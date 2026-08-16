«Я чувствовал себя грязным»: Моргенштерн* рассказал о взломе за час до Шаббата

16 августа 2026, 14:46

Рэпер Моргенштерн* заявил о взломе аккаунта в соцсетях за час до Шаббата

Алишер Моргенштерн* (Фото: Instagram** @morgen_shtern)

Рэпер Алишер Моргенштерн* вышел на связь в Instagram** и сообщил, что его аккаунт взломали. По словам музыканта, инцидент случился за час до наступления Шаббата.





Когда Моргенштерн* узнал о взломе, он не мог предпринять никаких действий, поскольку в этот день иудеям запрещено пользоваться электричеством. Друзья артиста взяли на себя решение проблемы. Сам исполнитель назвал произошедшее важным уроком.

«Прямо за час до взлома Instagram** я сильно грешил. Я очень много листал рилсов и тиктоков. А стоит отметить, что после того, как я стал чистым, я заметил, насколько соцсети реально приносят мне вред, насколько это дамажит по моему мозгу. Иногда бывает, я срываюсь и нахожу себя уже по несколько часов листающим ленту. И вчера такое же произошло», — признался Алишер*.