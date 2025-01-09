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Владимир Вдовиченков: Брутальный экранный герой и расчетливый альфонс — как женщина сыграла ключевую роль в его карьере

Владимир Вдовиченков (Фото: РИА Новости/Екатерина Ченокова)

Владимир Вдовиченков (Фото: РИА Новости/Екатерина Ченокова)

На пороге 90-х, когда артисты еле сводили концы с концами, а мужчины либо шли в менты, либо в бандиты, 26-летний Владимир Вдовиченков решительно шагнул в мир искусства.
С харизматичной внешностью и опытом службы во флоте, он поступил во ВГИК, отвечая на ехидные вопросы о своих мотивах: «Хочу быть богатым и знаменитым и ничего для этого не делать». Его слова вызывали недоумение, но сам Владимир оставался уверен в своем пути.

И действительно, он добился успеха. Сегодня Вдовиченков — не только богатый и знаменитый, но и любимец публики, активно снимающийся в кино и работающий в Театре имени Вахтангова. За 30 лет с момента его приезда в Москву он покорил город и сердца зрителей, не обошлось, конечно, и без вдохновляющей женщины рядом. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».



Нарушитель закона

В общественном сознании Владимир Вдовиченков прочно ассоциируется с образами нарушителей закона — харизматичных и зачастую опасных персонажей. Его культовая роль в сериале «Бригада» стала отправной точкой для создания имиджа «брутального героя», который продолжил развиваться в фильме «Бумер». Однако, как показывает время, актер не ограничивается одним амплуа.

Владимир Вдовиченков (Фото: РИА Новости/Сергей Венявский)

С годами Вдовиченков демонстрирует удивительную способность к трансформации, его творчество становится все более многогранным. Примером этого служит его неожиданное перевоплощение в фильме «Батя», где он сыграл бедового психопатичного отца.

Медийное будущее Владимира не предвещалось

Владимир Вдовиченков родился в маленьком городке Гусеве Калининградской области 13 августа 1971 года, его детство прошло в атмосфере, характерной для того времени. Подростком он наслаждался свободой: гулял с друзьями до поздней ночи, не задумываясь о возможных опасностях. Как он сам вспоминает, в те времена было принято решать конфликты кулаками — «если кто-то поступил плохо, можешь набить ему морду и будешь абсолютно прав, тебя никто не осудит».

Медийное будущее Владимира не предвещалось. Четыре года он служил на флоте, затем работал в Калининграде: сначала официантом, затем метрдотелем. Когда работа в ресторане перестала приносить удовлетворение, он занялся перегоном автомобилей из Польши. Однако судьба приготовила для него иной путь. В 2017 году в программе «Мой герой» Вдовиченков признался, что решение поступить во ВГИК пришло к нему спонтанно — после просмотра новостей по телевизору.

Он провел год в Москве, готовясь к вступительным экзаменам, и в 1997 году был зачислен на курс к Георгию Тараторкину. Интересно, что среди его однокурсников он стал единственным, кто не только завершил обучение, но и продолжил успешную карьеру в актерском мире.

«Вообще, из тех, кто в то время учился во ВГИКе, по специальности работают единицы. Когда я поступал в институт, Анна Михалкова уже заканчивала четвертый курс. Она, конечно, трудяга. Анька вкалывала в два раза больше, чем все остальные, и есть результат, невзирая на фамилию. Я к Ане с полным респектом, она молодец. А все ее однокурсники – их ни одного нет вообще, куда они исчезли?», — задался вопросом актер.

Мало кто знает, что сериал «Граница. Таёжный роман» стал вторым проектом в карьере Владимира Вдовиченкова. Хотя он сыграл лишь эпизодическую роль патрульного, этот опыт тоже значительно обогатил его актерскую копилку.

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Содержала женщина

Вопрос, который неизбежно возникает, заключается в том, как молодой и талантливый актер мог обеспечивать себя в столице, пока посвящал время учебе и репетициям.

Владимир Вдовиченков не делился подробностями о своих финансовых источниках, однако в обществе ходили слухи, что его поддерживала влюбленная женщина. В тот период актер уже жил с Натальей Давыдовой, директором московского ТКЦ «Юпитер». По неподтвержденным данным, она не только оказывала ему материальную помощь, но и использовала свои связи для продвижения его карьеры. Тем не менее, ни сама Наталья, ни Вдовиченков не подтверждали эти слухи, оставляя их на уровне домыслов.

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

«Бригада»

В 2002 году карьера Владимира Вдовиченкова резко взлетела благодаря сериалу «Бригада», ставшему культовым и вызвавшему бурные обсуждения.

