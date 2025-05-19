«Этот конкурс далеко не всегда про вокал»: Музыкальный критик объяснил, почему Клава Кока имела шансы победить на «Евровидении»

Клава Кока (Фото: Instagram* @klavacoca)
Музыкальный критик Евгений Бабичев оценил шансы Клавы Коки на успех на «Евровидении». По его словам, певица вполне могла попасть в десятку благодаря своей харизме и яркой подаче треков. Рассуждать на эту тему Бабичев стал в ответ на недавний комментарий от популярной блогерши.
Клава Кока (Клавдия Высокова) рассказала, что подготовила песню для международного конкурса «Евровидение» в 2022 году. Она надеялась выступить и принести победу России. Однако трек так и не был представлен публике
В беседе с URA.RU Бабичев отметил, что для успеха Клавы Коки на «Евровидении» нужна была поддержка опытной команды Филиппа Киркорова.
По его мнению, профессиональная постановка могла бы вывести выступление Коки на новый уровень. Бабичев считает, что успех девушки зависел бы не только от вокала, который вызывает критику у некоторых других экспертов, таких как Юрий Лоза. У Клавы Коки есть один очень важный для «Евровидения» талант — обаяние, и умение захватить внимание зрителя.
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В беседе с URA.RU Бабичев отметил, что для успеха Клавы Коки на «Евровидении» нужна была поддержка опытной команды Филиппа Киркорова.
Клава Кока и Филипп Киркоров (Фото: Instagram* @klavacoca)
«С Клавой должен был работать Филипп Киркоров и вся его греческая команда. В связи с этим можно было ожидать что-то интересное, как это и умеют делать греки с Киркоровым. Они уже неоднократно доказывали это в рамках конкурса», — пояснил критик.
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По его мнению, профессиональная постановка могла бы вывести выступление Коки на новый уровень. Бабичев считает, что успех девушки зависел бы не только от вокала, который вызывает критику у некоторых других экспертов, таких как Юрий Лоза. У Клавы Коки есть один очень важный для «Евровидения» талант — обаяние, и умение захватить внимание зрителя.
Клава Кока (Фото: Instagram* @klavacoca)
«Мы прекрасно знаем, что конкурс «Евровидение» — это не всегда про вокал. (...) Поэтому проект с участием Коки мог бы получиться интересным. В десятку вполне могла бы попасть. Симпатичная молодая девчонка могла бы понравиться и тинейджерам, и просто мужчинам. Все они могли бы за нее проголосовать», — отметил критик.Сравнивая Коку с другими участниками, Бабичев привел в пример рэпера Томми Кэша, занявшего третье место без выдающихся вокальных данных. Он уверен, что Клава могла бы повторить успех Манижи, последней российской участницы, попавшей в десятку.
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*Запрещенная в России экстремистская организация
Мария Моисеева