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Взял фамилию жены и страдал от алкогольной зависимости: судьба Вадима Андреева

Вадим Андреев (Фото: Инстаграм* @vadimandreev1791)

Вадим Андреев (Фото: Инстаграм* @vadimandreev1791)

30 марта Вадиму Андрееву исполняется 67 лет. Актер активно снимается в кино и играет в театре.
О том, как сложилась жизнь Вадима Андреева — в материале «Радио 1».

Детство и юность Вадима Андреева


Вадим Андреев (при рождении Фейгельман) родился 30 марта 1958 года в Москве. В детстве он занимался в театральной студии при Дворце пионеров, старался не пропускать ни одного спектакля в Малом театре.

После школы Вадим работал машинистом монтировочного цеха в Московском театре кукол и пробовал выступать. В 1979 году он окончил ВГИК.

Карьера Вадима Андреева


Дебют Андреева в кино состоялся в 1978 году в комедии «Баламут». Актер снимался в следующих фильмах и сериалах: «Карнавал», «Таможня», «Дети Арбата», «Офицеры», «Кадетство», «Ранетки», «Кремлевские курсанты», «Молодежка», «Балабол» и других.

Алёна Галлиардт, Вадим Андреев и Валерия Козлова (Фото: Инстаграм* @vadimandreev1791)

Примечательно, что артист также активно занимается озвучкой. Андреев работал над озвучкой таких картин, как «Побег», «Охотники за приведениями», «Крокодил Данди», «Король шуток», «Бэтмен возвращается», «Список Шиндлера», «Джуманджи», «Гринч — похититель Рождества», «Шрэк» и многих других.

Всего в фильмографии Вадима Андреева более 200 работ.

Что известно о личной жизни Андреева


Вадим Андреев с 1978 года женат на Галине Андреевой, выпускнице вечернего отделения пищевого вуза.

«Поцеловался — женись, такие времена были. Словом, я был обречен на ранний брак, и в итоге так и получилось. В 19 лет я женился на любимой девушке, мы как-то так сразу забеременели и вот с тех пор вместе», — рассказывал актер в одном из интервью.

Фамилию жены артист взял при вступлении в брак по настоятельной просьбе Татьяны Лиозновой.

У супругов есть сын Андрей. В 2013 году у актера родилась внучка Софья.

Вадим Андреев с семьей (Фото: Инстаграм* @vadimandreev1791)

Пагубная привычка и кризис в отношениях Вадима Андреева


Слава и частые гастроли привели к тому, что Вадим Андреев, как он сам признается, заболел «звёздной болезнью». В результате чего начались проблемы с алкоголем. Серьезный перелом произошел после микроинсульта в 25 лет, тогда медики предупредили артиста о возможных последствиях, если он не прекратит пить. С того момента с пагубной привычкой было покончено.

Проблемы коснулись и семейной жизни актера. В течение нескольких лет он и его жена жили раздельно. Несмотря на это, Вадим продолжал поддерживать связь с семьей и не разводился с женой. Андреев объяснял свой уход необходимостью «выдохнуть» и побыть наедине с собой. Спустя время Галина приняла мужа обратно, когда он решил вернуться.

Какой скандал произошел в семье Вадима Андреева


Несколько лет назад Вадим Андреев оказался в центре семейного скандала — бывшая избранница его сына Андрея стюардесса Анастасия Нефедова обвинила его в рукоприкладстве и алкоголизме.

«Сын подал на нее в суд за клевету и так далее. С меня было все снято, более того, к штрафу приговорили сторону обвинения. Ну потрепали мое имя. Бог им судья», — делился актер.

Чем Вадим Андреев занимается сегодня


Вадим Андреев продолжает творческую деятельность. Он задействован в спектаклях «Тетка Чарлея», «Пигмалион», «Красавец мужчина», «Как важно быть серьезным» и «Рыбак и его душа».

Вадим Андреев (Фото: Инстаграм* @vadimandreev1791)

В этом году ожидался выход не менее пяти проектов с участием актера: 9-й «Балабол» и 11-й «Мосгаз», российско-турецкая мелодрама «Близкое счастье», шпионский триллер «Завербованный» и комедия «Уволить Жору».