Сериал мгновенно сделал актеров суперзвездами, а музыку из заставки активно использовали в рингтонах. Интересно, что Вдовиченков, выпускник ВГИКа, попал в Театр им. Вахтангова, где ему помогла коллега Мария Аронова, предложившая его кандидатуру на роль графа Орлова в спектакле «Царская охота». В театре Ульянов пообещал ему избежать массовок, Вдовиченков оставался там десять лет, играя в одном спектакле.

К середине 2000-х актер уже утвердился как профессионал, однако его отношения с Натальей Давыдовой, директором ТКЦ «Юпитер», стали напряженными. Она напоминала ему о своей роли в его успехе, что привело к разрыву. Вдовиченков больше не упоминает о ней в интервью, оставляя ее в тени своего карьерного роста.

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Любовь с первого взгляда

В 2004 году Владимир Вдовиченков встретил актрису Ольгу Филиппову на вечеринке у друзей и сразу влюбился. Ольга вспоминает, как через неделю после знакомства Вова заявил: «Я уезжаю на съемки, когда вернусь – твои вещи должны быть здесь». Это было неожиданно, но для Вдовиченкова было естественно добиваться своего.

В 2005 году у пары родилась дочь Вероника. От предыдущего брака у актера есть сын Леонид, с которым он не был близок, но купил ему квартиру и помог с учебой.

Несмотря на идеальные отношения с Ольгой, Вдовиченков не спешил оформлять брак. В 2014 году на съемках фильма Андрея Звягинцева «Левиафан» актер встретил свою пятую супругу – Елену Лядову.

После замужества она стала реже сниматься, хотя не оставила карьеру полностью. В интервью Вдовиченков отметил, что Лядова выполняет роль его агента и справляется с этой задачей.

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#кино
#актёр
#театр
#съёмки
#сериал
#шоу-бизнес
«Эти квадроберы совсем стыд потеряли»: за что Алена Водонаева обозвала Мизулину и Shamanа, что их связывает на самом деле
Водонаева осмеяла Мизулину и Shaman, когда те выложили фото с головой тигра
09 января 2025, 16:10

Shaman (Ярослав Дронов) (Фото: РИА Новости/Александр Иванов)

Ярослав Дронов, известный как певец Shaman, и глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина опубликовали совместные фотографии в соцсетях. Недавний снимок язвительно прокомментировала бывшая участница шоу «Дом-2» Алёна Водонаева.
На одном из фото, пара позировала в квартире, при этом Мизулина держала букет белых роз, а на пальцах Дронова было написано имя «Катя».

А накануне 40-летняя активистка и 33- летний певец разместили в свои telegram-каналы одинаковые снимки. Первая опубликовала Мизулина, потом Дронов. На фотографиях - голова тигра, которая соответственно прикрывает лицо и верхнюю часть туловища каждого из присутствующих на снимке. На обоих снимках запечатлены прикосновения пары:

Мизулина положила руку на ногу певца, и наоборот, на другом фото. Оба подписали соответственно:

«2025 — год Змеи, но я отмечаю новогодние праздники вместе с русским тигром», — прокомментировала Мизулина.
«2025 – год Змеи, но я отмечаю новогодние праздники вместе с русской тигрицей», — написал Ярослав.

Shaman (Фото: соцсети)



Алёна Водонаева высмеяла пару, прокомментировав:

«Эти квадроберы совсем стыд потеряли».

В настоящее время в сети часто можно встретить комментарии пользователей о том, что Мизулина и Дронов состоят в романтических отношениях. ​До настоящего времени они не подвтверждали слухи о своей связи, однако продолжают охотно делиться совместными фотографиями, подогревая интерес поклонников.

Напомним, что Екатерина Мизулина не была замужем, детей нет, а за плечами Ярослава Дронова два брака: первой его женой была учительница музыки Марина Рощупкина, у них есть 10-летняя дочь Варвара; вторая бывшая жена -— топ-менеджер Елена Мартынова, с которой артист недавно развёлся, сообщает Voice.

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«Было похоже на изнасилование»: как врачи сделали Брук Шилдс интимную операцию без согласия и в чем ей пришлось признаться
#певец
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#shaman
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«‎На грани разума»: увлечение наркотиками и зависимость от керосина — новые подробности о Мэри Поппинс нашего детства и ее уединении в джунглях
09 января 2025, 13:48

Наталья Андрейченко (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Наталья Андрейченко — яркая звезда советского кино, олицетворяющая собой множество ролей, от волшебной Мэри Поппинс до коварной Леди Макбет. Сегодня она живет в Мексике, погруженная в мир духовных практик и самопознания.
Продавая «ланчи со звездой» и проводя курсы, Андрейченко продолжает привлекать внимание публики. Хотя многие годы она именовала себя американской актрисой, не забывая возвращаться в Москву с новыми проектами и мемуарами, ее жизнь полна скандалов и неожиданных поворотов, отражающих сложный путь не только в карьере, но и в личной жизни. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Тяжелое наследие: Как Наталья Андрейченко преодолела тень властной матери

Андрейченко с искренним упоением делится перипетиями своей судьбы, в которой каждый шаг был преодолением жестокости и несправедливости. В интервью с Лаурой Джугелия актриса вспоминает ужасы, которые ей довелось пережить от родной матери, Лидии Васильевны — женщины властной и холодной.

