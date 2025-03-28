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Сменил фамилию и увёл чужую жену: бурный роман Александра Митта, жизнь после инсульта

Александр Митта (Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина)

Александр Митта (Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина)

28 марта актеру, кинорежиссеру и сценаристу Александру Митте исполняется 92 года. На его счету немало культовых кинокартин. Сегодня большую часть времени Митта отдает воспитанию нового поколения кинематографистов и общественной деятельности.
О том, как сложилась жизнь Александра Митты, расскажет редакция «Радио 1».

Детство и юность


Александр Наумович Митта (настоящая фамилия — Рабинович) родился 28 марта 1933 года в Москве в семье инженера автозавода Наума Яковлевича Рабиновича и Ливши (Липы) Израилевны Каплан.

С юных лет Александр увлекался изобразительным искусством, живописью и мечтал стать художником. Стоит отметить, что юноша проявлял интерес и к кино.

После школы Рабинович поступил в художественный вуз, но спустя время был отчислен из-за несоответствия его творческих взглядов ограничениям соцреализма. После этого он продолжил обучение в Московском инженерно-строительном институте, где его наставником стал известный архитектор-конструктивист Константин Мельников. В 1955 году он успешно окончил институт, но работать по профессии не пошел.

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Опыт в художественном учебном заведении позволил Александру получать заказы на создание карикатур для журнала «Крокодил» и иллюстраций для детского журнала «Веселые картинки». Однажды редактор «Крокодила» оценил работы молодого человека, но в публикации отказал, комментируя это тем, что «Рабинович в "Крокодиле" – это уже слишком».

В 1955 году Александр Рабинович взял псевдоним Митта, выбрав его в честь древнееврейской фамилии одного из своих родственников по материнской линии, не скрывая своего еврейского происхождения. Впоследствии Митта продолжил свое образование во ВГИКе.

Карьера


Старт карьеры Александра Митты в кинематографе произошел в 1961 году. Вместе со своим однокурсником Алексеем Салтыковым он создал фильм «Друг мой, Колька!» на киностудии «Мосфильм». Основой для сценария послужила одноименная пьеса Александра Хмелика, основателя киножурнала «Ералаш». Никто не ожидал, что дипломная мелодрама о детских и школьных проблемах войдет в двадцатку наиболее популярных картин 1961 года.

Через год Митта самостоятельно выпустил картину «Без страха и упрека». Третья лента в фильмографии режиссера «Звонят, откройте дверь» в 1966 году получила главный приз Венецианского фестиваля детских фильмов — «Золотого льва святого Марка».

В 1969-м Александр впервые стал актером. Митта исполнил роль интеллектуала Владика в картине Марлена Хуциева под названием «Июльский дождь».

Затем в фильмографии режиссера последовали работы, далекие от привычной подростковой темы: «Москва, любовь моя», «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», «Гори, гори, моя звезда». Следующим новым этапом в работе режиссера Митты стала музыкальная сказка-аллегория под названием «Сказка странствий», в которой главную роль сыграл Андрей Миронов.

Александр Митта (Фото: РИА Новости)

В 2000-х Александр вновь громко напомнил о себе сериалом «Граница. Таежный роман». За этот проект в 2002 году Александр Наумович получил Государственную премию Российской Федерации. Александр Митта также является автором нескольких книг. Первый его литературный труд «Витя в тигровой шкуре» появился еще в 1960 году, а вторая книга под названием «Чудо-кровать» вышла в 2015 году.

На сегодняшний день основная деятельность Митты связана с работой его киношколы. В образовательном учреждении представлены мастерские по обучению сценаристов, режиссеров, операторов, продюсеров и актеров.

Личная жизнь


Личную жизнь Александра Наумовича многие называют бурной и даже скандальной. Возлюбленную Лилию Майорову Митта увел из семьи. Муж Майоровой, Игорь, писал для «Правды». В жизни супругов все было хорошо, пока в издательстве не появился карикатурист Митта. Об их романе поползли слухи. Муж Лили пришел к Александру в коммуналку, чтобы «разобраться по-мужски». Однако, увидев маленькую комнату, где стояли пять столов, заваленные бумагами, и маленький продавленный диванчик, пожалел соперника. Мужчины поговорили. Муж Майоровой решил, что проблема исчезнет благодаря этому разговору. Но этого не случилось — жена окончательно ушла в коммуналку к Александру.

