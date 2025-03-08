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Татьяна Брухунова поздравила женщин с 8 Марта

Татьяна Брухунова (фото: Telegram @mamashaVagashi)

Татьяна Брухунова (фото: Telegram @mamashaVagashi)

Молодая жена юмориста Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова, в своем блоге поздравила женщин с 8 марта.
«С праздником нас, звездочки!» — подписала снимок Татьяна.

Татьяна Брухунова (фото: Инстаграм* @bruhunova)

Примечательно, что на фотографии Брухунова запечатлена в пиджаке, который открывает декольте, шляпе и белом шарфе.

Ранее Брухунова бросила трубку в ответ на вопрос о госпитализации своего супруга Евгения Петросяна. В субботу, 8 марта, стало известно, что у юмориста внезапно открылось желудочно-кишечное кровотечение. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Жена Петросяна резко отреагировала на вопрос о его госпитализации
Жена Петросяна Брухунова бросила трубку в ответ на вопрос о его госпитализации
08 марта 2025, 13:53

Татьяна Брухунова и Евгений Петросян (Фото: Instagram*/bruhunova)

Молодая жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова бросила трубку в ответ на вопрос о его госпитализации. Об этом пишет NEWS.ru.
Перед этим Telegram-канал 112 проинформировал, что Петросян попал в реанимацию с желудочно-кишечным кровотечением. Уточнялось, что звезда сцены сейчас находится в Боткинской больнице, а врачи готовят его к операции.

Представители Петросяна пока никак не прокомментировали ситуацию.

Накануне сообщалось, что певец Александр Буйнов не пришел на запись ток-шоу о произошедшем в Подмосковье ДТП 26 февраля. Исполнитель сбил пенсионерку на нерегулируемом пешеходном переходе. Теперь ему может грозить штраф или же лишение прав на управление транспортным средством.

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#госпитализация
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Похоронный бизнес, выступления с «Ленинградом» и многочисленные скандалы: как живет Стас Барецкий
08 марта 2025, 13:44

Стас Барецкий (Фото: Инстаграм* @bareckiy_stas)

8 марта исполняется 52 года Стасу Барецкому — эпатажному российскому музыканту, который выступал в составе известной группы «Ленинград» с 2005 по 2008 год. Он является героем многочисленных мемов, шоуменом, на счету которого есть и сольные альбомы.
О том, как сложилась жизнь музыканта — в материале «Радио 1».

Биография Стаса Барецкого


Станислав (Стас) Барецкий родился 8 марта 1972 года в городе Ломоносове под Санкт-Петербургом. Здесь он живет и сегодня. С юных лет Стас начал писать стихи. По его словам, они сами «лезли изнутри» и рифмовались. Однажды на уроке русского языка ученик написал сочинение в стихах, чем удивил учителя.

После школы Барецкий поступил в ПТУ, где получил профессию водителя. По специальности он не работал — в 16 лет устроился могильщиком на кладбище. Затем Стас устроился охранником в магазин, открыл собственное кафе, но прогорел. Следующим бизнесом стал продуктовый магазин, который спустя время закрылся.

Примечательно, что на протяжении всего времени Барецкий писал стихи, а песни на них решил записывать только в 2002 году.

Музыкальная карьера Стаса Барецкого


В 2003–2004 годах Барецкий записал альбомы «Цензура» и «Цензура-2». Некоторые его песни звучали в эфире радио «Шансон».

В 2004 году песни Стаса заинтересовали дуэт «Елочные игрушки». Участники дуэта предложили ему записать несколько совместных композиций и выступать в петербургских клубах. Музыкант согласился, однако сотрудничество долго не продлилось из-за разных взглядов исполнителей.

В 2005 году Барецкий стал участником группы «Ленинград». Работа с коллективом Сергея Шнурова продолжалась 3 года. Певец является автором песен «Кредит» и «Небесный теннис». Также он появился в клипах группы «Губошлеп» и «Паганини».

