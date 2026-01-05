«Мой вкус»: Разведённый внук Аллы Пугачёвой сгенерировал себе возлюбленную
Никита Пресняков опубликовал фото с девушкой, созданной нейросетью
Внук Аллы Пугачёвой Никита Пресняков, опубликовал в своём блоге снимок со сгенерированной возлюбленной.
Никита попросил нейросеть создать изображение девушки, которая ему больше всего подходит.
«Ну, в принципе, ИИ угадал мой вкус…», — прокомментировал результат артист.Никита Пресняков и его жена Алёна Краснова переехали в США в сентябре 2022 года. В феврале 2023 года музыкант взял псевдоним Nick Pres и начал работать как клипмейкер. 19 августа 2025 года Пресняков сообщил о расставании с Красновой после восьми лет брака. Он объяснил, что они решили развестись из-за разных взглядов на жизнь и будущее.
