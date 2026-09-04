«Всему своё время»: Сашу Савельеву заподозрили в расставании с мужем

04 сентября 2026, 12:28

Саша Савельева и Кирилл Сафонов (фото: Instagram* / sasha_savelieva)

Поклонники заподозрили бывшую солистку группы «Фабрика» Сашу Савельеву и актера Кирилла Сафонова в расставании. Поводом для обсуждений стали последние публикации певицы и жизнь супругов в разных странах, сообщает Super.ru.