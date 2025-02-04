«Жесты бегства»: Профайлер разоблачил настоящие чувства Седоковой на видео после смерти Тиммы

Анна Седокова (Фото: соцсети)
Певица, телеведущая Анна Седокова после длительного молчания вышла на связь. В своем телеграм-канале она записала видео подписчикам, где сообщила, что проживает сейчас самый сложный период в ее жизни.
«Я пыталась просто встать. Просто не упасть. Пробовать жить дальше», — сказала певица.
Профайлер, эксперт по лжи и языку жестов. НЛП и бизнес-тренер, предприниматель, блогер, автор книги «Ложь под микроскопом» Илья Анищенко в беседе с «Радио 1» заявил, что в своих словах о проживании тяжелого периода в жизни певица не врет.
«Единственная фраза, связанная с тяжелыми переживаниями — то, что у нее сейчас тяжелый период в жизни. И в этом я не вижу, что она врет. Действительно, тяжелый период. И поза, и жесты, и интонация голоса, и оговорка — все об этом говорит, но я думаю, что какого-то горя и скорби нет. На лице это не проявляется. Но то, что ей сейчас тяжело, это видно», — распознал по видеозаписи эксперт.
Он подметил, что у певицы поза эмбриональная — самая ресурсная поза для человека.
«Когда очень тяжело человек погружается в позу эмбриона, обхватывает себя. Полностью отсутствует какая-либо жестикуляция в руках. Руки просто сцеплены и держат себя. В нескольких местах она облизывает губы. И постоянно смотрит вниз — это всегда печаль, тяжелая ситуация. Есть отдергивающие жесты, жесты бегства, стрессового клинического бегства. Когда она говорит про сложность, у нее появляется жест черепашьей головы, то есть она немножко вдавливается в плечи — это означает, что ей тяжело, навалился груз проблем, жест стресса — инстинктивно хочет жать голову в плечи», — объяснил специалист по жестам.
По словам Ильи Анищенко, Седокова избегает всякого упоминания ситуаций с экс-мужем и всей трагедией, потому что испытывает сильные и неприятные эмоции, в чем не лукавит.
Напомним, что певицу госпитализировали в день смерти Тиммы с нервным срывом.
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Анастасия Панченко