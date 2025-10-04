«Я должен был умереть»: у популярного рэпера нашли опухоль мозга

04 октября 2025, 18:34

Рэпер Гарри Топор перенес операцию по удалению опухоли в мозге

Фото: iStock/peterscode

Российский рэпер Игорь Александров, известный под псевдонимом Гарри Топор, перенес операцию по удалению опухоли в мозге. Об этом он сообщил об этом в своем Instagram*.





По словам исполнителя, врачи обнаружили новообразование 13 сентября, когда он готовился к концертам. Сложное вмешательство провела команда опытных нейрохирургов в Санкт-Петербурге.

«Она (опухоль — прим. ред.) уже перекрыла отток жидкости от головы, и я должен был в течение двух-трех недель умереть от водянки мозга, — заявил артист.