Сменил фамилию и увёл чужую жену: бурный роман Александра Митта, жизнь после инсульта

Александр Митта (Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина)
28 марта актеру, кинорежиссеру и сценаристу Александру Митте исполняется 92 года. На его счету немало культовых кинокартин. Сегодня большую часть времени Митта отдает воспитанию нового поколения кинематографистов и общественной деятельности.
О том, как сложилась жизнь Александра Митты, расскажет редакция «Радио 1».
Александр Наумович Митта (настоящая фамилия — Рабинович) родился 28 марта 1933 года в Москве в семье инженера автозавода Наума Яковлевича Рабиновича и Ливши (Липы) Израилевны Каплан.
С юных лет Александр увлекался изобразительным искусством, живописью и мечтал стать художником. Стоит отметить, что юноша проявлял интерес и к кино.
После школы Рабинович поступил в художественный вуз, но спустя время был отчислен из-за несоответствия его творческих взглядов ограничениям соцреализма. После этого он продолжил обучение в Московском инженерно-строительном институте, где его наставником стал известный архитектор-конструктивист Константин Мельников. В 1955 году он успешно окончил институт, но работать по профессии не пошел.
Опыт в художественном учебном заведении позволил Александру получать заказы на создание карикатур для журнала «Крокодил» и иллюстраций для детского журнала «Веселые картинки». Однажды редактор «Крокодила» оценил работы молодого человека, но в публикации отказал, комментируя это тем, что «Рабинович в "Крокодиле" – это уже слишком».
В 1955 году Александр Рабинович взял псевдоним Митта, выбрав его в честь древнееврейской фамилии одного из своих родственников по материнской линии, не скрывая своего еврейского происхождения. Впоследствии Митта продолжил свое образование во ВГИКе.
Старт карьеры Александра Митты в кинематографе произошел в 1961 году. Вместе со своим однокурсником Алексеем Салтыковым он создал фильм «Друг мой, Колька!» на киностудии «Мосфильм». Основой для сценария послужила одноименная пьеса Александра Хмелика, основателя киножурнала «Ералаш». Никто не ожидал, что дипломная мелодрама о детских и школьных проблемах войдет в двадцатку наиболее популярных картин 1961 года.
Через год Митта самостоятельно выпустил картину «Без страха и упрека». Третья лента в фильмографии режиссера «Звонят, откройте дверь» в 1966 году получила главный приз Венецианского фестиваля детских фильмов — «Золотого льва святого Марка».
В 1969-м Александр впервые стал актером. Митта исполнил роль интеллектуала Владика в картине Марлена Хуциева под названием «Июльский дождь».
Затем в фильмографии режиссера последовали работы, далекие от привычной подростковой темы: «Москва, любовь моя», «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», «Гори, гори, моя звезда». Следующим новым этапом в работе режиссера Митты стала музыкальная сказка-аллегория под названием «Сказка странствий», в которой главную роль сыграл Андрей Миронов.
В 2000-х Александр вновь громко напомнил о себе сериалом «Граница. Таежный роман». За этот проект в 2002 году Александр Наумович получил Государственную премию Российской Федерации. Александр Митта также является автором нескольких книг. Первый его литературный труд «Витя в тигровой шкуре» появился еще в 1960 году, а вторая книга под названием «Чудо-кровать» вышла в 2015 году.
На сегодняшний день основная деятельность Митты связана с работой его киношколы. В образовательном учреждении представлены мастерские по обучению сценаристов, режиссеров, операторов, продюсеров и актеров.
Личную жизнь Александра Наумовича многие называют бурной и даже скандальной. Возлюбленную Лилию Майорову Митта увел из семьи. Муж Майоровой, Игорь, писал для «Правды». В жизни супругов все было хорошо, пока в издательстве не появился карикатурист Митта. Об их романе поползли слухи. Муж Лили пришел к Александру в коммуналку, чтобы «разобраться по-мужски». Однако, увидев маленькую комнату, где стояли пять столов, заваленные бумагами, и маленький продавленный диванчик, пожалел соперника. Мужчины поговорили. Муж Майоровой решил, что проблема исчезнет благодаря этому разговору. Но этого не случилось — жена окончательно ушла в коммуналку к Александру.
