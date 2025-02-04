«Всё не так страшно»: на что пошла Настя Крайнова, чтобы стать матерью

Настя Крайнова (Фото: соцсети)
Певица Настя Крайнова заморозила яйцеклетки ради материнства. Об этом она рассказала в «ШБ-шоу». Женщина решила подстраховаться, поскольку после 40 лет зачать ребенка бывает сложно.
«Все звезды яйцеклетки заморозили. Я тоже, конечно. По деньгам — нормально. Гормональная процедура — ерунда. Всё зависит от того, какие у тебя показатели по гормонам. Всё не так страшно. Всё зависит от женщины, от возраста. Всё индивидуально», — сказала экс-участница группы «Тутси».Известно, что аналогичной услугой воспользовались и многие коллеги Крайновой по цеху: Анна Семенович, Анна Калашникова, Виктория Боня, Татьяна Буланова.
В прошлом году экс-бойфренд Крайновой сообщил ей в смс о том, что хочет расстаться. Несмотря на пережитое, судьба подарила певице другого поклонника.
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