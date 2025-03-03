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«Я против, чтобы моя дочь называла ее мамой»: Дайнеко про найм своих нянь

Дайнеко против, чтобы ее дочь называла мамой няню
Виктория Дайнеко (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Виктория Дайнеко (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Певица Виктория Дайнеко выступила против, чтобы ее дочь называла мамой няню. Об этом она рассказала в эфире одной из телепередач на НТВ.
«Апогеем этого волшебства было, когда няня мне говорила: «А что такого? В предыдущей семье дети меня называли мамой». Она искренне не понимала, почему я против того, чтобы моя дочь называла ее мамой. У меня тогда мужа не было, но тогда можно и мужем поделиться», — прокомментировала исполнительница.
Что касается прошлых попыток найма няни, бывало всякое: одна не сходилась с ребенком характерами, у другой было неподобающее поведение, а третья, по словам звезды, могла обсуждать ее с ее же бывшим мужем.

«Причем зарплату ей плачу я, а не мой бывший муж!» — возмущалась артистка.
Ранее стало известно, почему Юрий Борисов является победителем, хоть и не получил «Оскара».

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Похоронил сестру, потерял жену, а племянник стал геем*? Как сложилась жизнь «Рыжего» из «Иванушек» Андрея Григорьева-Апполонова
03 марта 2025, 17:55

Андрей Григорьев-Апполонов (Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков)

Сегодня солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов не теряет былой популярности. На его долю выпало множество испытаний, связанных с потерей близких людей, но певец смог сохранить оптимизм и позитивное отношение к жизни.
Подробности жизни известного певца — в материале «Радио 1».

Биография


Андрей Григорьев-Апполонов родился 26 июля 1970 года в Сочи. Будущий певец с малых лет отличался артистизмом и харизмой: ни одно школьное представление не обходилось без его участия. Григорьев-Апполонов также окончил музыкальную школу по классу фортепьяно и достиг больших успехов в настольном теннисе, получив звание к. м. с .

После девятого класса Григорьев-Апполонов подал документы в педагогическое училище, которое успешно окончил. Молодой человек работал преподавателем в школе до того момента, пока однажды он не решил попробовать себя в качестве манекенщика, что изменило его дальнейшую судьбу. В 1988 году вместе с другими ребятами он принимал участие в конкурсе мод, где коллектив получил золотую медаль. Также Андрей пробовал себя в качестве режиссера, ставя спектакли в небольшом сочинском театре.

Карьера


В 1991 году Андрей поступил в ГИТИС, а спустя год отправился на прослушивание для участия в мюзикле «Метро». Несмотря на отсутствие хореографического образования, парня приняли в труппу. В 1992 как победитель творческого конкурса уехал в Штаты — выступать в бродвейском мюзикле «Метро» вместе с Игорем Сориным. Молодые люди решили организовать группу и вскоре они нашли третьего участника — Кирилла Андреева, который на тот момент работал моделью у Славы Зайцева. Продюсером группы стал Игорь Матвиенко. Так появилась группа «Иванушки International».

Коллектив стал известным после выхода песни «Тучи». Их первый альбом «Конечно он» обрел успех у слушателей: все десять треков играли на федеральных радиостанциях. Позже на несколько песен были сняты клипы, которые ушли в ротацию на ТВ: «Тучи», «Золотые облака», «Я люблю», «Кукла», «Снегири».

В 1998 году группу покинул Игорь Сорин. Он решил начать сольную карьеру. Его место занял Олег Яковлев, которого публика первое время принимать не хотела, но постепенно фанаты группы смирились и полюбили его.


В том же году Григорьев-Апполонов пережил две тяжелых потери: скончались его отец и экс-коллега Игорь Сорин, с которым они долгое время дружили. 2017-й стал крайне тяжелым для артиста: из жизни ушли сестра Юлия, которая все это время работала костюмером у группы «Иванушки International», и Олег Яковлев.

Спустя два года вдовец Юлии, который младше ее на 25 лет, взял в качестве псевдонима фамилию Григорьев-Апполонов. Вместе с ее родным сыном они создали коллектив #AppolonovGang и записали песню в честь Юлии. Андрей довольно резко высказался на этот счет, назвав зятя альфонсом. Причиной послужило еще и то, что после смерти жены вдовец стал участником реалити-шоу «Дом-2».

Личная жизнь


Первой большой любовью Андрея стала бывшая участница коллектива A’Studio Полина Гриффис. Из-за нее молодой человек поехал на прослушивание в «Метро». Они вместе гастролировали, однако спустя время разошлись.

Вторые серьезные отношения Григорьева-Апполонова продлились пять лет. Музыкант жил вместе с Марией Лопатовой, но в результате пара так и не узаконила отношения. В 2001 году девушка ушла к спортсмену Андрею Кириленко.

Следующей избранницей певца стала Марина Банкова. В 2003 году у пары появился сын Иван,а спустя пять лет родился второй ребенок — сын Артемий. После этого Андрей и Марина решили официально узаконить отношения. Супруги казались образцовой семьей, но их взгляды на воспитание детей отличались. Отец не хотел, чтобы мальчики росли конфликтными, тогда как мать настаивала, что нужно давать сдачи сразу. Из-за этого Андрей не поддерживал увлечение сыновей хоккеем. На сегодняшний день оба сына исполнителя профессионально занимаются спортом.

Андрей Григорьев-Апполонов с супругой Мариной и сыновьями (Фото: РИА Новости/Алексей Юшенков)

По словам Григорьева-Апполонова, супруга поддерживала его в 2017-м, когда он потерял сестру и друга. Однако спустя несколько лет Марина подала на развод. Причиной разрыва стали новые отношения Банковой — с баскетболистом Андреем Зубковым. В 2019 году она переехала с сыновьями в дом спортсмена.

В 2022 году Иван окончил Международную кембриджскую школу, чем Андрей похвастался в своем блоге и заявил, что поддержит любое начинание сына. Старший сын теперь живет вместе с ним.

Андрей Григорьев-Апполонов сегодня


В настоящее время 54-летний Андрей Григорьев-Апполонов по-прежнему выступает на корпоративах в составе группы и ездит в небольшие туры.

«Иванушки International» (Фото: Инстаграм**@apollonov_ag)

Со старшим сыном Иваном у Андрея очень доверительные и теплые отношения. Всех девушек в первую очередь исполнитель знакомит с сыном. По словам Григорьева-Апполонова, на данный момент он не состоит в отношениях и находится в активном поиске.

В родном Сочи у Андрея есть магазин под названием «Рыжий», куда он регулярно зазывает приезжающих на гастроли селебрити.

По словам близких артиста, у Григорьева-Апполонова некоторое время назад возникли проблемы со здоровьем, в том числе после перенесенного коронавируса. Чтобы улучшить самочувствие, певец начал вести здоровый образ жизни, полностью отказался от употребления никотина и через некоторое время объявил, что чувствует себя значительно лучше.

Племянник и крестный сын «Рыжего» из «Иванушек» стали парой* и переехали в Париж


Племянник и крёстный сын Андрея Григорьева-Апполонова стали жить вместе и переехали во Францию. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Уточняется, что родственники звезды сблизились в 2017 году после смерти супруги Андрея Бурдуковп (после Григорьева-Аполлонова младшего) Юлии. Она была сестрой Андрея Григорьева-Аполлонова и умерла от приступа астмы. Племянник певца стал поддержкой скорбящего мужчины, и вскоре они вместе переехали в Германию, где Сергей жил уже 20 лет. После чего они переехали в Париж.

Фото: Инстаграм** @greywiese

Примечательно, что Сергей кардинально сменил имидж: отрастил себе длинные волосы, покрасился в блонд и стал одеваться довольно женственно. В своем блоге мужчина любит выкладывать видео с собственными песнями и просто моменты из жизни. В его образе и постах российские активисты увидели пропаганду нетрадиционных ценностей* и потребовали запретить им въезд в РФ.

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«Чешуя, nutella и цирк Шапито»: Стилист оценила образы звезд на премии «Оскар-2025»
Стилист Палюткина: американские звезды «Оскара-2025» оделись в чешую и гламур
03 марта 2025, 17:52

Съемочная группа фильма «Анора» на церемонии награждения (Фото: кадр с трансляции церемонии)

В Лос-Анджелесе в ночь со 2 на 3 марта состоялась церемония вручения кинопремии «Оскар». На красной дорожке можно было увидеть Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер, Селену Гомес, Деми Мур, Майли Сайрус, Холли Берри и многих других. Впервые на награждении были российские актеры Юрий Борисов и Марк Эйдельштейн.
Стилист, автор Telegram-канала «КрисПисовская» Кристина Палюткина в беседе с «Радио 1» отметила, что образы Юры Борисова и Марк Эйдельштейн, как всегда, отдают дань уважения «старой классике Голливуда» — строгие черно-белые костюмы.

