«Завернул в ковёр и запер»: Анфиса Чехова шокировала историей про отца
Анфиса Чехова рассказала о случае насилия в семье родителей
Телеведущая и актриса Анфиса Чехова поделилась с подписчиками в личном блоге историей из жизни своих родителей. Она узнала об этом случае со слов своей матери, Натальи Корчуновой.
По словам артистки, её отец Александр Корчунов однажды привёл будущую жену знакомиться к своей матери.
«Отцу открывает его мать дверь и начинает на него орать. Папа её хватает, скручивает, кладёт на пол, заворачивает в ковер, выносит её в другую комнату и запирает на замок. И говорит: «Проходи, Наташенька», — поделилась Анфиса.Мать Чеховой позже признавалась, что ей нужно было уйти тогда же. Помимо этого, телеведущая сообщила, что отец много лет унижал её и указывал на лишний вес, что развило у неё комплексы.
Во взрослой жизни она часто выбирала мужчин, похожих на отца, но эти отношения приносили страдания. Один из партнёров даже бил её. Чехова добавила, что смогла простить отца после глубокой работы с психологом.