Родительница, будучи убежденной, что у пятилетней Натальи есть керосиновая зависимость, изобрела своеобразные методы лечения, а когда девочка начала проявлять сексуальность, лишь отчасти связанную с любопытством и самопознанием, мама вынуждала её посещать психиатрические больницы, демонстрируя пациентов и пугая, что, мол, и она может оказаться в их числе.

«Кто не почитает своих родителей — грош им цена. Вот только сейчас мне стало понятно, что Натальи Андрейченко никогда бы не существовало без той жестокой матери. Противостоять этой умнейшей женщине, имеющей три образования, было невыносимо страшно. Я действительно ее боялась. Но если бы её не было, меня бы тоже не было, и я бы не смогла сыграть те роли, которые исполнила», — делится артистка.

Перед смертью матери их отношения наладились и даже приобрели дружеский оттенок. Хотя Наталья не сидела у её постели, они общались по телефону. Это сближение стало возможным благодаря помощи одного из врачей. В видеообращении к поклонникам Андрейченко призналась, что никогда в жизни не чувствовала такой близости к матери, как в её последние дни.

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Зверская мать

Композитор Максим Дунаевский с недоверием относится к высказываниям своей экс-супруги Натальи Андрейченко, особенно к ее утверждениям о «зверской матери», якобы работавшей заместителем министра образования СССР. В интервью «Экспресс газете» он отметил, что его бывшая теща никогда не была тираном и не имела отношения к министерству. Дунаевский предполагает, что актриса, возможно, сбрасывает на мать все свои неудачи, в то время как сама погубила себя алкоголем и наркотиками.

Отношения между Дунаевским и Андрейченко всегда были сложными. Композитор даже называет ее «сумасшедшей», хотя сам женился на ней, когда она была беременна. Их общий сын Дмитрий был воспитан другим мужем Натальи, Максимилианом Шеллом, который взял фамилию отчима. Дунаевский, приближающийся к 80-летию, живет с восьмой женой и старается держаться подальше от экс-супруги, мемуары которой не читал.

Он считает, что Наталья всегда находилась на грани разума и теперь рискует окончательно сойти с ума из-за своих зависимостей. Дунаевский уверен, что после расставания с Шеллом Андрейченко не испытывала нужды — её обеспеченный экс-муж оставил ей достаточно денег для комфортной жизни, включая шикарный дом в Мексике.

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Едва не потеряла карьеру из-за зависимостей

Актриса Наталья Андрейченко, известная своими эксцентричными выходками и проблемами с алкоголем, едва не потеряла карьеру из-за зависимостей. Режиссеры Андрей Кончаловский и Никита Михалков готовы были отказаться от сотрудничества с ней, когда она в состоянии опьянения сорвала съемки «Сибириады». Несмотря на обращения к врачам и попытки отца помочь, Андрейченко смогла справиться с алкоголизмом лишь «на особом глубинном уровне», вероятно, полагаясь на силу воли.

Ее внешний вид и поведение в 68 лет вызывают беспокойство у поклонников, а скандальные видеообращения в соцсетях порождают слухи о рецидивах. Отношения с детьми также оставляют желать лучшего. Старший сын Дмитрий Шелл, подделав документы, снял с ее счетов миллион долларов, за что актриса подала заявление в полицию. Однако следствие не нашло оснований для обвинений, и Андрейченко предпочла не комментировать дальнейшие судебные разбирательства, лишь отметив, что простила сына.

С дочерью Настасьей отношения тоже были напряженными: девушка однажды обвинила мать в соблазнении ее парня. Таким образом, личная жизнь Андрейченко полна скандалов и конфликтов, что добавляет драматизма к ее биографии.

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Жизнь в Мексике

Наталья Андрейченко продолжает удивлять публику не только своими ролями, но и загадочным поведением. Небрежно брошенные фразы о родственниках в интервью и дальнейшее молчание стали своеобразным стилем артистки. Кажется, что многие события ее жизни, освещенные в прессе, служат лишь попыткой поддержать свою популярность. Даже благостная и, казалось бы, просветленная жизнь в Мексике иногда прерывается короткими скандалами, которые привлекают внимание общественности.

Три года назад пиар-директор Андрейченко поднял тревогу, объявив о пропаже своей подопечной. Ни один из телефонов звезды не отвечал, и помощник забил тревогу. Однако уже на следующий день, когда новость о ее исчезновении разлетелась по всем СМИ, актриса неожиданно появилась на публике целой и невредимой. Она объяснила свое отсутствие тем, что провела время у подруги, а затем уединилась в джунгли для занятий духовными практиками.

