«‎Я еле дышал»: Кто она, загадочная молодая любовница, ставшая матерью ребенка Леонида Якубовича

Леонид Якубович (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Болезненный союзО первой жене Леонида Якубовича известно не так много. Их знакомство произошло на втором курсе университета, он встретил девушку, которая училась в ПТУ и привлекала внимание своей красотой. Однако этот союз оказался недолгим и, увы, болезненным.
«Кажется, у меня появилось отвращение к женскому полу», — откровенно признался своему товарищу Якубович в один из трудных моментов.
Долгое время он находился в состоянии депрессии, с трудом смог вернуться к нормальной жизни. Можно сказать, что именно вторая жена, Галина Антонова — солистка ансамбля «Горожане», стала тем светом в конце туннеля, который вернул ему веру в любовь.
Она смогла разбудить в его сердце теплые чувства и вдохновить на новый шаг — решение вступить в брак. Вскоре после этого у пары родился сын Артем, ставший важной частью их жизни и символом нового начала для Якубовича.
Строгие правилаЛеонид Якубович — человек, который на протяжении многих лет радует зрителей своим обаянием и харизмой. Однако за яркой маской телеведущего скрывается личность с четкими принципами и строгими правилами.
По его мнению, кухня — это священное пространство, где не должно быть места для немытой посуды. Он не просто требует чистоты, но и придерживается ритуалов, которые, по его мнению, помогают поддерживать гармонию в жизни. Например, столовые приборы должны быть расставлены строго под определенным углом. Для многих это может показаться излишним, но для Якубовича такие мелочи имеют огромное значение.
Сын Артем делился с прессой, что побаивается отца, потому что, если он ночью пойдет в туалет, то, вернувшись, обнаружит, что кровать уже заправлена.
«Я побаиваюсь отца, потому что могу ночью пойти в туалет, а когда вернусь кровать будет заправлена», — рассказал он.
ЛюбовницаПохоже, Галина не смогла справиться с таким серьезным испытанием и подала на развод. В интервью она откровенно призналась, что отношения разрушились после того, как ее муж получил приглашение работать на телевидении в Москве. Слава и внимание, которые окружали его, стали непреодолимым испытанием для их семьи.
«Вокруг него роилось сотни поклонниц», — с горечью говорила Галина, добавляя, что вскоре в его жизни появилась молодая любовница, младше на целых восемнадцать лет.
Эта любовница, Марина Видо, быстро завоевала сердце Леонида Аркадьевича. Она не только подарила ему дочь Варвару, но и продемонстрировала удивительную стойкость и железную нервную систему. Однако, их связь со временем отошла на второй план.
Сегодня Марина живет в большом уютном доме в Подмосковье, наслаждаясь спокойствием и уединением. В то же время Леонид Аркадьевич предпочитает проводить ночи в своей роскошной московской квартире.
Новые слухиИменно на этой почве возникли новые слухи, что Якубович завел роман на стороне. Сам телеведущий утверждает, что никто не хочет понимать, что он на самом деле работает! Да, возможно, он просто лежит на диване, но в это время в его голове рождаются идеи для очередной книги.
Однако слухи не утихают. Поклонники капитал-шоу «Поле Чудес» начали сопоставлять факты и пришли к печальным выводам. Третья жена Леонида Аркадьевича столкнулась с той же судьбой — ее заменили на девушку, которая на 18 лет младше! Да, такие совпадения действительно случаются в жизни.
Красавица по имени РиммаПосле небольшого расследования выяснились интересные подробности о личной жизни Леонида Якубовича. Согласно слухам, его новой избранницей стала красавица по имени Римма, которая, как утверждается, родила телеведущему дочь Аиду.
Римма — ассистентка в популярном шоу «Поле Чудес» и та самая, что выносит заветный чемоданчик в студию. Не раз их замечали вместе в коридорах Останкино, где они непринужденно общались.
Римма Агафошина действительно привлекает внимание своей красотой, но когда СМИ попытались узнать у неё правду, модель лишь заливисто рассмеялась. Как оказалось, она не впервые сталкивается с подобными вопросами. Странными они кажутся не без основания: у Риммы есть крепкая семья, любящий супруг и двое детей — и все от него.
Поклонники Якубовича недоумевают: как же так? Ведь телеведущий в последнее время кардинально изменился! Он сбросил не менее 30 килограммов, стал вести здоровый образ жизни, активно занимается спортом и увлекся теннисом. Но ради чего все эти усилия?
На многочисленные вопросы сам Леонид Аркадьевич ответил в привычной для себя манере — кратко и лаконично.
«В недавнем времени я еле дышал, у меня зашкаливал сахар», — признался он.
Якубович действительно боролся за свою жизнь. Немного помолчав, он добавил: «Да, вы правы, бросить вызов ожирению мне помогла любимая женщина». Но тут возникает вопрос: о ком же идет речь? О третьей жене, живущей в Подмосковье, или все-таки о новой молодой возлюбленной? Вопрос остается открытым.
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