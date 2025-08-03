«Ему всё равно»: Визажистка Галустяна объяснила, почему не показывает отца ребёнка
Родившая ребёнка визажистка Галустяна заявила, что растит детей без отца
Милену Шевченко уже давно подозревают в романе с Михаилом Галустяном, но все слухи она отрицает. Тем не менее недавнее рождение её второго ребёнка вызвало новую волну обсуждения. Многие считают, что отцом новорождённого малыша Милены является юморист. В своём блоге девушка высказалась об отце своих детей.
Шевченко держит в секрете личность папы младенца и заявила, что оба её ребёнка растут без отца по её желанию.
«Я с детства понимала, что хочу стать мамой, также с детства я решила, что замуж я абсолютно не хочу выходить. Я придерживаюсь своих решений», — объяснила девушка.Милена отметила, что спрашивала у сына, чувствует ли он себя комфортно без отца, на что тот ответил утвердительно.
«Он ясно дал понять, что ему абсолютно всё равно. Ребёнок растёт в здоровой обстановке, где нет ни ругани, ни делёжек», — подчеркнула она.Визажистка добавила, что у её сына есть замечательный дедушка, который показывает ему мужской пример.
Ранее экс-супруга Михаила Галустяна рассказала о жизни после развода.
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская.