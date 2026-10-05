«Я никогда об этом не слышал»: Бен Аффлек впервые высказался о слухах о романе с Шакирой

05 октября 2026, 20:13

Бен Аффлек решительно опроверг слухи о романе с Шакирой

Шакира (Фото: Instagram* / @shakira)

Бен Аффлек впервые прокомментировал слухи о возможном романе с Шакирой. После расставания с Дженнифер Лопес в Сети появились сообщения о том, что телеведущая Ана Наварро якобы пыталась познакомить актёра с колумбийской певицей.





В интервью Entertainment Tonight Аффлек дал понять, что подобные разговоры для него стали неожиданностью. Актёр заявил, что сейчас много работает и большую часть свободного времени проводит с детьми.





«Я много работаю и провожу время с детьми. У меня не так много свободного пространства. Я ни за кем не бегаю. Клянусь Богом, за всю жизнь я никогда об этом [о романе с Шакирой] не слышал», — сказал Бен.

«Я часто слышу разные сплетни. Думаю, дело в том, сколько вообще сейчас свободных мужчин… Кто-то просто любит посудачить, а кто-то и вовсе что-то выдумывает. Меня, честно говоря, редко с кем-то пытаются свести», — поделился актёр.