«Всех очень-очень люблю»: Яна Гладких станет мамой в третий раз, актриса ждет дочку

Яна Гладких (Фото: Instagram* @yanagladkih)
Российская актриса Яна Гладких объявила, что станет мамой в третий раз и ждет дочку. На трогательной гендерной вечеринке актриса поделилась радостью с близкими, а позже рассказала об этом в своем блоге.
Вместе с мужем, звукооператором Иваном Ширшовым, Яна воспитывает двух сыновей, а теперь их семья готовится к появлению долгожданной девочки. На гендер-пати, окруженная родными и друзьями, актриса объявила, что у нее родится дочка.
Поклонники осыпали ее теплыми словами: «Яночка, ура!» и «Как классно! От всей души поздравляю вас, Яна!». Эти пожелания отразили радость фанатов за актрису, которая уже доказала, что материнство для нее — это не только счастье, но и борьба.
В 2018 году Яна впервые стала мамой. А вот позже новость о втором сыне для была омрачена страхом: актриса узнала, что Степа родится с тяжелым пороком сердца. Врачи советовали прервать беременность, но Яна и Иван приняли решение бороться.
Читайте также:
«Брошу-ка эту затею»: Ирина Салтыкова призналась, почему оставила попытки вернуться на большую сцену
«Этот конкурс далеко не всегда про вокал»: Музыкальный критик объяснил, почему Клава Кока имела шансы победить на «Евровидении»
«Только слепой не увидит посыла»: музыкальный критик раскрыл скрытый смысл новых песен Пугачевой
«Спасибо моей выбранной семье — за то, что вы рядом со мной и с нашей будущей малышкой. Я очень-очень всех вас люблю», — написала Яна в блоге.
Яна Гладких с мужем и детьми на гендер-пати (Фото: Instagram* @yanagladkih)
Поклонники осыпали ее теплыми словами: «Яночка, ура!» и «Как классно! От всей души поздравляю вас, Яна!». Эти пожелания отразили радость фанатов за актрису, которая уже доказала, что материнство для нее — это не только счастье, но и борьба.
В 2018 году Яна впервые стала мамой. А вот позже новость о втором сыне для была омрачена страхом: актриса узнала, что Степа родится с тяжелым пороком сердца. Врачи советовали прервать беременность, но Яна и Иван приняли решение бороться.
Яна Гладких (Фото: Instagram* @yanagladkih)
«Я знала, что не буду переступать через жизнь. Я выбрала Степу», — говорила тогда актриса.Мальчик родился в Германии, где ему провели сложную операцию. Даже спустя годы Яне тяжело говорить о тех испытаниях, но она гордится своим выбором. Степа выжил. Теперь актриса излучает счастье в ожидании очередного пополения семьи. Стоит надеяться, что на этот раз ребенок родится без проблем.
Читайте также:
«Брошу-ка эту затею»: Ирина Салтыкова призналась, почему оставила попытки вернуться на большую сцену
«Этот конкурс далеко не всегда про вокал»: Музыкальный критик объяснил, почему Клава Кока имела шансы победить на «Евровидении»
«Только слепой не увидит посыла»: музыкальный критик раскрыл скрытый смысл новых песен Пугачевой
*Запрещенная в России экстремистская организация
Мария Моисеева