Трамп заявил о «высоких ставках» перед встречей с Путиным на Аляске

15 августа 2025, 14:51

Дональд Трамп и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп заявил о «высоких ставках» перед встречей с российским лидеров Владимиром Путиным на Аляске. Об этом американский глава написал на своей странице в соцсети Truth Social.





Напомним, что переговоры между Путиным и Трампом пройдут на Аляске в районе 22:30 по московскому времени. Как стало известно журналистам, американский президент намерен встретить коллегу из РФ с наивысшими почестями у военной базы JBER, где и состоится встреча.





«Ставки высоки!!!» — пишет Трамп.