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Стало известно, на ком собирается жениться вдовец Жанны Фриске Дмитрий Шепелев
KP.RU: Дмитрий Шепелев собирается жениться на Екатерине Тулуповой
31 марта 2025, 17:23

Дмитрий Шепелев (Фото: Instagram*/dmitryshepelev)

Телеведущий Дмитрий Шепелев и дизайнер Екатерина Тулупова собираются пожениться этим летом, пишет KP.RU со ссылкой на коллег звезды экрана. Отмечено, что мужчина называет Тулупову «женой», однажды он по просьбе подписчика показал фото избранницы в соцсетях.
Впрочем, неофициальные отношения пары не помешали ей родить общего сына Тихона в 2021 году. Кроме того, в семье воспитываются сын Шепелева от певицы Жанны Фриске Платон и дочка Тулуповой Лада от предыдущего брака с предпринимателем.

Всего в жизни Шепелева было три серьезных романа. Оформить отношения с Жанной Фриске не получилось из-за болезни исполнительницы, а с Анной Старцевой (Тоболиной) мужчина развелся в 2008 году. Перед этим Тоболина и Шепелев встречались семь лет. Причиной развода стали испытания разлукой.

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Работала у Лещенко, сменила имя и воспитала чужих детей: судьба певицы Варвары
31 марта 2025, 16:37

Певица Варвара (Фото: Telegram @varvara_artist)

Певица Варвара с юных лет интересовалась русской историей, народными традициями и фольклором. Это оказало влияние на ее творчество и сделало одной из самых популярных этно-поп-исполнительниц на российской сцене.
О жизненном пути певицы Варвары расскажет редакция «Радио 1».

Детство и юность Варвары


Варвара (настоящее имя Алена Владимировна Сусова, в девичестве — Тутанова) родилась 30 июля 1973 года в Балашихе. Творческие способности Алена проявляла с ранних лет. Она любила устраивать концерты для семьи, а в четыре года впервые села за фортепиано.

Родители поддерживали начинания дочери, спустя время отдали ее в музыкальную школу. Под влиянием дедушки она освоила аккордеон. В детстве будущая звезда думала, что навыки игры на инструменте ей не пригодятся, как и занятия по степу, на которых настояла мама, однако в будущем это помогло внести разнообразие в выступления.

В старших классах школы Тутанова мечтала стать модельером. Девушка неплохо шила и даже задумывалась о поступлении в Институт легкой промышленности.

Однажды, проходя мимо зала в местном ДК, Алена остановилась, чтобы послушать репетицию инди-рок-ансамбля. Она припала к двери, но та неожиданно открылась, и девушка буквально ввалилась в помещение. Затем участники коллектива попросили ее исполнить отрывок какого-нибудь музыкального произведения. В результате все были очарованы голосом Тутановой и предложили стать солисткой. Этот случай предопределил ее судьбу.

Певица Варвара (Фото: кадр из клипа «Отпусти меня, ​река»)

Исполнительнице потребовался месяц, чтобы подготовить программу для поступления в Российскую академию музыки имени Гнесиных. Она с успехом прошла все испытания. Ее педагогом стал Матвей Ошеровский, которому Алена благодарна за наставления.

Музыкальный вуз исполнительница окончила с красным дипломом, а затем поступила в ГИТИС на заочное отделение. Выбрала специальность «артист музыкального театра».

Карьера Варвары


Одно время девушка работала бэк-вокалисткой у Льва Лещенко, участвовала в записях и ездила на гастроли. Мэтр дал Алене множество советов, которые пригодились, когда она решила стать сольной исполнительницей. В качестве псевдонима девушка выбрала имя Варвара — так звали ее бабушку.

Путь в качестве сольной певицы начался с 2000 года. Тогда Варвара взялась за запись дебютного альбома, который вышел на лейбле NOX Music. Авторами большинства композиций стали молодые творцы, чьи имена были неизвестны слушателям. Исключением был Ким Брейтбург, написавший несколько композиций для Бориса Моисеева. В записи диска участвовали музыканты, объединенные в группу, которая получила название «Варвара».

В 2002 году Варвара неожиданно получила предложение от основателя шведской студии Cosmo, выпустившей несколько дисков Бритни Спирс и группы A-ha. Варваре выпал шанс записать несколько песен с симфоническим оркестром Швеции. Так родился хит «Это позади», исполненный в стиле R'n'B.