На официальном сайте Натальи Андрейченко размещены курсы с громкими названиями, обещающими множество благ: от сохранения красоты и здоровья до нахождения баланса в жизни и достижения целей. Актриса уверена, что знает причины человеческих страданий и недовольства жизнью. Однако за «знания», которые она предлагает, придется заплатить 3,5 тысячи рублей; за «результат» — почти пять тысяч; а за «успех» — семь.

В своих уроках Андрейченко рассуждает о конфликте сердца и ума. Но возникает вопрос: а смогла ли она сама разрешить свои внутренние противоречия? Или для продажи своих инструкций к жизни это вовсе не обязательно?

Специальная военная операция

Она уклончиво отвечала на вопросы о спецоперации, признавая, что перед презентацией книги ей не нужны проблемы. Свою неустойчивую позицию звезда выразила в разговоре с пранкером Соряном.

«Надо временно посидеть тихо. Зачем мне сложности, когда я собираюсь продавать свою книгу?», — заявила она.

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«Было похоже на изнасилование»: как врачи сделали Брук Шилдс интимную операцию без согласия и в чем ей пришлось признаться
09 января 2025, 13:45

Брук Шилдс (Фото: соцсети)

59-летняя актриса Брук Шилдс откровенно поделилась своим травматичным опытом. Она рассказала, что пластический хирург из Беверли-Хиллз провел интимную операцию без ее согласия. Подробности – в материале «Радио 1».

Операция без согласия


Звезда фильма «Голубая лагуна» выпустила мемуары под названием «Брук Шилдс не разрешается стареть», в которых раскрыла детали ужасного инцидента, произошедшего несколько лет назад. Актриса вспомнила, как гинеколог, когда ей было 40 лет, спросил, испытывает ли она дискомфорт из-за размера половых губ, и затем провел нежелательную процедуру вагинального омоложения.

«Это было похоже на вторжение — такое странное, как изнасилование какого-то рода», — отметила актриса.

На самом деле, дискомфорт преследовал ее еще со школьных лет, и когда ей предложили возможность хирургической редукции, она согласилась на процедуру по рекомендации врача. Однако во время послеоперационного осмотра ее пластический хирург из Беверли-Хиллз сделал шокирующее заявление.

«Он сообщил мне, что добавил небольшой бонус», — объяснила она, отметив, что хирург без ее согласия также провел омоложение (или сужение влагалища).
По ее словам, в тот момент необходимости в операции не было. Из-за чувства «стыда» и «гнева» Шилдс долгое время не делилась своим опытом даже с мужем Крисом Хенчи. В своей книге она отмечает, что ей было стыдно говорить об этой интимной теме, но для изменения подхода к женскому здоровью необходимо поднимать неудобные, но важные вопросы.

Брук Шилдс и Кристофер Аткинс (Фото: кадр из фильма «Голубая лагуна»)

Брук Шилдс рассказала о насилии в молодости


Поклонники артистки после ее заявления сразу вспомнили трагическое событие из жизни любимицы. Речь идет об изнасиловании Брук Шилдс в молодости. В начале апреля 2023 года на стриминг-сервисе Hulu вышел документальный фильм «Прелестное дитя: Брук Шилдс», который вызвал широкий резонанс. В этом фильме знаменитая актриса 1980-х годов открыто рассказала о том, как стала жертвой насилия.

Когда Брук было всего 22 года, она стала жертвой нападения «очень влиятельного человека из киноиндустрии», имя которого она до сих пор предпочитает не раскрывать. Это произошло вскоре после ее выпуска из Принстонского университета. Шилдс встретилась с обидчиком на деловом ужине, чтобы обсудить рабочие вопросы и возможность участия в нескольких кинопроектах. Поскольку она хорошо знала этого человека, то не заподозрила ничего плохого, когда он предложил ей подождать такси в его гостиничном номере за бокалом вина.

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К нападению Брук оказалась совершенно не готова. Она была в таком ужасе, что практически не сопротивлялась и думала лишь о том, как выжить.

«Он внезапно снял одежду и бросился ко мне. Одного моего «нет» должно было быть достаточно, но он не остановился. Я не могла издать ни звука, так как боялась, что он задушит меня или сделает что-то еще», — рассказывала артистка.
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«Она решала судьбы артистов»: Наташа Королева рассказала всю правду об интригах Пугачевой, кого «погубила» Примадонна
09 января 2025, 13:09

Наташа Королева (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Певица Наташа Королева решилась рассказать о конфликте с Аллой Пугачевой в эфире шоу «ИЗОЛЕНТА live». Слова Королевой побудили общественность посмотреть по-новому на отношения двух известных артисток.
«Знаете, есть моменты в жизни, которые врезаются в память навсегда. Для меня таким стала первая встреча с Аллой Борисовной. До сих пор, спустя столько лет, не могу понять — за что? Почему ко мне было такое отношение? Ведь мне тогда было всего шестнадцать», — сказала Королева.

