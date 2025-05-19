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Вышла замуж в 17 и скандально развелась: в чем Анжелика Агурбаш обвинила бывшего мужа и за что ее критикуют в Интернете

Анжелика Агурбаш (фото: Instagram* / angelicaagurbash)

Анжелика Агурбаш (фото: Instagram* / angelicaagurbash)

О ней спорили ещё в начале нулевых. Для одних — эталон женственности, красивая и харизматичная женщина. Для других — типичная охотница за состоянием, якобы «окрутившая» миллионера Николая Агурбаша. О биографии артистки и ее личной жизни расскажет «Радио 1».

Детство и юность Анжелики Агурбаш


Анжелика Ялинская родилась в Минске в 1970 году. Семья жила скромно, и после ухода отца мать тянула двоих детей одна. Красивая внешность будущей звезды, по мнению многих, — дар от матери. Случайный шанс изменил её судьбу: ассистент «Беларусьфильма» заметил её на улице и пригласил на кастинг в мелодраму «Экзамен на директора». В 16 лет Анжелика получила первый гонорар — и потратила его на шубу, роскошь, о которой раньше могла только мечтать.

Первые успехи: сцена, конкурсы, материнство


После школы Анжелика поступила в Минский театрально-художественный институт. В 18 лет, будучи уже молодой мамой трехмесячной дочки, она победила в конкурсе красоты «Мінская прыгажуня». В 20 лет присоединилась к известному белорусскому ансамблю «Верасы».

Анжелика Агурбаш (фото: Instagram* / angelicaagurbash)

Первый брак у девушки случился довольно рано — в 17 лет она вышла замуж за актёра Игоря Ленева, который был старше её на 12 лет. От Ленева она родила дочь.

«Мы познакомились на съемочной площадке: я в 16 играла главную роль в фильме "Экзамен на директора". Там я влюблена в молодого директора как раз», — вспоминала Агурбаш.

Позже у певицы появился и сын — от отношений с тренером по бодибилдингу Валерием Бизюком.

Брак с миллионером: взлёт карьеры и роскошь


Настоящий прорыв в её карьере произошёл после знакомства с Николаем Агурбашем — владельцем мясоперерабатывающего бизнеса и долларовым миллионером. Ему было 46, ей — 29. Он поддержал её музыкальные амбиции, профинансировал сольные проекты, обеспечил сценические выходы, клипы и сотрудничество с Филиппом Киркоровым.

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Именно в этот период сложился её узнаваемый образ: роскошная блондинка с идеальной укладкой, сияющей улыбкой и гардеробом на зависть. На публике она блистала в мехах и дизайнерских нарядах, словно сошедшая со страниц глянца.

Анжелика Агурбаш и Филипп Киркоров (фото: Instagram* / angelicaagurbash)

В 2007 году Агурбаш снялась в сериале НТВ «Проклятый рай». Она сыграла героиню, в которую влюбляется владелец публичного дома.

Крах сказки: развод, суды и скандалы


Со временем идеальный брак начал трещать по швам. В 2012 году Анжелика подала на развод и публично обвинила мужа в тирании и насилии. Он, свою очередь, заявил, что у Агурбаш «звездная болезнь». За их судебными разбирательствами следила вся страна. Тогда рядом с певицей появился новый спутник — ресторатор Анатолий Побияхо. Однако и эти отношения со временем сошли на нет, а Николай Агурбаш обанкротился.

Возраст и усталость: обратная сторона славы


Развод дался дорого — и в плане нервов, и в плане здоровья. Внешность начала изменяться.

Анжелика и Николай Агурбаш (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Интернет-пользователи сравнивают её с Софией Ротару (Ротару 77 лет, а Агурбаш — 55), критикуют за макияж и «неестественный» вид. Некоторые и вовсе утверждают, что артистка осталась без прежней поддержки и теперь вынуждена распродавать свои подарки из «золотого периода».

Анжелика Агурбаш сегодня


Сегодня Анжелика продолжает петь, записывать новые песни, даёт концерты. Личную жизнь скрывает от публики. В СМИ также появлялись сведения о том, что на родине её якобы объявили в розыск, но сама певица утверждает, что давно гражданка России и находится под её защитой.

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#развод
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#звёзды
#артист
«Люблю»: хоккеист Игорь Макаров поздравил Леру Кудрявцеву с днём рождения
Хоккеист Макаров публично признался Лере Кудрявцевой в любви в её день рождения
19 мая 2025, 15:23

Лера Кудрявцева (Фото: Телеграм, @lerakudryavtseva)

В личном блоге бывший хоккеист Игорь Макаров поздравил жену Леру Кудрявцеву с днём рождения. Спортсмен признался своей супруге в любви.
«Бусина, с днём рождения! Люблю», — написал Макаров.
Напомним, что Кудрявцева вышла замуж за Макарова, который младше её на 16 лет, в 2013 году. В 2018 году у пары родилась дочь Мария. В начале 2024 года телеведущая ушла от супруга из-за его проблем с алкоголем, но вскоре они помирились.

Сегодня, 19 мая, Лера Кудрявцева отмечает своё 54-летие. В честь праздника телеведущая опубликовала в своём телеграм-канале видео в эффектном образе.

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#брак
#день рождения
#звёзды
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Влад Череватый раскрыл эротические фантазии Натальи Рудовой
19 мая 2025, 15:19

Наталья Рудова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

41-летняя Наталья Рудова стала гостьей шоу победителя «Битвы экстрасенсов». Влад Череватый смутил актрису, затронув интимные темы в новом выпуске «Без масок».
Экстрасенс сообщил, что артистке необходимо перестать искать мужчину, перед которым она будет ребенком.

«Из-за этого ты не можешь полностью получить удовольствие в постели. Ты всё время хочешь внимания к себе, тебе это не дает покоя. Последние лет 5-6 ты уже даже смирилась с этим – путь будет, как будет», — объяснил Череватый.

После этих слова Рудова смутилась и рассмеялась. Ей было неловко обсуждать настолько личные моменты, однако затем Влад озвучил эротические фантазии знаменитости.

По его словам, во время полового акта Натальи и ее избранника рядом не должно стоять зеркало, также ей не следует вступать в интимные отношения в общественных местах.

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«Может быть и мужчина, и женщина»: Каминг-аут* Евы Польны и тайна отцовства дочери. Как сейчас живет певица?
19 мая 2025, 15:16

Ева Польна (Фото: Instagram**@polnaeva_official)

Сегодня, 19 мая, свой день рождения отмечает Ева Польна. Певице и автору песен исполняется 50 лет. Певица впервые появилась перед широкой аудиторией в конце 90-х годов в составе группы «Гости из будущего» и сильно полюбилась слушателю. О творческой и личной жизни артистки читайте в материале «Радио 1».

Детство певицы


Ева Польна появилась на свет 19 мая 1975 года в семье ленинградцев, где отец был военным врачом, а мать — инженером. Девочка училась в школе с углубленным изучением английского языка, увлекалась музыкой и танцами. Однако, окончив школу, выбрала для себя обучение в Ленинградском институте культуры по специальности библиотекаря-библиографа.

Параллельно обучению Польна выступала в качестве танцовщицы и бэк-вокалистки с петербургской рэп-группой «А-2», а также сольно выступала в различных петербургских клубах, где пела классические рок-баллады 1970-х годов.

«Гости из Будущего»


Ева Польна (Фото: скриншот клипа «Он чужой»)

В 1996 году Ева окончила институт и в том же году на одном из ее выступлений познакомилась с Юрием Усачёвым, который в тот момент искал вокалистку для нового музыкального проекта. Польна согласилась стать участницей группы, которая впоследствии получит название «Гости из Будущего».

Девушка оказалась настоящей находкой. Она не только обладала прекрасным голосом, но и начала писать тексты для песен. Кроме того, она была режиссёром своих выступлений и создавала эскизы для сценических костюмов всей группы. «Гости из Будущего» некоторое время были малоизвестным коллективом, вначале своего творчества экспериментировали с новыми европейскими тенденциями электронной музыки и порядка двух лет искали своего слушателя.

В 1998 году эксперименты прекратились, и группа начала работать над созданием композиций в жанре поп-музыки. В 1999 году в свет вышла песня «Беги от меня», которая стала безусловным хитом. Затем последовали не менее популярные «Ты где-то», «Это сильнее меня», «Зима в сердце», «За звездой».

В 2009 году Ева Польна объявила о распаде группы «Гости из будущего» и начале сольной карьеры, которую активно продолжает по сей день.

Каминг-аут*


Ева Польна (Фото: Instagram**@polnaeva_official)

В начале своей карьеры Ева Польна делала намеки на свою нетрадиционную сексуальную ориентацию*, а в 2001 году объявила себя бисексуалкой.

«Я не делаю половых различий для человека, который мне сейчас близок. Это может быть и мужчина, и женщина. Просто это должен быть человек, без которого я сегодня не могу и с которым я крепко связана», — заявила певица широкой публике.

В 2008 году тема однополой любви* певицы снова начала обсуждаться поклонниками после того, как Анна Плетнёва представила композицию «Ева», в которой она откровенно выразила свои чувства к коллеге. Также появились слухи о романе Польны с её подругой и директором Александрой Манией*. Однако подтверждений этому не нашлось.

Личная жизнь


Денис Клявер и Ева Польна (Фото: Instagram*@denisklyaver)

Ева Польна никогда не выставляла личную жизнь напоказ, и о ее романах мало что известно. В 2005 году певица родила дочку Эвелин, но кто стал вторым родителем, было тайной порядка пяти лет. Интригу прервал бывший солист дуэта «Чай вдвоем» Денис Клявер, рассказав о своем отцовстве в эфире федерального канала.

«Мы договорились, что будем молчать о том, что между нами произошло. Да, встречались, появился ребенок, но мы не сочетались браком, а расстались», — комментировала тогда заявление Польна.

Как оказалось, артисты тайно встречались на протяжении двух лет, а когда Клявер заявил о том, что разлюбил Еву, она уже ждала ребенка. Тайну было принято сохранить потому, что солист дуэта «Чай вдвоем» на тот момент состоял в браке.

Спустя пять лет положение вещей изменилось, Клявер развелся и счел правильным признать дочку публично. К тому моменту Польна уже была замужем за бизнесменом Сергеем Пильгуном и родила от него вторую дочь Амалию.

Однако брак с Пильгуном не принес певице счастья. Между супругами нередко возникали конфликты, поскольку Сергей был недоволен тем, что его жена часто уезжала, её поведение на сцене казалось ему эксцентричным, а сценические наряды — слишком откровенными. Муж настаивал на завершении карьеры и требовал посвящать больше времени семье. Через три года активного давления со стороны мужа Ева не выдержала и подала на развод.

Денису Кляверу 50 лет: Тернистый путь к славе коллектива «Чай вдвоем», измены женам и тайная дочь от Евы Польны
Денису Кляверу 50 лет: Тернистый путь к славе коллектива «Чай вдвоем», измены женам и тайная дочь от Евы Польны

Ева Польна сейчас


Ева Польна (Фото: Instagram**@polnaeva_official)

В настоящее время Ева Польна продолжает заниматься сольным творчеством, создавая новые композиции и снимая на них клипы. Певица не торопится строить новые отношения. В одном из интервью она делилась, что ей нравится быть независимой. В настоящее время Ева живёт в большом доме с родителями и дочерьми.

Сейчас Эвелине уже 20 лет, она связала свою жизнь с искусством и учится в художественной академии. Амалия в этом году заканчивает школу. Девушка увлекается художественной гимнастикой, а также занимается балетной хореографией и живописью.

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«Меня не пускали люди, «оберегали» его»: Волочкова о последней встрече с Григоровичем
Волочкова тайно приходила к Григоровичу, несмотря на запреты
19 мая 2025, 15:14

Анастасия Волочкова (Фото: Telegram/@volochkova_anastasiya)

Балерина Анастасия Волочкова рассказала «Стархиту» о последней встрече с умершим балетмейстером Юрием Григоровичем. По словам экс-примы Большого, она тайно пробиралась к нему.
«Я виделась с ним год назад, потом хотела снова приехать и привезти любимый его фрукт — хурму. Он лежал в санатории в Барвихе. Меня не пускали люди, которые „оберегали“ его», — сказала Волочкова.

Анастасия добавила, что к учителю ее не пускал племянник Юрия Николаевича, которому «отписано все наследство» и пресс-атташе артиста. Последний, по словам Волочковой, говорил, что «Юрий Николаевич не может».

Волочкова подчеркнула, что у нее есть видеозапись, где Григорович произносит: «Ты единственная посещаешь меня, все артисты из Большого меня забыли». Балерина заключила, что позже Григоровича перевезли, чтобы его не видели, а потом он попал в реанимацию.

О смерти Юрия Григоровича сообщалось несколько часов назад. Балетмейстер скончался на 99-м году жизни.

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Соседов отреагировал на участие SHAMAN на «Интервидении»
Сергей Соседов заявил, что SHAMAN может победить на «Интервидении»
19 мая 2025, 14:43

Сергей Соседов (Фото: РИА Новости/Виталий Невар)

Сергей Соседов заявил, что SHAMAN может победить на «Интервидении». Об этом пишут «Страсти».
По словам музыкального критика, кандидатура исполнителя вполне подходит под тематику конкурса.

«Думаю, наша первая кандидатура, и именно для такого конкурса, архиудачная. Конкурс имеет яркий политический подтекст, и именно российский певец патриотического направления должен быть первым его участником», — отметил Соседов.

Шоумен подчеркнул, что шансы на победу у SHAMANа достаточно высокие.

Напомним, в понедельник, 19 мая, стало известно, что певец Ярослав Дронов (SHAMAN) представит Россию на конкурсе «Интервидение».

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Стало известно, кто представит Россию на конкурсе «Интервидение»
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