Работу над остальными треками для второго альбома звезда предпочла продолжить в РФ. Вскоре появился хит «Я живая», который помог Варваре стать первой поп-певицей, чья музыка транслировалась в эфире рок-станции «Наше радио».

Весной 2003-го состоялась презентация пластинки «Ближе». Следующий год ознаменовался участием в конкурсе, организованном OGAE — клубом поклонников «Евровидения». Сингл «Грезы» из одноименного третьего альбома принес российской певице первое место.

В феврале 2005 года Варвара представила композицию «Летала да пела», а затем и клип к ней, который был снят в Марокко. С этой композицией знаменитость принимала участие в отборе для «Евровидения», но заняла только четвертое место.

Певица Варвара (Фото: Telegram @varvara_artist)

В 2010-м исполнительнице было присвоено звание «Заслуженная артистка Российской Федерации».

В марте 2011 года состоялась премьера концертной программы «Истоки», с которой певица побывала не только в российских, но и в европейских и азиатских городах. Варвара исполняла песни на разных языках, чтобы отдать дань традициям своего и других народов.

Певица также участвовала в эстафете олимпийского огня, приуроченной к Олимпиаде в Сочи.

Выпуску 6-го альбома вокалистки предшествовал гастрольный тур «Там, где любовь». Сборник был назван коротко, «Лен», и содержал такие хиты, как «Не для меня» и «Ивушки». После этого последовал длительный перерыв в студийных записях и только спустя 4 года, в 2019-м, знаменитость выпустила пластинку «Золотой лен».

Период пандемии коронавируса выдался для Варвары тяжелым. В одном из интервью она сообщила, что была вынуждена начать петь в ресторанах, что стало для нее новым опытом.

Осенью 2021 года на Первом канале состоялась премьера музыкального шоу «Две звезды. Отцы и дети», участниками которого стали знаменитые исполнители и их дети. Пару Варваре составил ее старший сын Ярослав Федосеев. Сегодня артистка продолжает радовать фанатов выступлениями.

Личная жизнь Варвары


Необыкновенная певица состоялась как жена и многодетная мама. Однако личная жизнь Варвары сложилась не сразу. Первый ранний брак быстро распался. В 1991 году на свет появился сын Ярослав. Чтобы обеспечить маленькую семью, исполнительнице пришлось на некоторое время уехать в Арабские Эмираты. Вынужденное расставание с сыном она переживала тяжело.

Жизнь наладилась после встречи с бизнесменом Михаилом Сусовым. Как и у артистки, у него за плечами уже были неудачные отношения, от которых остались два сына, Василий и Сергей. После свадьбы певица стала заботиться обо всех детях. Вскоре она родила дочь, которую назвали Варварой.

Певица Варвара с мужем (Фото: Telegram @varvara_artist)

Сегодня супруги Сусовы большую часть времени проводят в загородном доме. У них есть собственное хозяйство — гуси, куры и коровы. Пока исполнительница находится на гастролях, за ним ухаживают местные жители. В свободное время Алена и сама любит поработать в огороде.

Варвара сейчас


Сегодня 51-летняя Варвара продолжает радовать поклонников своего творчества. Сейчас артистку можно увидеть на концертах, посвященных хитам 80–90-х годов.

Весной 2023 года Варвара побывала в гостях телепроекта «Мой герой». Артистка рассказала ведущей Татьяне Устиновой о своих творческих планах и о том, как удается сохранять баланс между профессиональной реализацией и заботой о семье.

Осенью того же года зрители увидели Варвару в музыкальном шоу Первого канала «Перепой звезду!».﻿ Она исполнила песню «Топится банька» вместе с заведующей Домом культуры Валерией Вдовенко.

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«Успели заразиться»: Самойлова заявила, что у ее детей коклюш, норовирус и свинка
Самойлова рассказала о коклюше, свинке и норовирусе у ее детей
31 марта 2025, 16:31

Джиган и Оксана Самойлова (Фото: Instagram*/samoylovaoxana)

Дети блогера Оксаны Самойловой заболели коклюшем, свинкой и норовирусом. «Тему болезней» девушка затронула в социальных сетях. Она подчеркнула, что школу даже закрывали на карантин.
«Мы болели коклюшем! Коклюш, представляете! А потом свинкой! У нас в школе была эпидемия свинки, школу закрывали на карантин, но мы, конечно, успели заразиться», — поделилась Самойлова.

