Команда Сысоевой раскрыла подробности давнего конфликта с Боней на шоу «Выжить в Дубае»

08 октября 2026, 17:06

Команда Сысоевой обвинила Викторию Боню в кибербуллинге после конфликта на шоу

Надя Сысоева (Фото: Instagram* / @inadenka)

Конфликт между Надей Сысоевой и Викторией Боней, который произошел два года назад на шоу «Выжить в Дубае», получил новое продолжение. На этот раз свою версию событий представила команда Сысоевой. Об этом сообщает Super.





Представители актрисы утверждают, что причиной разногласий стали не личные отношения, а история с люксовыми брендами. По словам команды Нади, на тот момент она сотрудничала с несколькими премиальными марками и поэтому не захотела жить с Боней в одной палатке. Представители Сысоевой считают, что совместное размещение могло негативно отразиться на ее отношениях с брендами. При этом они уверяют, что зрители не увидели многих деталей происходившего на проекте.



В частности, команда Сысоевой заявила, что идея ограничить участников в еде якобы принадлежала именно Боне. Также представители Нади утверждают, что уже после завершения шоу Виктория продолжила конфликт в соцсетях и якобы организовывала против актрисы волну негативных комментариев и ботов.



Отдельно команда Сысоевой рассказала о переписке двух женщин. По их словам, Надя просила Боню не продолжать публичное противостояние, поскольку в тот момент переживала смерть матери. Однако, как утверждают представители актрисы, Виктория опубликовала скриншот личной переписки, чем, по их мнению, попыталась привлечь дополнительное внимание к ситуации.





«Морального права делать это не было. Вика не пыталась извиниться. Она человек без принципов», — заявили в команде Сысоевой.