Вышла замуж в 17 и скандально развелась: в чем Анжелика Агурбаш обвинила бывшего мужа и за что ее критикуют в Интернете

О ней спорили ещё в начале нулевых. Для одних — эталон женственности, красивая и харизматичная женщина. Для других — типичная охотница за состоянием, якобы «окрутившая» миллионера Николая Агурбаша. О биографии артистки и ее личной жизни расскажет «Радио 1».