XolidayBoy и Ульяна Банана спровоцировали слухи о романе

XolidayBoy/Иван Минаев (Фото:Телеграм @xoxoliday)
XolidayBoy и Ульяна Банана вновь стали центром внимания, вызвав слухи о возможном романе.
Этой ночью корреспонденты издания Super заметили музыканта и его менеджера возле ЦУМа. Фанаты уже давно подозревают, что 24-летнего Ивана (настоящее имя исполнителя) и 42-летнюю Ульяну связывают не только профессиональные отношения, но и нечто большее. Исследование их социальных сетей подтверждает, что они отдыхают в одних и тех же местах, одновременно отправляются в отпуска и публикуют снимки из одной квартиры. Наши свежие фотографии стали очередным доказательством этой теории. Официальных комментариев от пары пока не поступало.
На снимках Иван и Ульяна позируют в недавно приобретенной Ferrari F8, стоимостью около 35 миллионов рублей. В то же время в телеграм-каналах появилась информация об аварии с участием аналогичного автомобиля. Однако Банана поспешила успокоить своих подписчиков, заявив, что за рулем была не она.
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На снимках Иван и Ульяна позируют в недавно приобретенной Ferrari F8, стоимостью около 35 миллионов рублей. В то же время в телеграм-каналах появилась информация об аварии с участием аналогичного автомобиля. Однако Банана поспешила успокоить своих подписчиков, заявив, что за рулем была не она.
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Анастасия Хохлова