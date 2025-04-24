«Я буду проклинать»: Волочкова угрожает СМИ, распространяющим слухи об отмене свадьбы дочери

Анастасия Волочкова (Фото: РИА Новости: Григорий Сысоев)
Анастасия Волочкова злится из-за того, что различные СМИ распространяют информацию об отмене свадьбы её дочери Ариадны, и угрожает им проклятьями и судом.
По словам балерины, СМИ ввели людей в заблуждение и навели настоящую панику, информацией об отмене свадьбы Ариадны.
Однако прима уточнила, что свадьба будет не такой масштабной, как планировалось изначально.
Балерина также призналась, что злится, когда СМИ вводят всех в заблуждение.
Ранее она раскритиковала телеведущую Елену Николаеву из-за слухов, распространяемых в Сети о свадьбе её дочери Ариадны. Балерина считает, что жена её бывшего супруга Игоря Вдовина таким образом намерена заполучить пиар.
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«Что за бред пишут эти журналисты, простите? Какого черта они решают, быть свадьбе или нет? Я уже устала оправдываться перед всеми гостями, которых мы пригласили на праздник. Хочу заявить во всеуслышание: назло всем недоброжелателям праздник состоится», — рассказала Волочкова в беседе с Общественной Службой Новостей.
Однако прима уточнила, что свадьба будет не такой масштабной, как планировалось изначально.
Балерина также призналась, что злится, когда СМИ вводят всех в заблуждение.
«Я начну проклинать и судиться с теми журналистами, которые будут распространять ложную информацию о свадьбе Ариши», — заявила Волочкова.
Ранее она раскритиковала телеведущую Елену Николаеву из-за слухов, распространяемых в Сети о свадьбе её дочери Ариадны. Балерина считает, что жена её бывшего супруга Игоря Вдовина таким образом намерена заполучить пиар.
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Элина Позднякова