«Ему всё равно»: Визажистка Галустяна объяснила, почему не показывает отца ребёнка

03 августа 2025, 11:30

Родившая ребёнка визажистка Галустяна заявила, что растит детей без отца

Милена Шевченко с сыном (Фото: Instagram* @mokomillo_)

Милену Шевченко уже давно подозревают в романе с Михаилом Галустяном, но все слухи она отрицает. Тем не менее недавнее рождение её второго ребёнка вызвало новую волну обсуждения. Многие считают, что отцом новорождённого малыша Милены является юморист. В своём блоге девушка высказалась об отце своих детей.





Шевченко держит в секрете личность папы младенца и заявила, что оба её ребёнка растут без отца по её желанию.

«Я с детства понимала, что хочу стать мамой, также с детства я решила, что замуж я абсолютно не хочу выходить. Я придерживаюсь своих решений», — объяснила девушка.

«Он ясно дал понять, что ему абсолютно всё равно. Ребёнок растёт в здоровой обстановке, где нет ни ругани, ни делёжек», — подчеркнула она.