Прятали от посторонних с рождения, приписывали синдром Дауна, а она выросла и скачет на жеребце: что скрывали Алфёрова и Бероев о своей дочери

22 сентября 2026, 15:40

Ксения Алфёрова (Фото: кадр из фильма «Холодное сердце»)

Её прятали от чужих глаз с самого рождения: родители контролировали каждое фото и просили знакомых удалять снимки из соцсетей. Из-за этого поползли слухи о синдроме Дауна и аутизме. Но Евдокия Бероева выросла абсолютно здоровой и готовится поступать в МГУ. Почему Егор Бероев и Ксения Алфёрова так оберегали дочь и что на самом деле происходило в семье за закрытыми дверями, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Почему родители прятали дочь от чужих глаз и что из этого вышло Благотворительная деятельность и опекунство Развод и новая семья Егора Бероева Евдокия Алфёрова: осознанное решение Совместный отдых и планы на будущее

Почему родители прятали дочь от чужих глаз и что из этого вышло

Благотворительная деятельность и опекунство



Ксения Алферова со своим подопечным (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

«Теперь Влад Саноцкий не просто мой друг, но и мой официальный подопечный», — сообщила Ксения на своей страничке в соцсетях.

«В нашей деревне в Костромской области. Хотим, чтобы у него был свой дом, он туда приезжал. Надо вкладывать деньги в свою землю, в нашу землю, в Россию. Это будет маленький двухэтажный дом. Сам сруб одноэтажный, но у него есть крыша со вторым этажом», — делился Егор Вадимович с подписчиками.

Развод и новая семья Егора Бероева

«В 22-м году я снял квартиру и ушёл жить отдельно. У меня есть моя новая жизнь, которая началась в 22-м году», — рассказал актёр «Москве 24».

«Я буду с уважением относиться к моей первой жене Ксении, желать ей только добра. Она остаётся близким для меня человеком. Она мать моей дочери, с которой мы каждый день на связи», — заявил актёр.



Анна Панкратова (Фото: кадр из фильма «Кукла»)

Евдокия Алфёрова: осознанное решение

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«Я думаю, что она — очень самостоятельный человек, хочет следовать своему видению жизни», — цитирует Бероева «РБК».

«Хочется ещё, чтобы Дуня побыстрее встретила человека, вышла замуж и была счастлива с мужем долго-долго. И в выборе жениха я ей тоже абсолютно доверяю — она действительно умная, умнее меня! Очень деликатный, тактичный, мудрый человек, думающий, удивительной чуткости. И при этом она очень мощная. Занимается конным спортом, великолепно ездит...» — откровенничал актёр с «КП».

Совместный отдых и планы на будущее



Егор Бероев и его супруга (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

«Моя дочь другая совсем, нежели я. Она видит, как я живу, какие принимаю решения. Как я прошу прощения, если ошибаюсь, она тоже видит. Это важный урок — наблюдать, как взрослый человек умеет сказать: «Прости за то, что я повысила голос». Мне приходится достаточно часто говорить своему ребёнку «прости». Причём раньше я просила прощения и тут же оправдывалась, мол, ну, ты же понимаешь: я устала. Но это уже не «прости», а вроде как «ты сама виновата». Теперь говорю просто «прости», я научилась этому. Не навязываю ей своё мнение, как бы мне ни хотелось соломки подстелить — она должна делать собственный выбор, свои ошибки совершить. Меня так же воспитывали. В этом мудрость, пожалуй», — приводит слова кинодивы «СтарХит».