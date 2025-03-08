Татьяна Брухунова поздравила женщин с 8 Марта

Татьяна Брухунова (фото: Telegram @mamashaVagashi)
Молодая жена юмориста Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова, в своем блоге поздравила женщин с 8 марта.
«С праздником нас, звездочки!» — подписала снимок Татьяна.
Татьяна Брухунова (фото: Инстаграм* @bruhunova)
Примечательно, что на фотографии Брухунова запечатлена в пиджаке, который открывает декольте, шляпе и белом шарфе.
Ранее Брухунова бросила трубку в ответ на вопрос о госпитализации своего супруга Евгения Петросяна. В субботу, 8 марта, стало известно, что у юмориста внезапно открылось желудочно-кишечное кровотечение. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
«За языком нужно следить»: стилист Байрамов ответил на угрозы Брухуновой и пообещал преподать ей урок
Юморист Евгений Петросян попал в реанимацию в Москве
«Терпеть не хочется»: жена Петросяна пригрозила судом стилисту, обвинившему её в безвкусице
*Запрещен в РФ
Екатерина Коршунова