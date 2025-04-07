«Я был мертвый»: Шоуа высказался об уходе Храмовой из «Непары»

Александр Шоуа (фото: Telegram @shouanepara)
Александр Шоуа признался, что до сих пор не может оправиться от ухода Дарьи Храмовой из группы «Непара». Об этом певец рассказал на фестивале «Удачные песни».
Напомним, что солистка объявила о своём решении покинуть коллектив в конце марта этого года. При этом она не объяснила, почему приняла такое решение.
Шоуа отметил, что между ними не было контрактов, поэтому они просто обсудили ситуацию по телефону. Певец добавил, что они оба, вероятно, понимали, что уход Храмовой неизбежен, но он, тем не менее, не был к этому готов.
По словам исполнителя, уход Дарьи негативно отразился на его состоянии. Для подготовки к концертам ему приходилось ставить капельницы и уколы.
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Шоуа отметил, что между ними не было контрактов, поэтому они просто обсудили ситуацию по телефону. Певец добавил, что они оба, вероятно, понимали, что уход Храмовой неизбежен, но он, тем не менее, не был к этому готов.
По словам исполнителя, уход Дарьи негативно отразился на его состоянии. Для подготовки к концертам ему приходилось ставить капельницы и уколы.
«Был адреналин, была капельница – их было по три в день. Я до сих пор не отошёл. Я был мёртвый, во мне билось только сердце. Было психологическое расстройство на фоне надвигающегося коллапса», – признался Шоуа, слова которого приводит портал «Страсти».Напомним, что с предыдущей солисткой группы Викторией Талышинской Шоуа расстался на плохой ноте. Недавно СМИ писали о возможном воссоединении первоначального состава «Непары», однако представители Александра опровергли эти слухи.
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Анастасия Чинкова