные эмоции, приятные воспоминания, возможность новых друзей посвятить в те воспоминания. По-моему, это круто!», – заявила бывшая солистка группы «Блестящие» в беседе с Woman.ru.
Артист в ответ поддержал супругу и отметил, что уже копит деньги на скорое торжество.

1 октября Чумаков и Ковальчук отметят годовщину совместной жизни. Возможно, они действительно захотят сыграть вторую свадьбу.

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