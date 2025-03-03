«Я против, чтобы моя дочь называла ее мамой»: Дайнеко про найм своих нянь

Виктория Дайнеко (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)
Певица Виктория Дайнеко выступила против, чтобы ее дочь называла мамой няню. Об этом она рассказала в эфире одной из телепередач на НТВ.
«Апогеем этого волшебства было, когда няня мне говорила: «А что такого? В предыдущей семье дети меня называли мамой». Она искренне не понимала, почему я против того, чтобы моя дочь называла ее мамой. У меня тогда мужа не было, но тогда можно и мужем поделиться», — прокомментировала исполнительница.Что касается прошлых попыток найма няни, бывало всякое: одна не сходилась с ребенком характерами, у другой было неподобающее поведение, а третья, по словам звезды, могла обсуждать ее с ее же бывшим мужем.
«Причем зарплату ей плачу я, а не мой бывший муж!» — возмущалась артистка.Ранее стало известно, почему Юрий Борисов является победителем, хоть и не получил «Оскара».
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