Взял фамилию жены и страдал от алкогольной зависимости: судьба Вадима Андреева

Вадим Андреев (Фото: Инстаграм* @vadimandreev1791)
30 марта Вадиму Андрееву исполняется 67 лет. Актер активно снимается в кино и играет в театре.
О том, как сложилась жизнь Вадима Андреева — в материале «Радио 1».
Вадим Андреев (при рождении Фейгельман) родился 30 марта 1958 года в Москве. В детстве он занимался в театральной студии при Дворце пионеров, старался не пропускать ни одного спектакля в Малом театре.
После школы Вадим работал машинистом монтировочного цеха в Московском театре кукол и пробовал выступать. В 1979 году он окончил ВГИК.
Дебют Андреева в кино состоялся в 1978 году в комедии «Баламут». Актер снимался в следующих фильмах и сериалах: «Карнавал», «Таможня», «Дети Арбата», «Офицеры», «Кадетство», «Ранетки», «Кремлевские курсанты», «Молодежка», «Балабол» и других.
Примечательно, что артист также активно занимается озвучкой. Андреев работал над озвучкой таких картин, как «Побег», «Охотники за приведениями», «Крокодил Данди», «Король шуток», «Бэтмен возвращается», «Список Шиндлера», «Джуманджи», «Гринч — похититель Рождества», «Шрэк» и многих других.
Всего в фильмографии Вадима Андреева более 200 работ.
Вадим Андреев с 1978 года женат на Галине Андреевой, выпускнице вечернего отделения пищевого вуза.
Фамилию жены артист взял при вступлении в брак по настоятельной просьбе Татьяны Лиозновой.
У супругов есть сын Андрей. В 2013 году у актера родилась внучка Софья.
Слава и частые гастроли привели к тому, что Вадим Андреев, как он сам признается, заболел «звёздной болезнью». В результате чего начались проблемы с алкоголем. Серьезный перелом произошел после микроинсульта в 25 лет, тогда медики предупредили артиста о возможных последствиях, если он не прекратит пить. С того момента с пагубной привычкой было покончено.
Проблемы коснулись и семейной жизни актера. В течение нескольких лет он и его жена жили раздельно. Несмотря на это, Вадим продолжал поддерживать связь с семьей и не разводился с женой. Андреев объяснял свой уход необходимостью «выдохнуть» и побыть наедине с собой. Спустя время Галина приняла мужа обратно, когда он решил вернуться.
Несколько лет назад Вадим Андреев оказался в центре семейного скандала — бывшая избранница его сына Андрея стюардесса Анастасия Нефедова обвинила его в рукоприкладстве и алкоголизме.
Вадим Андреев продолжает творческую деятельность. Он задействован в спектаклях «Тетка Чарлея», «Пигмалион», «Красавец мужчина», «Как важно быть серьезным» и «Рыбак и его душа».
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*Запрещен в РФ
Детство и юность Вадима Андреева
Вадим Андреев (при рождении Фейгельман) родился 30 марта 1958 года в Москве. В детстве он занимался в театральной студии при Дворце пионеров, старался не пропускать ни одного спектакля в Малом театре.
После школы Вадим работал машинистом монтировочного цеха в Московском театре кукол и пробовал выступать. В 1979 году он окончил ВГИК.
Карьера Вадима Андреева
Дебют Андреева в кино состоялся в 1978 году в комедии «Баламут». Актер снимался в следующих фильмах и сериалах: «Карнавал», «Таможня», «Дети Арбата», «Офицеры», «Кадетство», «Ранетки», «Кремлевские курсанты», «Молодежка», «Балабол» и других.
Алёна Галлиардт, Вадим Андреев и Валерия Козлова (Фото: Инстаграм* @vadimandreev1791)
Примечательно, что артист также активно занимается озвучкой. Андреев работал над озвучкой таких картин, как «Побег», «Охотники за приведениями», «Крокодил Данди», «Король шуток», «Бэтмен возвращается», «Список Шиндлера», «Джуманджи», «Гринч — похититель Рождества», «Шрэк» и многих других.
Всего в фильмографии Вадима Андреева более 200 работ.
Что известно о личной жизни Андреева
Вадим Андреев с 1978 года женат на Галине Андреевой, выпускнице вечернего отделения пищевого вуза.
«Поцеловался — женись, такие времена были. Словом, я был обречен на ранний брак, и в итоге так и получилось. В 19 лет я женился на любимой девушке, мы как-то так сразу забеременели и вот с тех пор вместе», — рассказывал актер в одном из интервью.
Фамилию жены артист взял при вступлении в брак по настоятельной просьбе Татьяны Лиозновой.
У супругов есть сын Андрей. В 2013 году у актера родилась внучка Софья.
Вадим Андреев с семьей (Фото: Инстаграм* @vadimandreev1791)
Пагубная привычка и кризис в отношениях Вадима Андреева
Слава и частые гастроли привели к тому, что Вадим Андреев, как он сам признается, заболел «звёздной болезнью». В результате чего начались проблемы с алкоголем. Серьезный перелом произошел после микроинсульта в 25 лет, тогда медики предупредили артиста о возможных последствиях, если он не прекратит пить. С того момента с пагубной привычкой было покончено.
Проблемы коснулись и семейной жизни актера. В течение нескольких лет он и его жена жили раздельно. Несмотря на это, Вадим продолжал поддерживать связь с семьей и не разводился с женой. Андреев объяснял свой уход необходимостью «выдохнуть» и побыть наедине с собой. Спустя время Галина приняла мужа обратно, когда он решил вернуться.
Какой скандал произошел в семье Вадима Андреева
Несколько лет назад Вадим Андреев оказался в центре семейного скандала — бывшая избранница его сына Андрея стюардесса Анастасия Нефедова обвинила его в рукоприкладстве и алкоголизме.
«Сын подал на нее в суд за клевету и так далее. С меня было все снято, более того, к штрафу приговорили сторону обвинения. Ну потрепали мое имя. Бог им судья», — делился актер.
Чем Вадим Андреев занимается сегодня
Вадим Андреев продолжает творческую деятельность. Он задействован в спектаклях «Тетка Чарлея», «Пигмалион», «Красавец мужчина», «Как важно быть серьезным» и «Рыбак и его душа».
Вадим Андреев (Фото: Инстаграм* @vadimandreev1791)
В этом году ожидался выход не менее пяти проектов с участием актера: 9-й «Балабол» и 11-й «Мосгаз», российско-турецкая мелодрама «Близкое счастье», шпионский триллер «Завербованный» и комедия «Уволить Жору».
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*Запрещен в РФ
Екатерина Коршунова