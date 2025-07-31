«Я была у врача, всё проверили»: новая жена Прохора Шаляпина готовится к родам

31 июля 2025, 12:00

Жена Прохора Шаляпина Ольга Вашурина рассказала о планах родить ребёнка

Прохор Шаляпин (фото: Telegram @aChaliapin)

Прохор Шаляпин и его новоиспечённая жена по проекту «Свадьба вслепую», кондитер Ольга Вашурина посетили премьеру фильма «Три сестры», где пообщались с журналистами. Пара заявила, что активно обсуждает рождение детей.





Вашурина отметила, что шоумена «невозможно не любить». А Шаляпин, в свою очередь, отметил «очень тёплые отношения» с супругой.



Кондитер объявила, что они с Прохором планируют рождение детей. На днях она посетила врача и проверила своё состояние.





«Я на той неделе была у врача, всё проверили, всё в рабочем состоянии. Мы это обсуждаем», – заявила Вашурина в беседе с корреспондентом сайта «Страсти».