Волшебный образ рассыпался


Маленькая Наташа из Киева выросла на песнях Пугачевой. Девочка часами засматривалась на концерты Примадонны, подпевая каждой песне и мечтая когда-нибудь очутиться на той же сцене.

«Для меня она была кумиром, недосягаемой звездой. Я буквально собирала по крупицам её образ — манеру двигаться, интонации, харизму», — поделилась певица.

Но первая личная встреча с Примадонной стала тяжелым ударом для юной артистки.

«Знаете, это как в детстве увидеть, что Дед Мороз — не настоящий. Только в сто раз больнее. Весь этот волшебный образ, который я себе нарисовала, рассыпался от одной встречи», — отметила Королева.

Наташа Королева и Игорь Николаев (Фото: РИА Новости/ Дмитрий Коробейников)

Между двух огней


Как выяснилось, причина холодности Пугачевой таилась в сложных отношениях с композитором Игорем Николаевым. Он долгое время писал хиты для Пугачевой, а потом внезапно переключил все свое внимание на молодую певицу Наташу.

Артистка поняла, что очутилась между двух огней.

«С одной стороны — Игорь, который искренне верил в мой талант и вкладывал в меня всю душу. С другой — Алла Борисовна, для которой его выбор стал настоящим предательством», — добавила Королева.

Школа выживания


То, что виделось кошмаром в шестнадцать лет, в настоящий момент Наташа называет своей «школой выживания» и «прививкой от наивности» в мире шоу-бизнеса.

«Больно, неприятно, но потом понимаешь — без этого было бы намного хуже. Тот опыт научил меня держать удар и не терять себя, что бы ни происходило», — объяснила артистка.

Черное и белое


Сейчас Королева рассказывает о тех событиях с обидой. Однако буквально несколько лет назад певица не раз защищала Пугачеву от нападок в прессе, ведь она понимала, что в реальности «не бывает просто черного и белого».

«У каждого своя правда и свои причины. Главное — не давать прошлым обидам отравлять настоящее», — говорила тогда сама Наташа.

Это система


И пока может показаться, что это единственная подобная история на профессиональном пути Пугачевой, огромная часть других артистов российской эстрады могут поделиться подобными случаями.

«В какой-то момент я поняла — это система. Алла Борисовна умела не просто влиять на карьеры, она фактически решала судьбы артистов», — рассказал человек из близкого окружения Пугачевой.

Михаил Муромов (Фото: РИА Новости/ Антон Белицкий)

Не нужны успешные конкуренты


Хит Михаила Муромова «Яблоки на снегу» в свое время звучал отовсюду. Артист открыто объявил, что он исчез с экранов из-за Примадонны.

«У неё были свои люди на телевидении. Они получали зарплату и выполняли поручения. Ей просто не нужны были успешные конкуренты», — поделился Муромов в беседе с журналистами.

Валентина Легкоступова должна была войти в число новых звезд эстрады. Внезапно певица оказалась в тени после того, как посмела исполнить песни, которые предназначались самой Примадонне. Композиции «Двое» и «Край пронзительно любимый» Раймонда Паулса стали поворотной точкой на профессиональном пути Легкоступовой.

Путь наверх закрыт


Музыкальный критик Сергей Соседов рассказал, что у Аллы Пугачевой всегда был свой круг, а в нем свои люди.

«И если ты в этот круг не входил, путь наверх был практически закрыт», — прокомментировал ситуацию он.

Даже Иосиф Кобзон был в конфликте с Примадонной. После 24 лет участия в «Песне года» его вдруг перестали приглашать на фестиваль.

«Это эйфория, что она всё время будет на пьедестале», — объяснял тогда певец.

Двойной удар


Бывали и ситуации, когда профессиональное соприкасалось с личным. Владимир Пресняков, некогда «любимый зять», оказался не у дел после расставания с дочерью Пугачевой Кристиной Орбакайте. Его карьера начала рушиться, хотя сама Примадонна отрицала свою причастность к его профессиональным неудачам.

Молодой певице Лике Стар отношения с Пресняковым стоили ей не только женского счастья, но и карьеры.

«По щелчку пальцев Примадонны слетели все мои концерты», — говорила певица годы спустя.

Вика Цыганова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Перестала существовать


Артистка Вика Цыганова поделилась своей версией ссоры с Примадонной. Всё началось с композиции «Приходите в мой дом» — Пугачева желала выкупить права на песню, но ей отказали.

«После этого меня просто убрали из всех ротаций. Ни телевидения, ни радио – словно я перестала существовать», — обратила внимание певица.

Однако прямых доказательств влияния Примадонны на карьеры других артистов так и не появилось.

