«Всему своё время»: Сашу Савельеву заподозрили в расставании с мужем
Поклонники заподозрили бывшую солистку группы «Фабрика» Сашу Савельеву и актера Кирилла Сафонова в расставании. Поводом для обсуждений стали последние публикации певицы и жизнь супругов в разных странах, сообщает Super.ru.
Недавно Савельева поделилась фотографиями со школьной линейки их семилетнего сына Леона. На снимках стало известно, что мальчик пошел в первый класс в России, хотя в последние годы семья жила в Израиле.
Подписчики также обратили внимание, что Сафонов давно не появляется в соцсетях супруги. Саму Савельеву чаще видят в России, тогда как актер проводит время в США и Израиле.
Поклонники стали спрашивать певицу о том, что происходит в ее отношениях с мужем. Савельева прямо на эти вопросы не ответила, ограничившись короткой фразой: «Всему своё время».
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