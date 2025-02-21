«Я была счастлива 3 года»: Карина Кросс объявила о расставании с певцом

Карина Кросс и Евгений Ершов (Фото: Телеграм @KR0SSNEWS)
Карина Кросси объявила о разрыве отношений с Дмитрием Разваровым. Певица, актриса и телеведущая поделилась прощальным видео с бывшим партнером. Сегодня Карина Лазарьянц, более известная под сценическим именем Карина Кросс, сообщила о переменах в своей личной жизни. 32-летняя артистка снова стала свободной, расставшись с 31-летним Дмитрием Разваровым.
В своем блоге телеведущая опубликовала романтическое видео, на котором они обнимаются и участвуют в различных фотосессиях.
Ранее участница реалити-шоу «Звезды в Африке» была замужем за блогером Евгением Ершовым, но их брак продлился чуть больше двух лет. Кросс объяснила причины развода:
Карина встретила Дмитрия четыре года назад во время съемок клипа на песню «Блогинг», где он выступил в роли модели. Певица подчеркивала, что финансовое положение своего партнера для нее не имеет значения.
Что касается Ершова, то у него сейчас нет девушки. Интересно, что накануне он сделал откровенное признание.
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«Спасибо тебе за всё. Я была счастлива 3 года...» — написала Карина.
Ранее участница реалити-шоу «Звезды в Африке» была замужем за блогером Евгением Ершовым, но их брак продлился чуть больше двух лет. Кросс объяснила причины развода:
«Женя допустил серьезную ошибку. Я не терплю вранья!» — отметила актриса фильма «Любовники».
Карина встретила Дмитрия четыре года назад во время съемок клипа на песню «Блогинг», где он выступил в роли модели. Певица подчеркивала, что финансовое положение своего партнера для нее не имеет значения.
Что касается Ершова, то у него сейчас нет девушки. Интересно, что накануне он сделал откровенное признание.
«Мы с Кариной не общались три года. Я не против восстановить контакт, но не хочу делать первый шаг, так как боюсь быть отвергнутым», — поделился Евгений.
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Анастасия Чинкова