«Я бы программы вёл лучше»: Сергей Соседов раскритиковал работу Николая Цискаридзе на телевидении

Николай Цискаридзе (фото: Telegram @tsiskaridzenews)
Сергей Соседов стал гостем шоу «В гостях у Ханги». Музыкальный критик резко раскритиковал работу Николая Цискаридзе на телевидении.
«Он выдающийся танцовщик. Он один из последних из плеяды выдающихся танцовщиков. Как Владимир Васильев. Ну как ведущий… Ну простите… Я бы эти программы вел лучше. Я могу это точно сказать. Железно», – отметил Соседов.Телезвезда выразил мнение, что Цискаридзе получил статуэтку ТЭФИ как лучший ведущий незаслуженно.
Соседов объяснил, что артист стал ведущим, поскольку ему необходимо было найти место. Танцевать он уже не будет, но он является ректором Вагановского училища, поэтому ему следует трудиться там, а быть «везде».
В заключение критик подчеркнул, что из-за такой деятельности Цискаридзе «кто-то должен сидеть и прозябать».
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