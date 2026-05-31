«Я достаточно известный, чтобы не работать в сервисе»: 20-летнего сына Децла содержит девушка

31 мая 2026, 19:31

20-летний сын Децла Антоний Толмацкий живет за счет девушки

Антоний Толмацкий (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Сын покойного рэпера Децла 20-летний Антоний Киселёв откровенно рассказал о своём финансовом положении в программе. Молодой человек признался, что пока не может похвастаться самостоятельностью и фактически живёт на средства своей девушки.





По словам Антония в интервью программе «Ты не поверишь!», он всерьёз сосредоточился на музыке и саморазвитии, поэтому обычная работа ему не подходит. Главная трудность — его неоднозначный статус.





«Я недостаточно известный для того, чтобы не позволять себе ездить в метро, но достаточно известный, чтобы не работать в сервисе», — произнес молодой человек.