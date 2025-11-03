«Я так долго скрывала»: Ирина Дубцова высказалась о свадьбе с новым возлюбленным
Ирина Дубцова заявила, что счастлива в отношениях с Иваном Петренко
43-летняя певица Ирина Дубцова подтвердила отношения с директором крупной косметической фирмы Иваном Петренко. Артистка сообщила, что сейчас наслаждается этим периодом и не планирует торопить события.
В комментарии для Пятого канала Дубцова заявила, что в отношениях важно проявлять корректность и не оказывать давление на партнёра. Она полагает, что не следует торопить мужчину с предложением руки и сердца.
Певица отметила, что фанаты активно обсуждают её личную жизнь.
«Никакой сенсации: мы просто счастливые люди. У нас маленькие дети, дети постарше. У нас всё хорошо. Просто порадуйтесь за нас раз в жизни. Я так долго скрывала свою личную жизнь!» — сообщила артистка.Ранее Ирина Дубцова ответила на слухи о работе своего возлюбленном в эскорте.