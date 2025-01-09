Владимир Вдовиченков: Брутальный экранный герой и расчетливый альфонс — как женщина сыграла ключевую роль в его карьере

Владимир Вдовиченков (Фото: РИА Новости/Екатерина Ченокова)
На пороге 90-х, когда артисты еле сводили концы с концами, а мужчины либо шли в менты, либо в бандиты, 26-летний Владимир Вдовиченков решительно шагнул в мир искусства.
С харизматичной внешностью и опытом службы во флоте, он поступил во ВГИК, отвечая на ехидные вопросы о своих мотивах: «Хочу быть богатым и знаменитым и ничего для этого не делать». Его слова вызывали недоумение, но сам Владимир оставался уверен в своем пути.
И действительно, он добился успеха. Сегодня Вдовиченков — не только богатый и знаменитый, но и любимец публики, активно снимающийся в кино и работающий в Театре имени Вахтангова. За 30 лет с момента его приезда в Москву он покорил город и сердца зрителей, не обошлось, конечно, и без вдохновляющей женщины рядом. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
С годами Вдовиченков демонстрирует удивительную способность к трансформации, его творчество становится все более многогранным. Примером этого служит его неожиданное перевоплощение в фильме «Батя», где он сыграл бедового психопатичного отца.
Медийное будущее Владимира не предвещалось. Четыре года он служил на флоте, затем работал в Калининграде: сначала официантом, затем метрдотелем. Когда работа в ресторане перестала приносить удовлетворение, он занялся перегоном автомобилей из Польши. Однако судьба приготовила для него иной путь. В 2017 году в программе «Мой герой» Вдовиченков признался, что решение поступить во ВГИК пришло к нему спонтанно — после просмотра новостей по телевизору.
Он провел год в Москве, готовясь к вступительным экзаменам, и в 1997 году был зачислен на курс к Георгию Тараторкину. Интересно, что среди его однокурсников он стал единственным, кто не только завершил обучение, но и продолжил успешную карьеру в актерском мире.
Мало кто знает, что сериал «Граница. Таёжный роман» стал вторым проектом в карьере Владимира Вдовиченкова. Хотя он сыграл лишь эпизодическую роль патрульного, этот опыт тоже значительно обогатил его актерскую копилку.
Владимир Вдовиченков не делился подробностями о своих финансовых источниках, однако в обществе ходили слухи, что его поддерживала влюбленная женщина. В тот период актер уже жил с Натальей Давыдовой, директором московского ТКЦ «Юпитер». По неподтвержденным данным, она не только оказывала ему материальную помощь, но и использовала свои связи для продвижения его карьеры. Тем не менее, ни сама Наталья, ни Вдовиченков не подтверждали эти слухи, оставляя их на уровне домыслов.
Сериал мгновенно сделал актеров суперзвездами, а музыку из заставки активно использовали в рингтонах. Интересно, что Вдовиченков, выпускник ВГИКа, попал в Театр им. Вахтангова, где ему помогла коллега Мария Аронова, предложившая его кандидатуру на роль графа Орлова в спектакле «Царская охота». В театре Ульянов пообещал ему избежать массовок, Вдовиченков оставался там десять лет, играя в одном спектакле.
К середине 2000-х актер уже утвердился как профессионал, однако его отношения с Натальей Давыдовой, директором ТКЦ «Юпитер», стали напряженными. Она напоминала ему о своей роли в его успехе, что привело к разрыву. Вдовиченков больше не упоминает о ней в интервью, оставляя ее в тени своего карьерного роста.
В 2005 году у пары родилась дочь Вероника. От предыдущего брака у актера есть сын Леонид, с которым он не был близок, но купил ему квартиру и помог с учебой.
Несмотря на идеальные отношения с Ольгой, Вдовиченков не спешил оформлять брак. В 2014 году на съемках фильма Андрея Звягинцева «Левиафан» актер встретил свою пятую супругу – Елену Лядову.
После замужества она стала реже сниматься, хотя не оставила карьеру полностью. В интервью Вдовиченков отметил, что Лядова выполняет роль его агента и справляется с этой задачей.
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И действительно, он добился успеха. Сегодня Вдовиченков — не только богатый и знаменитый, но и любимец публики, активно снимающийся в кино и работающий в Театре имени Вахтангова. За 30 лет с момента его приезда в Москву он покорил город и сердца зрителей, не обошлось, конечно, и без вдохновляющей женщины рядом. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Нарушитель законаВ общественном сознании Владимир Вдовиченков прочно ассоциируется с образами нарушителей закона — харизматичных и зачастую опасных персонажей. Его культовая роль в сериале «Бригада» стала отправной точкой для создания имиджа «брутального героя», который продолжил развиваться в фильме «Бумер». Однако, как показывает время, актер не ограничивается одним амплуа.