На протяжении нескольких лет Игорь не давал развод Лилии, хотя в это время у Митты и Майоровой уже родился сын Евгений. Младший Митта известен как художник, работы которого выставляются в частных и государственных коллекциях в России и за рубежом.
Со временем пара получила квартиру на Малой Грузинской. Получить ее помог Владимир Высоцкий. В ноябре 2022 года Александр Митта овдовел.
В марте 2023 года Александр Наумович праздновал 90-летие. В начале июля появились слухи о госпитализации режиссера. Сын мэтра Евгений пояснил, что госпитализация была плановой. Несмотря на это, СМИ писали о перенесенном Миттой микроинсульте и выявленном онкологическом заболевании, которое дало осложнения на внутренние органы.
В ноябре в киношколе режиссера сообщили об еще одной его госпитализации из-за резкого ухудшения состояния здоровья. Митта вызвал скорую, находясь в собственной квартире. Его помощник рассказал, что у Александра наблюдалось повышение температуры. Позже в Telegram-каналах появились слухи о том, что кинодеятель перенес повторный инсульт. Эту информацию опроверг сын Евгений. По его словам, отец лег в больницу из-за имеющихся хронических заболеваний.
В конце ноября Митту перевели в обычную палату на фоне стабилизации его состояния, но уже в начале декабря его вернули в реанимацию из-за осложнений. Спустя неделю мэтра вновь направили в неврологическую палату.
О выписке Александра Наумовича стало известно в марте 2024 года. Сообщалось, что он чувствует себя нормально и снова находится в окружении близких. Летом Митта был удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени. Осенью появилась информация о том, что мэтру присвоили паллиативный статус. Режиссер якобы находился под присмотром сотрудников медицинского центра. Позже Евгений Митта назвал эти слухи «абсолютной дезинформацией» и заверил, что с его отцом все хорошо.
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Детство и юность
Александр Наумович Митта (настоящая фамилия — Рабинович) родился 28 марта 1933 года в Москве в семье инженера автозавода Наума Яковлевича Рабиновича и Ливши (Липы) Израилевны Каплан.
С юных лет Александр увлекался изобразительным искусством, живописью и мечтал стать художником. Стоит отметить, что юноша проявлял интерес и к кино.
После школы Рабинович поступил в художественный вуз, но спустя время был отчислен из-за несоответствия его творческих взглядов ограничениям соцреализма. После этого он продолжил обучение в Московском инженерно-строительном институте, где его наставником стал известный архитектор-конструктивист Константин Мельников. В 1955 году он успешно окончил институт, но работать по профессии не пошел.
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Опыт в художественном учебном заведении позволил Александру получать заказы на создание карикатур для журнала «Крокодил» и иллюстраций для детского журнала «Веселые картинки». Однажды редактор «Крокодила» оценил работы молодого человека, но в публикации отказал, комментируя это тем, что «Рабинович в "Крокодиле" – это уже слишком».
В 1955 году Александр Рабинович взял псевдоним Митта, выбрав его в честь древнееврейской фамилии одного из своих родственников по материнской линии, не скрывая своего еврейского происхождения. Впоследствии Митта продолжил свое образование во ВГИКе.
Карьера
Старт карьеры Александра Митты в кинематографе произошел в 1961 году. Вместе со своим однокурсником Алексеем Салтыковым он создал фильм «Друг мой, Колька!» на киностудии «Мосфильм». Основой для сценария послужила одноименная пьеса Александра Хмелика, основателя киножурнала «Ералаш». Никто не ожидал, что дипломная мелодрама о детских и школьных проблемах войдет в двадцатку наиболее популярных картин 1961 года.