Дочку знаменитости Лею госпитализировали, в больнице состояние ребенка нормализовалось. Самойлова отметила, что температура школьницы была «высоченной».

«Из последнего — какой-то норовирус. (…) Короче, я в шоке в этом году», — заключила блогер.

Юзеры пожелали всем скорейшего выздоровления, добавив, что у многих похожая ситуация. Некоторое время назад подписчики Самойловой переживали, что та долго не выходила на связь.

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«Ни звука, ни вдоха»: сын Лены Катиной подавился и чуть не умер
Муж Лены Катиной из группы «Тату» спас их ребенка от гибели
31 марта 2025, 16:03

Лена Катина с супругом Дмитрием Спиридоновым и сыном (Фото: vk.com/lenakatina)

Супруг экс-солистки «Тату» Лены Катиной, бизнесмен Дмитрий Спиридонов, рассказал, как на днях спас сына от смерти.
Оказалось, что на днях сын Катиной и Спиридонова подавился едой и перестал дышать, однако отец ребенка смог сориентироваться в чрезвычайной ситуации и спас мальчика.

«Демьян ел макарошки с куриными сердечками — всё как всегда, сидим, болтаем. В какой-то момент я понимаю, что он не глотает, не говорит, не дышит. Ни звука. Ни вдоха. Он смотрит на меня, а я уже внутри — на адреналине, потому что понимаю: ребёнок начал задыхаться. Начали действовать. Перевернули. Постучали по спине. Ноль. Лицо синеет», — написал Спиридонов в соцсети.

Однако в какой-то момент мужчина просто засунул пальцы в глотку ребенка, нащупал куриное сердечко и вытащил его. Мальчик сразу начал дышать.

При этом Спиридонов отметил, что сообщил об этом не ради лайков, а чтобы люди знали, как действовать в подобной ситуации, уточнив, что на спасение малыша есть всего несколько минут.

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Женился ради прописки и чуть не умер: комику Владимиру Винокуру 77 лет, какую личную трагедию пережил артист
31 марта 2025, 15:44

Владимир Винокур (фото: Instagram* / @vladimir_vinokur)

Народный артист РСФСР Владимир Винокур в последнее время исчез из поля зрения поклонников и прессы. 31 марта ему исполняется 77 лет. За эти годы он успел заключить фиктивный брак и несколько раз оказаться на волоске от смерти. О том, ​как сейчас живет юморист, расскажет «Радио 1».

Биография Владимира Винокура: детство и путь к сцене


Владимир Натанович Винокур родился 31 марта 1948 года в Курске, в еврейской семье. Его отец, Натан Львович, был известным строителем и руководил крупными предприятиями, а мать, Анна Юльевна, преподавала русский язык и литературу в школе, где учился её сын.

Именно мама привила Владимиру любовь к искусству. Уже в детстве у него проявились вокальные способности, и она отвела его в хор при Дворце пионеров.

Владимир Винокур (фото: Instagram* / @vladimir_vinokur)

Однако отец видел в сыне продолжателя династии строителей, поэтому настоял на поступлении в Курский монтажный техникум. Но творчество не отпускало — параллельно Винокур занимался на вечернем отделении музыкального училища.

«Все думали, что мой старший брат будет артистом. Он учился и прекрасно играл на фортепиано, но стал строителем. А я был молчун, но — разговорился. Это все проявляется позже», — поделился Владимир в беседе с РИА Новости.

В 1967 году он пытался поступить в ГИТИС, но отсутствие документа о среднем образовании стало препятствием. Тогда судьба сделала неожиданный поворот: его призвали в армию, где он попал в ансамбль песни и пляски Московского военного округа. Уже в 1969 году, будучи ещё на службе, он всё же поступил в ГИТИС, выбрав отделение музыкальной комедии.

Карьера Винокура: от «Самоцветов» до собственного театра


В студенческие годы Винокур работал в Московском театре оперетты и даже выступал в цирке на Цветном бульваре. Именно там его заметил легендарный советский и российский артист цирка и цирковой режиссёр Юрий Никулин, который впоследствии пошутил:

«Кобзон у нас в цирке пел — стал певцом. А ты у нас пел — стал клоуном», — шутил Никулин.

