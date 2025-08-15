Трамп заявил о «высоких ставках» перед встречей с Путиным на Аляске
Президент США Дональд Трамп заявил о «высоких ставках» перед встречей с российским лидеров Владимиром Путиным на Аляске. Об этом американский глава написал на своей странице в соцсети Truth Social.
Напомним, что переговоры между Путиным и Трампом пройдут на Аляске в районе 22:30 по московскому времени. Как стало известно журналистам, американский президент намерен встретить коллегу из РФ с наивысшими почестями у военной базы JBER, где и состоится встреча.
«Ставки высоки!!!» — пишет Трамп.
К тому же прямо перед саммитом США объявили состав делегации, которая будет вести переговоры с российскими представителями.