​Они вернулись сильными


В настоящий момент, когда большинство из подобных историй остались в прошлом, можно проследить некую закономерность: те, кому удалось пережить конфликт с Примадонной, нередко возвращались на сцену более сильными и независимыми профессионалами. А те, кто сдался и ушёл в тень, скорее всего, просто не был готов к жестокому миру шоу-бизнеса.

«В конце концов, это шоу-бизнес, детка», — как говорила сама Пугачева.

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#певец
#конфликт
#певица
#дед артист
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09 января 2025, 12:09

Владимир Яглыч (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Актер Владимир Яглыч снялся более чем в 80 проектах, однако популярен стал после роли в фильме «Мы из будущего». Он мечтал построить карьеру в Голливуде, но сделал выбор в пользу семьи, однако и на родине все реже стал появляться в популярных фильмах. Как сейчас живет Яглыч и куда он делся с экранов телевизоров, рассказывает «Радио 1».

Не собирался становиться актером


Владимир родился в Москве 14 января 1983 года. Отец был офицером, а мама — домохозяйкой. В детстве и юности он любил заниматься спортом, хотел стать летчиком, а уже в старших классах задумался о юриспруденции.

«Я был довольно послушным мальчиком, по крайней мере мне так казалось. Занимался спортом, учился. А летом уезжал к бабушке. Мечтал стать космонавтом, как и большинство тогдашних пацанов. Потом, когда подрос немного, возникли мысли о военной карьере. А вот о карьере актерской и не думал. Само получилось», — рассказал Яглыч в беседе с изданием «Труд».

В творческую сферу молодого человека привела сама судьба. Он был влюблен в девушку, которая поступала в театральный институт имени Бориса Щукина. Яглыч решил поступать с ней. Тогда его возлюбленная так и не доучилась, а вот Владимир стал одним из самых перспективных выпускников творческих вузов Москвы.

«В детстве я не думал, что стану актером. Я учился в русско-американской школе, в юридическом классе. Наверное, мог построить карьеру юриста, но в какой-то момент мне стало жутко скучно. А актерская профессия всегда дает приток свежей крови, эмоций, интересных людей», — как-то рассказал актер в интервью порталу HELLO!

Впервые Яглыч снялся в боевике «Антикиллер-2». После появлялся в популярных на тот момент сериалах «Солдаты», «Не родись красивой» и «Две судьбы». Однако настоящая популярность к нему пришла после роли в фильме «Мы из будущего». После он снялся в фильмах «Воин», «Экипаж», «Должок» и «Один вдох». Артист также сыграл роль князя Григория Потемкина в историческом сериале о российской императрице Екатерине II «Екатерина. Взлет».Он также принимал участие в разных телевизионных шоу.
Владимир Яглыч (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Роман с женой Костомарова и другие женщины Яглыча


Владимир пользовался большим успехом среди женщин. Во время учебы он встречался с Анной Казючиц и Светланой Ходченковой. Их роман начался еще во время съемок фильма «Тихий московский дворик». Через два года, в 2005 году, влюбленные поженились. Брак счастья не принес. Супруги часто расходились, но сходились вновь. Спустя пять лет, в 20011 году, они развелись. Яглыч тогда рассказал, что решение было принято совместно. По его словам, они оба устали работать над отношениями, что привело к развалу союза. Ходили слухи, что Владимир поднимал на Светлану руку, однако актер эти сведения опровергал.

Кроме того, поговаривали, что Яглыч тогда влюбился в актрису Анну Старшенбаум. Но девушка заявила, что это всего лишь вымысел.

В 2013 году общественность всколыхнула весть о романе Яглыча со спортсменкой Оксаной Домниной. Слухи появились во время их участия в шоу «Ледниковый период». Предполагалось, что их дружеские отношения переросли в любовные, и именно из-за этого Домнина ушла от фигуриста Романа Костомарова. Говорили, что Яглыч даже познакомил возлюбленную с мамой, а она его — с дочерью, рожденной от Костомарова. Однако спустя некоторое время женщина вернулась к Роману, после чего пара официально зарегистрировала брак.

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Сам Яглыч говорил, что испытывал к Домниной искренние чувства.

«Я был искренен в своих чувствах. Это не был пиар-ход. Просто все как-то так получилось. Наверное, это история для мыльной оперы, которую показывают в середине дня для домохозяек. Все закончилось. Тема закрыта», — так Яглыч прокомментировал отношения с Домниной в интервью порталу HELLO!

На сегодняшний день Владимир женат на актрисе Антонине Паперной. Они начали встречаться в 2015 году. В 2017 у них родилась дочь, а еще через три года – сын.
Владимир Яглыч с супругой Антониной Паперной (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Хотел построить карьеру за границей


Яглыч не скрывал того, что хотел бы отправиться в Голливуд и обрести популярность за границей. Однако со временем сделал выбор в пользу своей семьи. Однажды он признался, что о карьере за границей можно лишь красиво мечтать, однако реальность складывается иначе.

