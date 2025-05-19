«Этот конкурс далеко не всегда про вокал»: Музыкальный критик объяснил, почему Клава Кока имела шансы победить на «Евровидении»

Музыкальный критик Евгений Бабичев оценил шансы Клавы Коки на успех на «Евровидении». По его словам, певица вполне могла попасть в десятку благодаря своей харизме и яркой подаче треков. Рассуждать на эту тему Бабичев стал в ответ на недавний комментарий от популярной блогерши.