Юра Борисов с супругой Анной Шевчук (Фото: кадр с трансляции церемонии)

«Будущим невестам стоит обратить внимание на платье жены Юры: красивая асимметричная форма и почти прозрачная ткань в виде чего-то чешуйчатого», — стилист прокомментировала наряд жены Борисова Анны Шевчук.

Эксперт назвала наряд Арианы Гранде в Couture Schiaparelli SS25 «сложным дизайном модного дома».

Ариана Гранде (Фото: кадр с трансляции церемонии)

«Было очень много платьев в стиле волшебницы Глинды — роль Арианы в мюзикле. То есть преобладание рюшек, легкости, атласа. Самое главное — розовый цвет, задействованный в разных оттенках, что придает нежности и воздушности образам», — добавила специалист.

По словам стилиста, в образах американских звезд наблюдается много чешуйчато-каплеобразного блеска, что выглядит деликатно и красиво.


Селена Гомез (Фото: кадр с трансляции церемонии)


«Такое цыганочное настроение в хорошем смысле. Хочется украсть это серебро себе в шкаф и добавлять его в разные ткани. Оно смотрится как каплеобразные стразы, разбитое стекло, металлический шелк. Если у вас есть какое-то серебро в гардеробе, то смело используйте в обычной жизни», — подчеркнула Палюткина.

Деми Мур (Фото: кадр с трансляции церемонии)

Собеседница отметила, что все новое — это хорошо забытое старое, поэтому замечается преобладание «старого доброго Голливуда».

«Это старый добрый гламур в безупречном исполнении, который никогда не надоест. Это корсетного кроя и со складками платья от Vivienne Westwood, струящие ткани из фатина от Dior, бархат, крой, дороговизна, ненавязчивый макияж и минимализм в украшениях», — поделилась мнением она.

Стилевой «Оскар» Палюткина предложила вручить Эндрю Гарфилду, который был в шоколадно-коричневом костюме.

Эндрю Гарфилд (Фото: кадр с трансляции церемонии награждения)

«Хочется утонуть в этом образе, как в банке nutella, и жить лучшую сладкую жизнь. Это элегантно и впечатляюще смотрится.
В завершении беседы Кристина Палюткина выразила недоумение по поводу присутствующей в образах темы бантиков.

Синтия Эриво (Фото: кадр с трансляции церемонии награждения)

«Эта тема как будто не покидает умы инфантильных звездочек. Но мне кажется, что этот тренд уже давно устарел и хочется больше серьезности. А то будто цирк "Шапито" на выгуле. Удивительно, что такое допускается на таких мероприятиях, однако мы смотрим и не осуждаем», — заключила автор Telegram-канала о моде.

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«Его триумф — это большая победа!»: Рудковская о судьбе не получившего «Оскара» Борисова
Рудковская считает, что Борисов победил, даже без получения «Оскара»
03 марта 2025, 17:43

Юрий Борисов (Фото: Instagram*/ yuri_borisov_)

Актер Юрий Борисов является победителем, даже не получив кинопремии «Оскар», считает продюсер Яна Рудковская.
«Хоть Юра и остался без «Оскара», но для нас всех его триумф — это большая победа! Все россияне несколько месяцев ждали этого события и болели за нашего дорогого парня!!!...» — написала Рудковская.
Кроме того, голливудский актер Роберт Дауни-младший считает, что Борисов «на своем месте».

«У тебя большое будущее…» — сказал ему Роберт при объявлении номинаций.

Юрий Борисов был номинирован на «Лучшую мужскую роль второго плана» в киноленте Шона Бейкера «Анора». Церемония прошла в минувшее воскресенье, 2 марта.

Ранее стало известно, почему Борисов оказался на «Оскаре».

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«Хочу сказать лично ей»: отец Яниса Тиммы пригласил в гости Седокову
Отец Яниса Тиммы пригласил в гости Седокову
03 марта 2025, 17:07

Анна Седокова (Фото: Instagram*/annasedokova)

Отец ушедшего из жизни баскетболиста Яниса Тиммы Райтис пригласил в гости певицу Анну Седокову. Как пишет KP.RU, мужчина хочет обсудить с ней некие вещи, но только в личной беседе.
«Приглашаю невестку к себе в гости. Я заблокирован уже 3 года, но есть добрые люди. Дайте ей знать. За все это время она сама ни разу не вышла на связь. Но то, что я хочу ей сказать, я могу сказать только лично ей. Расследование до сих пор идет. И мы ждем правду», — сказал Райтис Тимма.
Некоторое время назад Седокова говорила о боязни людей и о том, что лишь недавно появилась на публике после затворничества.

Янис Тимма ушел из жизни в середине декабря прошлого года на 33-м году.

Ранее сообщалось, что отец Тиммы угрожал Седоковой.

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Сумки «Биркин», особняк «Париж» и 5 лет колонии: что потеряла и с чем осталась создательница «Марафона желаний» Елена Блиновская
03 марта 2025, 16:34

Елена Блиновская (фото: РИА Новости / Алексей Никольский)

3 марта суд огласил приговор блогеру и создательнице «Марафона желаний» Елене Блиновской. Матери четверых детей предстоит не только отбыть серьезный срок, но и выплатить многомиллионные штрафы. Подробности этого дела расскажет «Радио 1».

Попытка побега и обвинения


Весной 2023 года жизнь Елены Блиновской изменилась кардинально. Популярная блогерша и успешная предпринимательница, которая ранее вела роскошный образ жизни, попыталась скрыться от правосудия, уехав в Беларусь на элитном автомобиле. Однако попытка оказалась неудачной — ее задержали по обвинениям в уклонении от налогов, отмывании денег и их незаконном обороте.

Оказавшись в СИЗО, Блиновская столкнулась с реальностью, далекой от её привычной жизни в элитных апартаментах.

Роскошная жизнь: гардероб, аксессуары и автомобили


До ареста блогер с удовольствием демонстрировала подписчикам свои дорогостоящие приобретения. Коллекция сумок включала культовые модели Hermes Birkin, цена которых стартует от 19 тыс. евро (примерно 1,7 млн рублей), и Hermes Kelly, стоимостью от 1,6 до 2,8 млн рублей. Среди её аксессуаров также были часы Rolex (от 900 тыс. до 2 млн рублей) и ювелирные украшения Cartier.

Елена Блиновская (Фото: Instagram* / @elena_blinovskaya)

Гардероб предпринимательницы напоминал бутик премиум-класса: вещи от Chanel, Gucci, Prada, Fendi, Celine, Tom Ford и других брендов.

Не меньшую страсть Блиновская испытывала к автомобилям. В её гараже стояли Lamborghini Urus (от 25 млн рублей), Range Rover (от 23 млн рублей), Maybach и Bentley (каждый от 30 млн рублей), а также несколько элитных мотоциклов.

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Недвижимость: от «Парижа» до московских квартир


Самым известным имением Блиновской был особняк «Париж» под Истрой площадью 1700 кв. м. Дом включал шесть спален, 11 ванных комнат, библиотеку, хамам, сауну и крытый бассейн 15×4 м. Осенью 2024 года этот особняк был выставлен на продажу за 750 млн рублей, чтобы погасить налоговую задолженность.

Кроме того, у Блиновской были:

  • коттедж в «Миллениум Парке» (1200 кв. м);
  • квартира на Павелецкой набережной (86 кв. м, от 38 млн рублей);
  • трёхкомнатные апартаменты на улице Шверника (89 кв. м, от 15 млн рублей);
  • жильё на Серпуховском Валу (60 млн рублей);
  • земельный участок в Симферополе (50 га, 900 тыс. рублей).
Всего в собственности блогера и её супруга находился 21 объект недвижимости в Москве, Подмосковье, Ярославле и других регионах.

Елена Блиновская (Фото: Instagram* / @elena_blinovskaya)

Приговор суда: тюремный срок и финансовые санкции


Во время следствия на счета Блиновской были наложены обеспечительные меры. В общей сложности заморозили 50 банковских счетов, а также коллекционные монеты на сумму около 100 млн рублей.

Суд признал Елену Блиновскую виновной и приговорил её к пяти годам лишения свободы. Кроме этого, она обязана выплатить штраф в размере 1 млн рублей, а также 587 млн рублей в качестве взыскания.

Также суд запретил ей заниматься коммерческой деятельностью в течение четырёх лет. Всё арестованное имущество будет обращено в доход государства.

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