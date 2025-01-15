«‎Я еле дышал»: Кто она, загадочная молодая любовница, ставшая матерью ребенка Леонида Якубовича

Леонид Аркадьевич Якубович — человек, о котором можно говорить часами, но не о его личной жизни. Журналисты часто пытаются задать неудобные вопросы, но телеведущий, как правило, уклоняется от них, предпочитая делиться забавными историями о том, как он сам стриг себе усы.