Умерла звезда «Клюквенного щербета» Эдже Иртем
Турецкая актриса Эдже Иртем, полюбившаяся зрителям по сериалам «Клюквенный щербет» и «Семья», умерла в возрасте 35 лет. Об этом информирует издание Haberler.
Трагедия произошла в её собственном доме. По словам адвоката, смерть Иртем наступила около полудня. В этот момент рядом с актрисой была её мать, но она не смогла помочь дочери.
Согласно предварительной информации, причиной смерти мог быть сердечный приступ. Расследование продолжается.
Гибель молодой актрисы случилась буквально на следующий день после её дня рождения. Этот факт вызвал недоумение и вопросы у общественности.
Ранее сообщалось, что в возрасте 48 лет скончалась российская актриса Татьяна Плетнева. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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