Актер также рассказал, что не готов потерять еще 10 лет на то, чтобы добиться того уровня, на котором он находится в России.


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Перспективы Яглыча в России


В последнее время Владимир редко появляется в популярных кинокартинах. Кинокритик Роман Григорьев предполагает, что актер, вероятно, не видит интересных проектов для себя. Однако, по его словам, Яглыч, обладающий харизматичной мужской натурой, найдет свое место, так как в России дефицит актеров

При этом в 2024 году Владимир снялся в фильмах «Конец Славы», «Любви не бывает?» и «Совсем оШАЛЕли!». Также он исполнил главную роль в картине «Равиоли Оли» с Ольгой Бузовой и «Яга на вашу голову», которые еще не вышли.

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«Жила под контролем»: Алсу впервые раскрыла тайны семейной жизни с Абрамовым. С кем сейчас роман у певицы?
09 января 2025, 11:49

Певица Алсу (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Ушедший 2024 год запомнился множеством громких разводов, среди которых оказался и разрыв между певицей Алсу и бизнесменом Яном Абрамовым. Пара рассталась после 18 лет совместной жизни. Позже Алсу призналась, что вышла замуж слишком рано и была сильно финансово зависима от своего теперь уже бывшего мужа. О чем еще рассказала певица и как она жила в браке читайте в материале «Радио 1».

Откровения Алсу о жизни до брака с Яном


Вспоминая о своей юности в подкасте «ВКАТИТ» от VK Видео, артистка отметила, что в детстве испытывала большую неуверенность из-за доминирующего отца, который занимал главенствующую роль в ее семье. Алсу всегда находилась под его опекой и контролем.

«Я достаточно рано вышла замуж. И мне было нормально с этим жить. Не могу сказать, что я потеряла что-то в себе за годы брака, поскольку с детства была неуверенной. Это происходит, когда у тебя есть сильный, доминирующий отец. Но я была абсолютно зависимой во всем: финансово и морально. И в какой-то момент я потеряла свою легкость, которая во мне была всегда», — поделилась певица.

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Решение о расставании с супругом


Певица также отметила, что принять решение о расставании с мужем было нелегко. Она понимала, что развод необходим и долго обдумывала эту мысль. В конце концов ей пришлось обратиться к специалисту, который помог ей вернуть уверенность в себе и окончательно разорвать отношения.

«Сейчас все пишут: ''Ой, как она светится! Наверное, влюбилась''. Нифига. Мое сердце свободно. Я не влюбилась. Я сейчас наслаждаюсь просто собой, своим вот этим состоянием. Надо себя любить. Я просто скажу пару слов на поводу этой темы, о которой я не люблю говорить. Честно, я была в терапии, я занималась с психологом и так далее. Я не пришла к психологу с запросом ''помогите мне развестись'' или там что-то. А я пришла просто какая-то потерянная, в каком-то непонятном состоянии. Вопрос был: ''Что мне делать? ''» — вспомнила Алсу.


Алсу и Ян Абрамов (Фото: соцсети)

Слухи о новом романе Алсу


Адвокат Яна Абрамова Александр Добровинский недавно заявил, что у Алсу уже есть новый избранник.

Правозащитник отметил, что не следит за личной жизнью Алсу, но ему якобы рассказали, кто стал её новым партнером.

«Мне говорят, что она с ним встречается и даже живет вместе. Я не знаю, насколько это серьезно, но звучит одно и то же имя. Это информация, которую мне передали, я не утверждаю, что видел их вместе», — поделился юрист с Марией Раппопорт в программе «Завтрак со звездой».

Марии удалось уговорить Добровинского назвать имя возлюбленного Алсу, но его фамилию «запикали» при монтаже. Реакция ведущей была явно шокированной: «Что? Нет, я не верю». Вскоре после выхода шоу в Сети, Алсу опубликовала этот фрагмент в своём блоге и потребовала от юриста раскрыть фамилию человека, с которым, по его мнению, она встречается.
«Пожалуйста, выдайте нам версию, где не ''запикано''», — написала артистка.

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Загадочная смерть хоккеиста Кольцова. Суицид на почве любви или несчастный случай? Все версии кончины спортсмена
09 января 2025, 05:35

Константин Кольцов (Фото: соцсети)

В марте 2024 года СМИ писали о загадочной смерти тренера и хоккеиста Константина Кольцова, которая потрясла общественность. Тело спортсмена нашли под окнами гостиницы St. Regis Bal Harbour Resort в Майами. Что стало причиной кончины Кольцова и как это связано с его личной жизнью читайте в этом материале.

