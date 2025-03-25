«Всю беременность я рисковала умереть»: Катя Гордон откровенно рассказала о рождении сына благодаря врачебной ошибке

Катя Гордон (фото: Instagram* @katyagordon)
Катя Гордон успевает быть юристом, певицей и матерью. При этом она не проходит мимо громких скандалов: защитила девушек от нападок Татьяны Брухуновой, нашла компромат на Анну Седокову после гибели Яниса Тиммы и вступилась за своего бывшего мужа, телеведущего Александра Гордона, которого обвинили в изнасиловании.
На сей раз юрист рассказала о личном в шоу Натальи Подольской «Ваша Наташа». Гордон поделилась, что роды давались ей непросто, а вторая беременность была очень тяжёлой.
В течение восьми часов знаменитость пролежала со вскрытым животом. В толпе она заметила врача-турка, которого заставила резать артерию, пообещав, что выживет. В результате, всё прошло успешно, и Гордон очнулась через 2-3 дня.
Екатерина отметила, что в критический момент не боялась смерти, поскольку для неё страшнее жить после потери ребёнка. При этом мамой во второй раз она стала чудом – если бы особенность была обнаружена раньше, то пришлось бы сделать аборт. В результате, у юриста родился сын, которого она назвала в честь святого – Серафимом.
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*запрещён в РФ
«Оказалось, что у меня редкий диагноз – это называется приращение плаценты к матке. В общем, история в том, что мой плод опоясала моя артерия, и, чтобы его достать, нужно резануть артерию. Я знаю, что четыре (литра крови – прим. ред.) – это критически потерять. У меня почти четыре было потеряно. Фишка в том, что даже там, на ложе операционном, я устроила скандал, и меня спас и моего ребёнка только мой поганый характер», – призналась Гордон.Адвокат вспоминала, что ей сообщили о необходимости делать аборт по протоколу. Действительно, согласно российскому законодательству, если стоит выбор между спасением жизни матери и ребёнка, предписано спасать женщину. Однако Гордон удалось настоять на своём.
В течение восьми часов знаменитость пролежала со вскрытым животом. В толпе она заметила врача-турка, которого заставила резать артерию, пообещав, что выживет. В результате, всё прошло успешно, и Гордон очнулась через 2-3 дня.
Екатерина отметила, что в критический момент не боялась смерти, поскольку для неё страшнее жить после потери ребёнка. При этом мамой во второй раз она стала чудом – если бы особенность была обнаружена раньше, то пришлось бы сделать аборт. В результате, у юриста родился сын, которого она назвала в честь святого – Серафимом.
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова