Вышла замуж в 17 и скандально развелась: в чем Анжелика Агурбаш обвинила бывшего мужа и за что ее критикуют в Интернете

Анжелика Агурбаш (фото: Instagram* / angelicaagurbash)
О ней спорили ещё в начале нулевых. Для одних — эталон женственности, красивая и харизматичная женщина. Для других — типичная охотница за состоянием, якобы «окрутившая» миллионера Николая Агурбаша. О биографии артистки и ее личной жизни расскажет «Радио 1».
Детство и юность Анжелики Агурбаш
Анжелика Ялинская родилась в Минске в 1970 году. Семья жила скромно, и после ухода отца мать тянула двоих детей одна. Красивая внешность будущей звезды, по мнению многих, — дар от матери. Случайный шанс изменил её судьбу: ассистент «Беларусьфильма» заметил её на улице и пригласил на кастинг в мелодраму «Экзамен на директора». В 16 лет Анжелика получила первый гонорар — и потратила его на шубу, роскошь, о которой раньше могла только мечтать.
Первые успехи: сцена, конкурсы, материнство
После школы Анжелика поступила в Минский театрально-художественный институт. В 18 лет, будучи уже молодой мамой трехмесячной дочки, она победила в конкурсе красоты «Мінская прыгажуня». В 20 лет присоединилась к известному белорусскому ансамблю «Верасы».
Анжелика Агурбаш (фото: Instagram* / angelicaagurbash)
Первый брак у девушки случился довольно рано — в 17 лет она вышла замуж за актёра Игоря Ленева, который был старше её на 12 лет. От Ленева она родила дочь.
«Мы познакомились на съемочной площадке: я в 16 играла главную роль в фильме "Экзамен на директора". Там я влюблена в молодого директора как раз», — вспоминала Агурбаш.
Позже у певицы появился и сын — от отношений с тренером по бодибилдингу Валерием Бизюком.
Брак с миллионером: взлёт карьеры и роскошь
Настоящий прорыв в её карьере произошёл после знакомства с Николаем Агурбашем — владельцем мясоперерабатывающего бизнеса и долларовым миллионером. Ему было 46, ей — 29. Он поддержал её музыкальные амбиции, профинансировал сольные проекты, обеспечил сценические выходы, клипы и сотрудничество с Филиппом Киркоровым.
Конфликт с Идой Галич, болезненное расставание и отношения с Киркоровым: как живет певица Люся Чеботина
Именно в этот период сложился её узнаваемый образ: роскошная блондинка с идеальной укладкой, сияющей улыбкой и гардеробом на зависть. На публике она блистала в мехах и дизайнерских нарядах, словно сошедшая со страниц глянца.
Анжелика Агурбаш и Филипп Киркоров (фото: Instagram* / angelicaagurbash)
В 2007 году Агурбаш снялась в сериале НТВ «Проклятый рай». Она сыграла героиню, в которую влюбляется владелец публичного дома.
Крах сказки: развод, суды и скандалы
Со временем идеальный брак начал трещать по швам. В 2012 году Анжелика подала на развод и публично обвинила мужа в тирании и насилии. Он, свою очередь, заявил, что у Агурбаш «звездная болезнь». За их судебными разбирательствами следила вся страна. Тогда рядом с певицей появился новый спутник — ресторатор Анатолий Побияхо. Однако и эти отношения со временем сошли на нет, а Николай Агурбаш обанкротился.
Возраст и усталость: обратная сторона славы
Развод дался дорого — и в плане нервов, и в плане здоровья. Внешность начала изменяться.
Анжелика и Николай Агурбаш (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)
Интернет-пользователи сравнивают её с Софией Ротару (Ротару 77 лет, а Агурбаш — 55), критикуют за макияж и «неестественный» вид. Некоторые и вовсе утверждают, что артистка осталась без прежней поддержки и теперь вынуждена распродавать свои подарки из «золотого периода».
Анжелика Агурбаш сегодня
Сегодня Анжелика продолжает петь, записывать новые песни, даёт концерты. Личную жизнь скрывает от публики. В СМИ также появлялись сведения о том, что на родине её якобы объявили в розыск, но сама певица утверждает, что давно гражданка России и находится под её защитой.
Читайте также:
Стало известно о задолженности Ксении Собчак перед ФНС
Валерия и Пригожин назвали любимое место для отдыха
«Всех очень-очень люблю»: Яна Гладких станет мамой в третий раз, актриса ждет дочку
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Дайана Хусинова