Смерть Кольцова


О гибели спортсмена стало известно 19 марта после соответствующей публикации хоккейного клуба «Салават Юлаев». Кольцов был помощником тренера команды, а также выигрывал с ней чемпионат России и кубок Гагарина. Изначально сообщалось об оторвавшемся тромбе, однако вскоре клуб опроверг это заявление.

Как пишет «Пятый канал», позднее выяснилось, что началось расследование по причине самоубийства Кольцова. По словам детектива полиции Майами Аргемиса Колома, следов насильственной смерти на теле хоккеиста не нашли.

Бывшая супруга Юлия не поверила в версию с суицидом и сказала, что это могла быть непреднамеренная смерть. Свою догадку она объяснила забронированными апартаментами в ином месте, а также оплаченными покупками, доставка которых ожидалась. В номере спортсмена нашли пустые бутылки из под спиртного, поэтому Юлия предположила, что муж находился в состоянии алкогольного опьянения.

«Вероятно, Константин не уследил за своими действиями», — сказала Юлия.

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Проблемы в отношениях с Ариной Соболенко


Тренера Константина говорили о проблемах в его личной жизни. В частности это касалось второй ракетки мира из Белоруссии Арины Соболенко, с которой хоккеист был в отношениях последние годы. Как оказалось, перед смертью спортсмен расстался с девушкой. Об этом в соцсетях написала сама Соболенко.

«Смерть Константина — немыслимая трагедия, и, хотя мы больше не были вместе, мое сердце разбито. Пожалуйста, уважайте мою частную жизнь и частную жизнь его семьи в это трудное время», — поделилась теннисистка.

За две недели до трагедии пара еще состояла в отношениях. Об этом говорит пост Константина, в котором он поздравлял Арину с 8 марта и признавался в любви. После смерти хоккеиста начали появляться версии о том, что спортсмен решил покончить с собой из-за расставания с Соболенко. Из-за этого в сторону последней обрушилась волна критики.

Расставание с бывшей женой из-за новой избранницы



Бывшая супруга Юлия на фоне хейта вступилась за Арину, хотя отношения между ними не всегда были доброжелательными. Дело в том, что Константин развелся с женой как раз из-за начавшегося романа с теннисисткой. Тогда Юлия опубликовала такой пост в соцсетях:

«Обращение ко всем девушкам, виснущим на чужих мужьях с малышами в семье! Это подло! Это самое удивительное и счастливое время, но в то же время самое сложное, потому что маленький ребенок отнимает кучу сил, энергии и времени... Может так случиться, что и вы когда-нибудь там будете...» — написала Юлия отметив Соболенко.

Несмотря на это, вскоре отношения между девушками наладились. Юлия говорила, что Арина хорошо относится к ее детям, а пост она опубликовала из-за обиды.

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Скончался французский актёр Бенуа Аллеман
08 января 2025, 22:37

Фото: iStock/ SergeyPankratov

5 января скончался французский актёр Бенуа Аллеман, озвучивавший Моргана Фримана. Ему было 82 года. Некролог появился в Allocine.
Сообщение о смерти артиста подтвердил друг Аллемана.

Фильмография Бенуа Аллемана насчитывает сотни картин. Ещё мужчина озвучивал рекламу и видеоигры.

Бенуа Аллеман начал свою сценическую карьеру в 16 лет. На экране он стал появляться в середине 1960-х годов. В числе его работ «Сон в летнюю ночь» 1969-го, «Фигаро здесь, Фигаро там», «Мария-Антуанетта» 1975-го, «Комиссар Мулен», сиквел «Пришельцев» с Жаном Рено, «Офицер и шпион» Полански, «Русский дядюшка».

Ранее сообщалось, что скончался Майкл Миллиган, сценарист из США, продюсер и режиссер, создатель ряда культовых ситкомов. Майкл Миллиган ушёл из жизни незадолго до Нового года, но выяснилось это только в настоящий момент.

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Юру Борисова номинировали на премию Гильдии актёров США за роль в «Аноре»
08 января 2025, 20:58

Юра Борисов (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Российский актёр Юра Борисов номинирован на премию Гильдии киноактёров США (SAG) в категории «Лучшая мужская роль второго плана» за роль в фильме американского режиссёра Шона Бэйкера «Анора». Об этом сообщается на сайте Гильдии.
Отмечается, что на эту награду в категории «Лучший актёрский состав» также претендуют фильмы «Боб Дилан: Никому не известный», «Конклав», «Эмилия Перес» и мюзикл «Злая: Сказка о ведьме Запада».

Напомним, что в мае 2024 года фильм «Анора» был удостоен «Золотой пальмовой ветви» на 77-ом Каннском кинофестивале. За роль в фильме Борисова номинировали на премию «Золотой глобус». Также некоторые критики убеждены, что российский актёр может рассчитывать на номинацию на премию «Оскар».

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