Через год Митта самостоятельно выпустил картину «Без страха и упрека». Третья лента в фильмографии режиссера «Звонят, откройте дверь» в 1966 году получила главный приз Венецианского фестиваля детских фильмов — «Золотого льва святого Марка».
В 1969-м Александр впервые стал актером. Митта исполнил роль интеллектуала Владика в картине Марлена Хуциева под названием «Июльский дождь».
Затем в фильмографии режиссера последовали работы, далекие от привычной подростковой темы: «Москва, любовь моя», «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», «Гори, гори, моя звезда». Следующим новым этапом в работе режиссера Митты стала музыкальная сказка-аллегория под названием «Сказка странствий», в которой главную роль сыграл Андрей Миронов.
Александр Митта (Фото: РИА Новости)
В 2000-х Александр вновь громко напомнил о себе сериалом «Граница. Таежный роман». За этот проект в 2002 году Александр Наумович получил Государственную премию Российской Федерации. Александр Митта также является автором нескольких книг. Первый его литературный труд «Витя в тигровой шкуре» появился еще в 1960 году, а вторая книга под названием «Чудо-кровать» вышла в 2015 году.
На сегодняшний день основная деятельность Митты связана с работой его киношколы. В образовательном учреждении представлены мастерские по обучению сценаристов, режиссеров, операторов, продюсеров и актеров.
Личная жизнь
Личную жизнь Александра Наумовича многие называют бурной и даже скандальной. Возлюбленную Лилию Майорову Митта увел из семьи. Муж Майоровой, Игорь, писал для «Правды». В жизни супругов все было хорошо, пока в издательстве не появился карикатурист Митта. Об их романе поползли слухи. Муж Лили пришел к Александру в коммуналку, чтобы «разобраться по-мужски». Однако, увидев маленькую комнату, где стояли пять столов, заваленные бумагами, и маленький продавленный диванчик, пожалел соперника. Мужчины поговорили. Муж Майоровой решил, что проблема исчезнет благодаря этому разговору. Но этого не случилось — жена окончательно ушла в коммуналку к Александру.
На протяжении нескольких лет Игорь не давал развод Лилии, хотя в это время у Митты и Майоровой уже родился сын Евгений. Младший Митта известен как художник, работы которого выставляются в частных и государственных коллекциях в России и за рубежом.
Александр Митта с супругой Лилией (Фото: РИА Новости/Александр Семенов)
Со временем пара получила квартиру на Малой Грузинской. Получить ее помог Владимир Высоцкий. В ноябре 2022 года Александр Митта овдовел.
Проблемы со здоровьем
В марте 2023 года Александр Наумович праздновал 90-летие. В начале июля появились слухи о госпитализации режиссера. Сын мэтра Евгений пояснил, что госпитализация была плановой. Несмотря на это, СМИ писали о перенесенном Миттой микроинсульте и выявленном онкологическом заболевании, которое дало осложнения на внутренние органы.
В ноябре в киношколе режиссера сообщили об еще одной его госпитализации из-за резкого ухудшения состояния здоровья. Митта вызвал скорую, находясь в собственной квартире. Его помощник рассказал, что у Александра наблюдалось повышение температуры. Позже в Telegram-каналах появились слухи о том, что кинодеятель перенес повторный инсульт. Эту информацию опроверг сын Евгений. По его словам, отец лег в больницу из-за имеющихся хронических заболеваний.
В конце ноября Митту перевели в обычную палату на фоне стабилизации его состояния, но уже в начале декабря его вернули в реанимацию из-за осложнений. Спустя неделю мэтра вновь направили в неврологическую палату.
Александр Митта сейчас
О выписке Александра Наумовича стало известно в марте 2024 года. Сообщалось, что он чувствует себя нормально и снова находится в окружении близких. Летом Митта был удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени. Осенью появилась информация о том, что мэтру присвоили паллиативный статус. Режиссер якобы находился под присмотром сотрудников медицинского центра. Позже Евгений Митта назвал эти слухи «абсолютной дезинформацией» и заверил, что с его отцом все хорошо.
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Екатерина Коршунова