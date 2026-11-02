«Я беру ответственность»: Глафира Тарханова отказалась переписывать свою жизнь

02 ноября 2026, 17:54

Актриса Глафира Тарханова объяснила, почему не хотела бы прожить жизнь заново

Глафира Тарханова (Фото: Instagram* @glafiratarhanova)

Актриса Глафира Тарханова рассказала о своей роли в сериале «Жизнь заново» и о том, хотела бы она что-то изменить в собственной жизни.





Проект поднимает темы саморазвития, зависимости, выбора и вторых шансов. Главный герой получает возможность прожить жизнь заново. В интервью «Леди Mail» актриса ответила, что бы она изменила, если бы такой шанс появился у неё.

«Как показывает наш сериал, даже если нам кажется, что какое-то решение могло бы сделать жизнь лучше, мы никогда не знаем, к каким последствиям оно приведёт. Изменишь одно — и совершенно непредсказуемо может измениться всё остальное. Поэтому я бы, наверное, не стала переписывать свою жизнь, а просто продолжила бы жить её дальше — со всеми ошибками, радостями и уроками», — призналась Глафира.