На протяжении нескольких лет Игорь не давал развод Лилии, хотя в это время у Митты и Майоровой уже родился сын Евгений. Младший Митта известен как художник, работы которого выставляются в частных и государственных коллекциях в России и за рубежом.

Александр Митта с супругой Лилией (Фото: РИА Новости/Александр Семенов)

Со временем пара получила квартиру на Малой Грузинской. Получить ее помог Владимир Высоцкий. В ноябре 2022 года Александр Митта овдовел.

Проблемы со здоровьем


В марте 2023 года ﻿Александр Наумович праздновал 90-летие. В начале июля появились слухи о госпитализации режиссера. Сын мэтра Евгений пояснил, что госпитализация была плановой. Несмотря на это, СМИ писали о перенесенном Миттой микроинсульте и выявленном онкологическом заболевании﻿, которое дало осложнения на внутренние органы.

В ноябре в киношколе режиссера сообщили об еще одной его госпитализации из-за резкого ухудшения состояния здоровья. Митта вызвал скорую, находясь в собственной квартире. Его помощник рассказал, что у Александра наблюдалось повышение температуры. Позже в Telegram-каналах появились слухи о том, что кинодеятель перенес повторный инсульт. Эту информацию опроверг сын Евгений. По его словам, отец лег в больницу из-за имеющихся хронических заболеваний.

В конце ноября Митту перевели в обычную палату на фоне стабилизации его состояния, но уже в начале декабря его вернули в реанимацию из-за осложнений. Спустя неделю мэтра вновь направили в неврологическую палату.

Александр Митта сейчас


О выписке Александра Наумовича стало известно в марте 2024 года. Сообщалось, что он чувствует себя нормально и снова находится в окружении близких. Летом Митта был удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени. Осенью появилась информация о том, что мэтру присвоили паллиативный статус. Режиссер якобы находился под присмотром сотрудников медицинского центра. Позже Евгений Митта назвал эти слухи «абсолютной дезинформацией» и заверил, что с его отцом все хорошо.

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«Когда продаешь свое тело, всегда есть риски»: Бородина об избитой в ОАЭ Ковальчук
Бородина высказалась об избитой в ОАЭ модели Марии Ковальчук
28 марта 2025, 13:47

Ксения Бородина (Фото: Instagram*/borodylia)

Телеведущая Ксения Бородина высказалась по просьбе поклонников об инциденте, который произошел с украинской моделью Марией Ковальчук в ОАЭ.
Девушка отдыхала на так называемой «вечеринке с шкйхами», где познакомилась с двумя мужчинами. Затем она позвонила маме, сказав, что будет ночевать у знакомых в Аль Башра. У Марии был растерянный голос, что встревожило мать. После Марию Ковальчук нашли на обочине в Дубае со сломанными руками, ногами и позвоночником. Сейчас пострадавшая в больнице и не может говорить, ее состояние критическое.

«…Когда ты идешь в такую профессию и продаешь свое тело за деньги, всегда есть риски. Ты едешь домой к кому-то, сколько там будет человек и что там с тобой будут делать — никогда не угадаешь. Это всегда риск большой», — прокомментировала Бородина.
Она добавила, что никто на свете не заслуживает избиения.

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Финалист «Битвы экстрасенсов» Рзаев раскрыл причину внезапной смерти мага Корнеевой
Экстрасенс Рзаев: маг Корнеева умерла своей смертью из-за сосудистых болезней
28 марта 2025, 13:46

Никита Турчин и Юлия Корнеева (Фото: Инстаграм* @n_turchin)

В возрасте 47 лет скончалась одна из самых ярких участниц 10-го сезона «Битвы экстрасенсов» Юлия Корнеева. Фанаты телепередачи шокированы, ведь, казалось бы, ничего не предвещало беды. Однако, некоторые утверждают, что до смерти Юле были загадочные знамения, другие обвиняют в случившемся ее образ жизни и пристрастие к алкоголю.
Финалист «Битвы экстрасенсов», эзотерик, психолог, общественный деятель Зираддин Рзаев в беседе с «Радио 1» сказал, что не видит в смерти Корнеевой ничего паранормального.

