«Всегда торгуюсь»: Юлианна Караулова поделилась новостью о покупке квартиры в ипотеку

Юлианна Караулова (фото: Telegram @karaulovalova)
Певица Юлианна Караулова поделилась новостью о покупке квартиры в ипотеку. В ходе сделки ей удалось добиться снижения цены.
«Купили квартиру в ипотеку. Я всегда торгуюсь, для меня принципиально, чтобы хоть сколько-то человек уступил. Но я при этом продала свою квартиру. Со мной покупатель, правда, не торговался. Вообще красавчик!», – рассказала 36-летняя телеведущая в беседе с изданием «Страсти».Также Караулова рассказала, что уже начала обустраивать новое жильё. Однако только после завершения сделки она обнаружила, что рядом с новым домом нет детского сада, куда нужно ходить её четырёхлетнему сыну Александру.
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