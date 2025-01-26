«Он ждал меня…»: Вера Брежнева заинтриговала подписчиков новым бойфрендом

Вера Брежнева (Фото: соцсети)
Новым бойфрендом заинтриговала подписчиков в соцсетях певица Вера Брежнева. Она опубликовала фотографию молодого человека, чье лицо скрыто кепкой с пугающей надписью Mental Breakdown («психический срыв»). Исполнительница уточнила, что знакома с мужчиной уже не один год.
«Впервые я встретила его, когда мне было 18. Мы только встретились, и я ушла. Затем встретились снова и даже жили вместе несколько месяцев. Но, как иногда случается, что-то не сработало… Он ждал меня… Я вернулась. С этого момента моя любовь росла с каждым днем. И наконец я хочу поговорить об этом», — рассказала селебрити.Вместе с тем Брежнева добавила, что не торопится под венец, поскольку уже была замужем. Она считает, что ей и ее бойфренду необходимо хорошо узнать друг друга.
Ранее стало известно, кем является новый спонсор Веры Брежневой.
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