«То, что она умерла своей смертью, это однозначно. Это не убийство и не паранормальное явление. У нее были сосудистые проблемы и проблемы с эндокринной системой, я это четко вижу, еще экспертиза это покажет», — сказал он.

По его словам, экстрасенс была доброй, как маленький ребенок, и открытой.

«Она была неплохая женщина, неплохой человек, и поэтому я уважаю ее. Но лично мы не были знакомы. Не встретились», — поделился эзотерик.

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Лариса Гузеева показала «неудачное фото» с Юлией Паршутой
28 марта 2025, 13:15

Лариса Гузеева (Фото: Telegram @larisaguzeevaof)

Заслуженная артистка России, ведущая шоу «Давай поженимся!» опубликовала совместное фото без макияжа с Юлией Паршутой, которое они сделали во время случайной встречи.
«Я так люблю Юлю, что такая мелочь, как неудачное фото (но кто же знал, что мы увидимся), не заставит меня удалить или отфотошопить нас, случайно столкнувшихся! Юля! Твори! Радуй! С уважением и восхищением!» — написала Гузеева в соцсети.
Лариса Гузеева и Юлия Паршута (Фото © Instagram / _larisa_guzeeva_)
65-летняя Гузеева не любит, когда ее фотографируют без макияжа, а в свои соцсети выкладывает фотографии с фотошопом.

Ранее телеведущая призналась, что считает себя неидеальной матерью и совершила много ошибок во время воспитания своих детей. У Гузеевой есть сын Георгий, которому сейчас 32 года, и дочь Ольга. Девушке 24 года.

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Поцелуй с Абдуловым, рак и измены мужа-миллионера: как живет звезда сериала «След» Ольга Копосова
28 марта 2025, 12:27

Ольга Копосова (Фото: кадр из сериала «След»)

28 марта актрисе Ольге Копосовой исполняется 55 лет. Она обрела известность благодаря роли Галины Рогозиной в телесериале «След». На долю артистки выпало немало испытаний, но даже после нелегкой борьбы с раком она сохраняет бодрость духа и продолжает сниматься.
О том, как сейчас живет артистка и что известно о ее борьбе с онкологическим заболеванием — в материале «Радио 1».

Детство и юность Ольги Копосовой


Ольга Копосова родилась 28 марта 1970 года в Москве. Она росла вместе со своей сестрой-близняшкой, Анной. Девочки были похоже только внешне, как утверждает Ольга, ее сестра всегда была более замкнутой и не очень уверенной в себе — ей сильнее не хватало любви матери, которая посвятила себя карьере и мало времени проводила с дочерьми. В результате Анна ушла в монастырь, а Ольга решила стать актрисой, как и мечтала.

С детства Ольга увлекалась баскетболом и любила петь. Пыталась поступить в ВТУ им. Б. Щукина, но не прошла творческий конкурс, а в ГИТИС на музыкальное отделение ее не приняли из-за возраста. В результате Копосова поступила в Московский музыкальный колледж. При этом она снималась в эпизодических ролях и многому училась у актеров.

Карьера Ольги Копосовой


Дебют Ольги Копосовой в кино состоялся в 1989 году в картине «Я в полном порядке». После она снялась в драме «Закон» в роли наложницы Берии.

Актриса сыграла главные роли в лентах «Сумасшедшая любовь» и «Казино», а также второстепенные в картинах «Барханов и его телохранитель», «Женщин обижать не рекомендуется», «Курортный роман», Next, «В ритме танго» и «Счастливы вместе».

В 2007 году ее утвердили на главную роль в сериале «След», которую Копосова играет более 30 сезонов.

