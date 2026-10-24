«Ищите!»: 60-летняя Татьяна Овсиенко ответила на слухи о пластике

24 октября 2026, 21:04

Татьяна Овсиенко назвала гены главной причиной своей внешности в 60 лет

Татьяна Овсиенко (Фото: Instagram* @tatianaovsienko_music)

Заслуженная артистка РФ Татьяна Овсиенко недавно отпраздновала 60-летие и поделилась своим отношением к подтяжкам лица и пластическим операциям. Её слова приводит Telegram-канал «Звездач».





Певица рассказала, что она никогда не прибегала к операциям, а за внешний вид благодарит гены.

«Может быть, всё‑таки стоит поблагодарить маму с папой... Уж точно, какие бы ни были слухи о пластике... Категорически нет! Никогда! Ищите! Найдёте — скажете!» — заявила Овсиенко.