«Я бросаю детей»: победительница шоу «Выжить в Дубае» отдаст детей бывшему мужу и переедет в Москву

Александра Сухорукова (фото: Telegram @naOmarov)
Александра Сухорукова решила кардинально изменить свою жизнь. Звезда готовится к переезду в Москву, однако для этого ей придётся разлучиться с детьми.
Жительница Новокузнецка стала первой девушкой, победившей в серии проектов «Выжить в...». После триумфа на телевидении в личной жизни Александры произошли серьёзные изменения – она развелась с отцом своих двоих дочерей после венчания и спустя 10 лет брака. Также Сухорукова выставила на продажу загородный дом.
Теперь стало известно, что телезвезда решилась на переезд в Москву. Однако для этого ей придётся расстаться с двумя дочерьми. Сухорукова опубликовала трогательное видео с подписью: «Я бросаю детей, чтобы наладить свою жизнь».
Победительница шоу «Выжить в Дубае» назвала решение уехать от детей самым сложным выбором в её жизни. По словам девушки, она слишком долго оттягивала этот момент, однако пришло время действовать.
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Теперь стало известно, что телезвезда решилась на переезд в Москву. Однако для этого ей придётся расстаться с двумя дочерьми. Сухорукова опубликовала трогательное видео с подписью: «Я бросаю детей, чтобы наладить свою жизнь».
Победительница шоу «Выжить в Дубае» назвала решение уехать от детей самым сложным выбором в её жизни. По словам девушки, она слишком долго оттягивала этот момент, однако пришло время действовать.
«Я всегда выбирала детей. Как бы внутри не кричало: "Выбери себя". Но сейчас я понимаю – либо так, либо никак иначе... Мне придётся оставить детей бывшему мужу и уехать. Как же разрывает изнутри от этой мысли. Да, я решила переехать в Москву, но понимаю, что ехать втроём не выйдет», – пояснила Сухорукова в личном блоге.У Александры будет время до конца лета, чтобы обустроиться в столице и перевезти детей. Участница проекта «Выжить в Самарканде. Игра сезонов» хочет дать детям лучшую жизнь, но для этого ей необходимо пойти сложный жизненный этап.
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Анастасия Чинкова