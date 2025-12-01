«Завернул в ковёр и запер»: Анфиса Чехова шокировала историей про отца

01 декабря 2025, 13:42

Анфиса Чехова рассказала о случае насилия в семье родителей

Анфиса Чехова (Фото: Telegram @aachekhova)

Телеведущая и актриса Анфиса Чехова поделилась с подписчиками в личном блоге историей из жизни своих родителей. Она узнала об этом случае со слов своей матери, Натальи Корчуновой.





По словам артистки, её отец Александр Корчунов однажды привёл будущую жену знакомиться к своей матери.

«Отцу открывает его мать дверь и начинает на него орать. Папа её хватает, скручивает, кладёт на пол, заворачивает в ковер, выносит её в другую комнату и запирает на замок. И говорит: «Проходи, Наташенька», — поделилась Анфиса.