Ольга Копосова и Владимир Ташлыков (Фото: Вконтакте @id9226004)

Что известно о постельной сцене Копосовой с Абдуловым


Ольга Копосова в 18 лет случайно попала на съемки фильма «Леди Макбет Мценского уезда». К ней на «Мосфильме» подошла помощница актера Александра Абдулова и предложила стать дублером актрисы Натальи Андрейченко, которая не могла сниматься во всех сценах из-за беременности.

Копосовой предложили принять участие в постельной сцене за гонорар в 40 рублей. В кадре ей пришлось быть полностью обнаженной.

«Всех выгнали, сказали раздеться догола. Ничего не было видно, все в полумраке-темноте. Мы там мотались-болтались. Потом Абдулов говорит, лежа на мне: "Я буду тебя целовать, сколько тебе лет?" Я говорю: "Восемнадцать". Он начинает целовать. Это было смешно, мы не сексом занимались, но поцеловал он меня в губы», — рассказала Ольга YouTube-каналу «PROжизнь».

После этой сцены актер в шутку заявил, что должен жениться на Копосовой.

Личная жизнь Ольги Копосовой


В 1997 году Ольга Копосова вышла замуж за миллионера Владлена Горелика. В этом браке, который просуществовал десять лет, у пары родился сын Глеб. Проблемы начались, когда у Владлена начался кризис среднего возраста — накопилось недовольство бытом, появилась ревность к успеху Ольги в ее работе.

«Он был надежным, решал проблемы, я чувствовала себя как за каменной стеной. И какие-то моменты неуважения стирались… Он словно соревновался со мной», — вспоминала актриса.

Ольга Копосова (Фото: Вконтакте @id9226004)

Однажды Копосова услышала разговор мужа по телефону: «Ну и что, что я с тобой переспал? У меня жена, семья», — грубо заявил Владлен любовнице. Простить предательства актриса не смогла и подала на развод.

Что известно о проблемах со здоровьем у Копосовой


Проблемы со здоровьем у Ольги Копосовой начались в 2010 году, но из-за загруженности на работе она откладывала поход к больницу. Позднее у нее был диагностирован рак молочной железы. Артистка перенесла операцию и прошла курс химиотерапии, после которого у нее выпали волосы, брови и ресницы.

«Был переломный момент в больнице, когда вдруг стало страшно ночью. Во-первых, больно: это очень большая операция — вырезают большую часть тела. Подумала, что я теперь какой-то Франкенштейн. Но потом был перелом, и я поняла, что я такая сильная стала почему-то», — делилась Ольга.

В тот момент, по заверению Копосовой, ее мировоззрение полностью изменилось. В период лечения ей удалось сохранить свою роль в «Следе». Ее поддерживали продюсеры сериала и ждали, когда она выздоровеет.

Чем сейчас занимается Ольга Копосова


На сегодняшний день жизни актрисы ничего не угрожает. Ольга Копосова живет в Москве и продолжает сниматься в сериале «След».

Теперь она придерживается исключительно здорового образа жизни и регулярно занимается спортом. Копосова является противницей пластики и уверена, что на лице женщины должен читаться возраст.

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«Заблокировал во всех мессенджерах»: Прилучный не дает Муцениеце общаться с сыном
Прилучный нанял охрану, которая не дает Муцениеце общаться с сыном
28 марта 2025, 11:52

Павел Прилучный и Зепюр Брутян (Фото: Instagram*/bugevuge)

Актер Павел Прилучный нанял охрану, которая не позволяет его экс-возлюбленной Агате Муцениеце общаться с их сыном Тимофеем. Об этом заявила журналистам адвокат знаменитости.
«Он окружил его охраной, которая чинит физические препятствия в общении, сменил номер телефона, заблокировал Тимофея во всех возможных мессенджерах (…) Мы обращаемся к Павлу Валерьевичу с предложением быть более человечным к своему собственному ребенку», — сказала защитник.
Адвокат добавила, что такого рода действия со стороны Прилучного причиняют ребенку колоссальный вред, а также не соответствуют его интересам. История продолжается уже на протяжении восьми месяцев, заключила юрист.

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