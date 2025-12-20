Актёр Михаил Ефремов зарегистрировал ИП в сфере массовой информации и фотографии
Актёр Михаил Ефремов зарегистрировал индивидуальное предпринимательство в сфере массовой информации. Соответствующая информация содержится в юридических документах, которые изучило РИА Новости.
Сведения о регистрации ИП Ефремова поступили в межрайонную инспекцию ФНС по Москве 19 декабря. Основным видом деятельности в документах указано «представление в средствах массовой информации». Дополнительным видом значится «деятельность в области фотографии».
Из этих же документов следует, что актёр уже регистрировался как индивидуальный предприниматель в 2010 и 2012 годах, но позже прекращал деятельность.
Ранее Иван Охлобыстин рассказал, как изменился Михаил Ефремов после колонии. Он заявил, что его коллега стал менее общительным и теперь все силы направляет на то, чтобы вернуть прежний статус в обществе.