Стас Барецкий (Фото: Инстаграм* @bareckiy_stas)

В 2011-м вышел третий сольный альбом, который носил нецензурное название. Скачивание этого диска в Интернете музыкант официально разрешил и самостоятельно выложил песни в Сеть. Примечательно, что артист вместе с Катей Самбукой записал «Песню про Красную Шапочку».

Все тексты хитов певец написал самостоятельно, часть сюжетов переплетается с биографией исполнителя и его личными социальными взглядами, а вот с записью музыки, как значится в описании альбома, помогали Андрей Ерофеев из группы «PCР», «Елочные игрушки» и некий Коля.

Как музыкант и поэт Стас Барецкий выступает и сегодня, но современная музыкальная реальность вынудила его сменить формат распространения продукции. Спроса на диски сегодня нет, поэтому шоумен выкладывает песни в своем блоге.

Фильмы﻿ со Стасом Барецким


Стоит отметить, что Барецкий также снимался в фильмах. Колоритный поэт появился в фильме «2-Асса-2». В сериале «ППС» исполнил роль бандита, а в проекте «Шапито-шоу» снялся в образе хозяина шапито. В 2022 году шоумен появился в роли бандита в российском проекте «Майор Гром. Чумной доктор».﻿


Скандалы﻿ со Стасом Барецким


Стаса Барецкого по праву можно назвать звездой сети. В интернете есть множество видео, на которых певец падает с лестницы, разбивает автоматы, устраивает провокационные акции в общественных местах, демонстрирует свою жилплощадь.

Стас имеет взрывной характер и при конфликтах сразу же лезет в драку. В 2020 году он поссорился с солистом группы «Корни» Алексеем Кабановым и даже ударил оппонента. Видео Стас выложил на своей странице в соцсети. Неоднократно музыкант дрался и с Богданом Титомиром.

Барецкий любит эпатировать свою аудиторию. В интернете можно найти кадры, на которых Стас поджигал свой автомобиль или же инспектировал товары в супермаркетах и уничтожал санкционные продукты. Знаменитость старается не пропускать громких событий в общественной жизни. Так, он заявил, что во время аварии с участием Михаила Ефремова находился в машине заслуженного артиста. Спустя время исполнитель опроверг эту информацию.

Стас Барецкий (Фото: РИА Новости/Александр Натрускин)

В 2022 году Стас вновь поразил общественность громким заявлением. После смерти Бориса Моисеева Барецкий назвал себя его внебрачным сыном. По его словам, он узнал об этом от источника, которому на 100 % доверяет. Чтобы не быть голословным, мужчина собрался даже идти на крайние меры — делать ДНК-тест, для чего ему следовало добиться эксгумации тела покойного. Также Барецкий гневно высказывался о Кристине Орбакайте, которая стала наследницей части состояния Моисеева по завещанию. Борис Моисеев дружил с Аллой Пугачевой и много времени проводил с ее еще маленькой наследницей.

В декабре 2022 года на певца напали возле одного из петербургских клубов. Злоумышленники не только избили шоумена и его охранника, но и украли телефон и около 120 тыс рублей. С ушибами и сотрясением мозга его госпитализировали. ﻿Барецкий подозревал в нападении конкурентов по ритуальному бизнесу. Через год Стас заявил, что напавшими на него были инопланетяне.

В апреле, когда СМИ сообщили о продаже особняка Аллы Пугачевой и Максима Галкина** в деревне Гря﻿зь, появилась информация, что именно Барецкий купил замок. Позже сам поэт подтвердил факт покупки знаменитого особняка за 450 млн руб. Однако официальных подтверждений о сделке не поступало.

Личная жизнь Стаса Барецкого


Жены и детей у Стаса Барецкого нет. Однако в его жизни были девушки, но романы в долгосрочные отношения не перерастали, а один и вовсе закончился криминальной разборкой. Так, бывшая спутница артиста Елизавета в 2016 году убила свою сестру Стефанию Дубровину и была осуждена на 13 лет.

В 2019 году шоумен заявил, что является отцом Греты Тунберг и даже может доказать это в суде. По его словам, якобы мать девушки одно время жила в Санкт-Петербурге. Российский артист говорил, что регулярно созванивается с девушкой.

