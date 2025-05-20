«В море с сумочкой – очень смешно. Ещё смешнее эта тонна фотошопа»: в соцсетях высмеяли новые фото Яны Рудковской

Яна Рудковская (фото: Instagram* @rudkovskayaofficil)
Пользователи соцсетей высмеяли продюсера Яну Рудковскую из-за обилия фотошопа на снимках с пляжа, которые она опубликовала в личном блоге. Звезда отдохнула на Мальдивах.
50-летняя жена Евгения Плющенко поделилась фотографией, на которой предстала в чёрном слитном купальнике люксового бренда Chanel. Дополнили образ Рудковской массивные солнцезащитные очки и небольшая белая сумка.
Поклонники оценили пост звезды и уличили её в использовании фильтров и фотошопа.
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Поклонники оценили пост звезды и уличили её в использовании фильтров и фотошопа.
«Ноги неожиданно стали длинными», «Фотошоп на сегодняшний день никто не отменял», «В море с сумочкой – очень смешно. Ещё смешнее эта тонна фотошопа», «Вас прям не узнать», «Зашла в комментарии почитать про фотошоп», – написали пользователи Сети.Ранее хейтеры уже обвиняли Рудковскую в использовании фотошопа. В какой-то момент звезда не выдержала и ответила им.
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*деятельность корпорации Meta (Instagram) признана экстремистской и запрещена в России
Анастасия Чинкова