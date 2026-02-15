Помощница Регины Тодоренко заявила, что та «выкрутится» после скандала с отёком Квинке
Помощница телеведущей Регины Тодоренко прокомментировала скандал, разгоревшийся после признания звезды в том, что она довела человека до отёка Квинке. Ее слова передает Super.ru.
Напомним, что в шоу «Пожалуйста, не рассказывай» Тодоренко раскрыла, что однажды добавила в чай своему другу мёд. При этом она знала, что у него аллергия.
«Лечите голову»: Катя Лель ответила на хейт и тему абьюза
Оказывается, знаменитость не верила в серьезность подобных болезней. Она думала, что аллергическая реакция — это, во многом, психосоматика. Ситуация едва не привела к летальному исходу. Адвокат Ольга Власова, оценивая происшествие, допустила возможность возбуждения уголовного дела, но помощница Регины Тодоренко выразила уверенность, что у звезды все будет в порядке.
«Выкрутится, что‑нибудь придумает. Не из таких скандалов выбиралась», — цитирует ее Super.ru.Женщина также напомнила, что артистка задействована во многих проектах, и заменить её там попросту некем.