Позднее исполнитель сообщил, что в него влюблены продюсер Яна Рудковская и артистка Ольга Бузова, между ними даже якобы существует соперничество за его сердце. А в 2021 году, как утверждал Стас, известная телеведущая даже порвала отношения с Давидом Манукяном (Давой) из-за сильных чувств к нему.

Стас Барецкий сейчас


Сегодня Стас Барецкий продолжает активно вести соцсети, а также принимает заказы на рекламу и необычные поздравления. Летом прошлого года артист случайно обжег лицо на съемках боевика. Барецкий отметил, что получил глубокие ожоги в одном из эпизодов фильма, где выдыхал горючим топливом на открытый источник огня.

Источником постоянного дохода Стаса сегодня является еще одна работа — он работает в ритуальном агентстве.

Необычные подарки девушкам на 8 марта от Стаса Барецкого


Накануне праздника Стас Барецкий рассказал в беседе с NEWS.ru, что к 8 Марта подарил своей девушке место на кладбище в Мытищах за 1 млн рублей. Уточняется, что мужчина предпочитает действительно необходимые подарки.

Шоумен также вспомнил, что однажды подарил своей девушке живые цветы в унитазе вместо корзины или вазы.

«Это давно было. Жаль, что я тогда это на видео не снял и не выложил где-нибудь», — сказал он.

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«В честь деда»: звезда «Реальных пацанов» раскрыла имя сына, которого родила в 53 года
Федункив назвала своего сына Теодором в честь деда
08 марта 2025, 12:30

Марина Федункив (Фото: Instagram*/marina_phedunkiv)

Актриса из «Реальных пацанов» Марина Федункив назвала своего сына Теодором в честь деда, рассказав об этом в программе Comedy Club. Мальчик появился на свет осенью прошлого года.
«Сына я назвала в честь своего деда, которого звали Федункив Теодор Гаврилович, вот и сын мой Теодор», — заявила Федункив.
Ведущий Павел Воля отметил, что имя звучит супер, причем Федункив заметила, что у сына другая фамилия — отцовская.

Отец малыша — бизнесмен из Италии Стефано Маджи. Теодор является первенцем в семье. По словам Федункив, супруг окружил ее поддержкой и заботой, чтобы ей было комфортно.

Ранее сообщалось, какой артист сейчас находится в реанимации.

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Юморист Евгений Петросян попал в реанимацию в Москве
Петросян в Боткинской больнице с желудочно-кишечным кровотечением
08 марта 2025, 12:12

Евгений Петросян (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Юморист Евгений Петросян попал в реанимацию в Москве. Как уточняет Telegram-канал 112, у знаменитости внезапно открылось желудочно-кишечное кровотечение.
Сейчас он находится в Боткинской больнице, где медики готовят мужчину к операции, проводя противошоковую терапию и пытаясь остановить кровь.

Ранее сообщалось, что актриса Памела Бах, знаменитая по сериалам «Рыцарь дорог» и «Спасатели Малибу», ушла из жизни в 62 года. Как писали журналисты портала TMZ, родные подняли тревогу, когда женщина перестала выходить на связь.

Дочь с экс-супругом Бах попросили не беспокоить их и дать пережить горе.

Кроме того, названы настоящие причины смерти актера Джина Хэкмена.

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«Сама нежность»: Анна Семенович показала, какой она была в 16 лет
Семенович поделилась фото в 16-летнем возрасте и назвала себя «сама нежность»
08 марта 2025, 11:11

Анна Семенович (Фото: Инстаграм* @ann_semenovich)

Певица Анна Семенович опубликовала в своем блоге архивный снимок в 16-летнем возрасте.
«Что нашла – 16 лет. Сама нежность», — подписала фотографию певица.

На фото Семенович предстала в светлом плаще и с забранными волосами. Исполнительница также поздравила девушек с 8 марта в личном блоге.

Анна пожелала всем девушкам счастья и любви.

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#фото
#8 марта
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