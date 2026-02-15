Помощница Регины Тодоренко заявила, что та «выкрутится» после скандала с отёком Квинке

15 февраля 2026, 06:55

Регина Тодоренко (Фото: Telegram @todorenkoregina)

Помощница телеведущей Регины Тодоренко прокомментировала скандал, разгоревшийся после признания звезды в том, что она довела человека до отёка Квинке. Ее слова передает Super.ru.





Напомним, что в шоу «Пожалуйста, не рассказывай» Тодоренко раскрыла, что однажды добавила в чай своему другу мёд. При этом она знала, что у него аллергия.





«Выкрутится, что‑нибудь придумает. Не из таких скандалов выбиралась», — цитирует ее Super.ru.