«Я довольна тем, как выгляжу»: Анастасия Решетова ответила хейтерам

16 декабря 2025, 16:04

Молодая мама и блогер Анастасия Решетова высказалась о критике в Сети

Анастасия Решетова (Фото: Instagram* / @a.reshetova)

Модель, блогер и молодая мама Анастасия Решетова обратилась к подписчикам после новой волны критики своей внешности.





Поклонники начали сравнивать её с Оксаной Самойловой и предполагать, что Анастасия прибегла к новым косметическим процедурам.



В ответ на это Решетова пожелала своим завистникам научиться быть такой же «разной и яркой», как она сама.





«Стоит написать о том, как я довольна своим внешним видом, как сразу появляется толпа неуверенных в себе женщин, которые приписывают мне новые филлеры, кучу фотошопа и начинают бесконечно сравнивать с другими. А я ни с кем себя не сравниваю и выгляжу так, как хочу! Я радуюсь возможности быть разной и яркой. Чего и вам желаю!» — заявила она.