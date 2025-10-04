«Я должен был умереть»: у популярного рэпера нашли опухоль мозга
Рэпер Гарри Топор перенес операцию по удалению опухоли в мозге
Российский рэпер Игорь Александров, известный под псевдонимом Гарри Топор, перенес операцию по удалению опухоли в мозге. Об этом он сообщил об этом в своем Instagram*.
По словам исполнителя, врачи обнаружили новообразование 13 сентября, когда он готовился к концертам. Сложное вмешательство провела команда опытных нейрохирургов в Санкт-Петербурге.
«Она (опухоль — прим. ред.) уже перекрыла отток жидкости от головы, и я должен был в течение двух-трех недель умереть от водянки мозга, — заявил артист.После операции его перевели в реанимацию с частичной потерей зрения и слуха. Сейчас он находится в процессе восстановления и надеется в скором времени вернуться к выступлениям. Гастрольный тур музыканта должен был начаться через восемь дней, но пока неизвестно, состоится ли он.