Владимир Вдовиченков (Фото: РИА Новости/Сергей Венявский)
С годами Вдовиченков демонстрирует удивительную способность к трансформации, его творчество становится все более многогранным. Примером этого служит его неожиданное перевоплощение в фильме «Батя», где он сыграл бедового психопатичного отца.
Медийное будущее Владимира не предвещалосьВладимир Вдовиченков родился в маленьком городке Гусеве Калининградской области 13 августа 1971 года, его детство прошло в атмосфере, характерной для того времени. Подростком он наслаждался свободой: гулял с друзьями до поздней ночи, не задумываясь о возможных опасностях. Как он сам вспоминает, в те времена было принято решать конфликты кулаками — «если кто-то поступил плохо, можешь набить ему морду и будешь абсолютно прав, тебя никто не осудит».
Медийное будущее Владимира не предвещалось. Четыре года он служил на флоте, затем работал в Калининграде: сначала официантом, затем метрдотелем. Когда работа в ресторане перестала приносить удовлетворение, он занялся перегоном автомобилей из Польши. Однако судьба приготовила для него иной путь. В 2017 году в программе «Мой герой» Вдовиченков признался, что решение поступить во ВГИК пришло к нему спонтанно — после просмотра новостей по телевизору.
Он провел год в Москве, готовясь к вступительным экзаменам, и в 1997 году был зачислен на курс к Георгию Тараторкину. Интересно, что среди его однокурсников он стал единственным, кто не только завершил обучение, но и продолжил успешную карьеру в актерском мире.
«Вообще, из тех, кто в то время учился во ВГИКе, по специальности работают единицы. Когда я поступал в институт, Анна Михалкова уже заканчивала четвертый курс. Она, конечно, трудяга. Анька вкалывала в два раза больше, чем все остальные, и есть результат, невзирая на фамилию. Я к Ане с полным респектом, она молодец. А все ее однокурсники – их ни одного нет вообще, куда они исчезли?», — задался вопросом актер.
Мало кто знает, что сериал «Граница. Таёжный роман» стал вторым проектом в карьере Владимира Вдовиченкова. Хотя он сыграл лишь эпизодическую роль патрульного, этот опыт тоже значительно обогатил его актерскую копилку.
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Содержала женщинаВопрос, который неизбежно возникает, заключается в том, как молодой и талантливый актер мог обеспечивать себя в столице, пока посвящал время учебе и репетициям.
Владимир Вдовиченков не делился подробностями о своих финансовых источниках, однако в обществе ходили слухи, что его поддерживала влюбленная женщина. В тот период актер уже жил с Натальей Давыдовой, директором московского ТКЦ «Юпитер». По неподтвержденным данным, она не только оказывала ему материальную помощь, но и использовала свои связи для продвижения его карьеры. Тем не менее, ни сама Наталья, ни Вдовиченков не подтверждали эти слухи, оставляя их на уровне домыслов.
Фото: iStock/EvgeniyShkolenko
«Бригада»В 2002 году карьера Владимира Вдовиченкова резко взлетела благодаря сериалу «Бригада», ставшему культовым и вызвавшему бурные обсуждения.
Сериал мгновенно сделал актеров суперзвездами, а музыку из заставки активно использовали в рингтонах. Интересно, что Вдовиченков, выпускник ВГИКа, попал в Театр им. Вахтангова, где ему помогла коллега Мария Аронова, предложившая его кандидатуру на роль графа Орлова в спектакле «Царская охота». В театре Ульянов пообещал ему избежать массовок, Вдовиченков оставался там десять лет, играя в одном спектакле.
К середине 2000-х актер уже утвердился как профессионал, однако его отношения с Натальей Давыдовой, директором ТКЦ «Юпитер», стали напряженными. Она напоминала ему о своей роли в его успехе, что привело к разрыву. Вдовиченков больше не упоминает о ней в интервью, оставляя ее в тени своего карьерного роста.
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Любовь с первого взглядаВ 2004 году Владимир Вдовиченков встретил актрису Ольгу Филиппову на вечеринке у друзей и сразу влюбился. Ольга вспоминает, как через неделю после знакомства Вова заявил: «Я уезжаю на съемки, когда вернусь – твои вещи должны быть здесь». Это было неожиданно, но для Вдовиченкова было естественно добиваться своего.
В 2005 году у пары родилась дочь Вероника. От предыдущего брака у актера есть сын Леонид, с которым он не был близок, но купил ему квартиру и помог с учебой.
Несмотря на идеальные отношения с Ольгой, Вдовиченков не спешил оформлять брак. В 2014 году на съемках фильма Андрея Звягинцева «Левиафан» актер встретил свою пятую супругу – Елену Лядову.
После замужества она стала реже сниматься, хотя не оставила карьеру полностью. В интервью Вдовиченков отметил, что Лядова выполняет роль его агента и справляется с этой задачей.
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