В 1974 году судьба преподнесла Винокуру неожиданный подарок — его пригласили в ВИА «Самоцветы», где он начал выступать с пародийными номерами. А в 1981 году он представил публике моноспектакль «Выхожу один я…», который принёс ему популярность.

Однако Настоящий успех пришёл к нему в 1989 году, когда артист основал свой «Театр пародий». В том же году ему было присвоено звание народного артиста РСФСР.

Владимир Винокур (фото: Instagram* / @vladimir_vinokur)

Опасные моменты в жизни Владимира Винокура


Жизнь Винокура не раз висела на волоске.

  • Во время выступлений в Афганистане он попал под артобстрел, но чудом остался жив;
  • в 1986 году он должен был быть на борту теплохода «Адмирал Нахимов», который затонул, но по стечению обстоятельств не попал на рейс;
  • в 1992 году во время гастролей в Германии Винокур попал в страшную аварию. Двое его спутников погибли, а сам артист получил вывих таза и два сложных перелома ног. Немецкие врачи даже рассматривали возможность ампутации, но после перевода в советский военный госпиталь ему удалось сохранить конечности.

Личная жизнь Винокура: фиктивный брак, ставший настоящим


История любви Владимира Винокура и его жены Тамары Перваковой — один из редких примеров прочного брака в мире шоу-бизнеса.

Они познакомились в Московском театре оперетты, когда играли в детском спектакле «Не бей девчонок». Винокуру угрожала отправка по распределению в глубинку, так как у него не было московской прописки. Решение проблемы оказалось нестандартным — он предложил Тамаре фиктивный брак. Девушка согласилась, но с условием: если они разведутся, он не будет претендовать на её квартиру.

Владимир Винокур с женой (фото: Instagram* / @vladimir_vinokur)

Однако фикция неожиданно превратилась в настоящую любовь. Они стали жить вместе, а спустя 12 лет после свадьбы, в 1985 году, у них родилась дочь Анастасия. Ради семьи Тамара оставила карьеру в балете.

В 2024 году супруги отметили золотую свадьбу — 50 лет совместной жизни.

«После каждых гастролей с женой встречался как в первый раз. Ну, и дочка у нас очень хорошая — солистка балета Большого театра, прекрасная артистка, характерная танцовщица. И я горжусь, когда сижу в зале или когда зрители подходят и говорят спасибо», — рассказал артист.

Личная трагедия Владимира Винокура


В последние годы Владимир Винокур столкнулся с тяжёлыми утратами. В 2018 году в возрасте 96 лет ушла из жизни его мама. Ранее он также потерял отца и брата.

«У него были и диабет, и почечная недостаточность. Он боролся, молодец. Боролся до последнего. Боря прожил очень яркую человеческую жизнь, нужную. Он был душой компании», — рассказывал Винокур про брата.

Смерть мамы стала для него серьёзным ударом — тогда артисту исполнилось 70 лет, он готовился к юбилейному концерту, но впал в депрессию.

«Я ее просил пожить еще. Вот хотел, чтоб пожила подольше. Но видите, все равно организм не выдержал», — поделился артист.

Громкие скандалы и финансовые проблемы


В 2018 году Винокур попал в скандал, связанный с коммунальными долгами. По данным СМИ, он и ещё 15 жильцов элитного дома на Арбате задолжали более 1,65 млн рублей.

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Однако сам артист отрицал эти обвинения, заявляя, что все платежи были внесены вовремя. Впоследствии власти подтвердили, что никаких долгов у Винокура не было.

«Задолженности за ЖКУ у Владимира Винокура нет. Распространяемые СМИ сведения не являются достоверными. Задолженность одного из собственников помещения Владимира Винокура была оплачена в срок, однако информация об этом в управляющую компанию поступила уже после подачи искового заявления о взыскании задолженности», — пояснили в пресс-службе префектуры ЦАО Москвы.

Политическая позиция и санкции


Помимо карьеры на сцене, Винокур также оставил след в политике.

  • В 1991 году он был советником вице-президента РСФСР по вопросам культуры;
  • в 2018 году стал доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах и поддержал пенсионную реформу;
  • в 2022 году одобрил признание независимости ДНР и ЛНР.
Кроме того, В 2023 году он получил орден «За заслуги перед Отечеством» I степени, став полным кавалером этой награды.

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