«Я так долго скрывала»: Ирина Дубцова высказалась о свадьбе с новым возлюбленным

03 ноября 2025, 19:02

Ирина Дубцова заявила, что счастлива в отношениях с Иваном Петренко

Ирина Дубцова (Фото: Instagram* @dubtsova_official)

43-летняя певица Ирина Дубцова подтвердила отношения с директором крупной косметической фирмы Иваном Петренко. Артистка сообщила, что сейчас наслаждается этим периодом и не планирует торопить события.





В комментарии для Пятого канала Дубцова заявила, что в отношениях важно проявлять корректность и не оказывать давление на партнёра. Она полагает, что не следует торопить мужчину с предложением руки и сердца.



Певица отметила, что фанаты активно обсуждают её личную жизнь.

«Никакой сенсации: мы просто счастливые люди. У нас маленькие дети, дети постарше. У нас всё хорошо. Просто порадуйтесь за нас раз в жизни. Я так долго скрывала свою личную жизнь!» — сообщила артистка.