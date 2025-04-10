Джиган рассказал, как справиться с весенним обострением

Джиган (Денис Устименко) (Фото: Инстаграм* @iamgeegun)
Рэпер Джиган (Денис Устименко) ответил на вопрос журналистов о том, как справиться с весенним обострением. Об этом он рассказал Super на премии Жара Music Awards 2025.
Ответ исполнителя хита «На чиле» был весьма кратким: «Жениться». С ответом Джигана согласилась и его супруга Оксана Самойлова.
Ранее Блогер Оксана Самойлова заявила, что они с Джиганом планируют завести пятого ребенка. Самойлова уточнила, что они с мужем хотят девочку. Оксана допускает возможность воспользоваться услугами суррогатной матери, однако вероятнее всего будет рожать сама.
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«Отличный совет», — посмеялась жена рэпера.
Ранее Блогер Оксана Самойлова заявила, что они с Джиганом планируют завести пятого ребенка. Самойлова уточнила, что они с мужем хотят девочку. Оксана допускает возможность воспользоваться услугами суррогатной матери, однако вероятнее всего будет рожать сама.
«Если у тебя физически есть возможность сделать это самостоятельно, то, конечно, самостоятельно. Для кого-то некомфортно, возможно, это рассказывать, для кого-то это слишком личное, каждый сам делает свой выбор», — поделилась блогер.
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Ольга Енгалычева