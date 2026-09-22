Прятали от посторонних с рождения, приписывали синдром Дауна, а она выросла и скачет на жеребце: что скрывали Алфёрова и Бероев о своей дочери
Её прятали от чужих глаз с самого рождения: родители контролировали каждое фото и просили знакомых удалять снимки из соцсетей. Из-за этого поползли слухи о синдроме Дауна и аутизме. Но Евдокия Бероева выросла абсолютно здоровой и готовится поступать в МГУ. Почему Егор Бероев и Ксения Алфёрова так оберегали дочь и что на самом деле происходило в семье за закрытыми дверями, читайте в материале «Радио 1».
Почему родители прятали дочь от чужих глаз и что из этого вышлоЕвдокия Бероева родилась 5 апреля 2007 года на Сицилии (Италия). Её отец — российский актёр театра и кино, телеведущий и общественный деятель Егор Бероев, мать — советская и российская актриса театра, кино и телеведущая Ксения Алфёрова. Егор и Ксения познакомились в 2000 году, а в 2001-м году поженились.
С самого рождения родители решили оградить дочь от журналистов и чужих глаз. Они строго контролировали размещение фотографий малышки в интернете и просили знакомых удалять любые совместные снимки из открытых источников. Из-за того, что девочка не появлялась на публике, пошли неподтверждённые слухи — будто у неё не всё в порядке со здоровьем. Крохе приписывали синдром Дауна и аутизм. Однако эти сведения не соответствовали действительности: ребёнок рос и развивался без каких-либо отклонений. Дуня совершенно здорова. По словам звёздных мамы и папы, целью было не просто скрыть, а дать наследнице нормальное детство и право выбора.
Родители хотели, чтобы, когда Евдокия повзрослеет, она сама решила: оставаться ли ей на виду или держаться в тени.
Благотворительная деятельность и опекунствоВ 2012 году супруги основали благотворительный фонд «Я есть!», который занимается поддержкой людей с синдромом Дауна, аутизмом, ДЦП и другими ментальными особенностями развития. Среди подопечных фонда оказался человек, который стал по-настоящему родным. Владимир Саноцкий — актёр с синдромом Дауна, участвовавший в спектаклях проекта «Театр простодушных». В 2018 году, после смерти его матери, возникла угроза помещения талантливого артиста в государственный психоневрологический интернат (ПНИ). Чтобы предотвратить это, создатели проекта взяли его под свою опеку.
«Теперь Влад Саноцкий не просто мой друг, но и мой официальный подопечный», — сообщила Ксения на своей страничке в соцсетях.Они не просто оформили документы, но и обустроили его квартиру с максимальным удобством. А теперь строят загородный дом для Саноцкого, которому уже за 40.
«В нашей деревне в Костромской области. Хотим, чтобы у него был свой дом, он туда приезжал. Надо вкладывать деньги в свою землю, в нашу землю, в Россию. Это будет маленький двухэтажный дом. Сам сруб одноэтажный, но у него есть крыша со вторым этажом», — делился Егор Вадимович с подписчиками.
Развод и новая семья Егора БероеваДочь Ирины Алфёровой и звезда «Турецкого гамбита» официально оформили развод в 2025 году после более чем 20 лет брака. По словам «Эраста Фандорина», фактическое расставание произошло ещё в 2022 году, однако пара скрывала это почти четыре года.
«В 22-м году я снял квартиру и ушёл жить отдельно. У меня есть моя новая жизнь, которая началась в 22-м году», — рассказал актёр «Москве 24».«Благородный сыщик» признался, что разрыв дался ему тяжело.
«Я буду с уважением относиться к моей первой жене Ксении, желать ей только добра. Она остаётся близким для меня человеком. Она мать моей дочери, с которой мы каждый день на связи», — заявил актёр.Новой супругой Бероева стала юная актриса и балерина Анна Панкратова. Девушка окончила Московский хореографический колледж под руководством Ледях. Разница в возрасте между супругами составляет 27 лет. Пара познакомилась в 2022 году и тайно поженилась в 2025 году. Анна исполнила главную роль в режиссёрском дебюте своего возлюбленного — драме «Кукла» (2025/2026). Егор Бероев выступил не только как режиссёр, но и как автор сценария фильма. В августе 2026 года стало известно о беременности Панкратовой. Впервые пара появилась вместе на публике на премьере сериала «Марик».
Евдокия Алфёрова: осознанное решениеНаследница звёздных родителей приняла решение получить юридическое образование. По данным из близкого окружения, девушка готовится к поступлению на юридический факультет Московского государственного университета (МГУ). А профессию выбрала как когда-то её прабабушка — Ксения Архиповна Алфёрова, которая была выдающимся юристом и скончалась в августе 2026 года на 104-м году жизни.
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«Я думаю, что она — очень самостоятельный человек, хочет следовать своему видению жизни», — цитирует Бероева «РБК».Егор Вадимович уверен, что Евдокия сделает правильный выбор, и подчеркнул, что будет всегда рядом с ней.
«Хочется ещё, чтобы Дуня побыстрее встретила человека, вышла замуж и была счастлива с мужем долго-долго. И в выборе жениха я ей тоже абсолютно доверяю — она действительно умная, умнее меня! Очень деликатный, тактичный, мудрый человек, думающий, удивительной чуткости. И при этом она очень мощная. Занимается конным спортом, великолепно ездит...» — откровенничал актёр с «КП».
Совместный отдых и планы на будущееНесмотря на развод, Ксения Алферова и Егор Бероев сохраняют совместное участие в жизни дочери. В феврале 2026 года, вскоре после официальных новостей о расставании, Ксения опубликовала в социальных сетях видео из аэропорта, запечатлев свою поездку на отдых в Сочи вместе с 18-летней наследницей Евдокией. Это стало одним из первых публичных появлений взрослой дочери актрисы в её личном блоге. Внимание публики сразу привлекла высокая темноволосая девушка, появившаяся в кадре. В интервью звёздная мама отмечала, что старается воспитывать дочь личным примером, позволяя девушке самой делать выбор и принимать решения. Актриса также признавалась, что в процессе взросления ребёнка ей иногда приходится извиняться перед ним за свои ошибки.
«Моя дочь другая совсем, нежели я. Она видит, как я живу, какие принимаю решения. Как я прошу прощения, если ошибаюсь, она тоже видит. Это важный урок — наблюдать, как взрослый человек умеет сказать: «Прости за то, что я повысила голос». Мне приходится достаточно часто говорить своему ребёнку «прости». Причём раньше я просила прощения и тут же оправдывалась, мол, ну, ты же понимаешь: я устала. Но это уже не «прости», а вроде как «ты сама виновата». Теперь говорю просто «прости», я научилась этому. Не навязываю ей своё мнение, как бы мне ни хотелось соломки подстелить — она должна делать собственный выбор, свои ошибки совершить. Меня так же воспитывали. В этом мудрость, пожалуй», — приводит слова кинодивы «СтарХит».