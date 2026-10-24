«Ищите!»: 60-летняя Татьяна Овсиенко ответила на слухи о пластике
Татьяна Овсиенко назвала гены главной причиной своей внешности в 60 лет
Заслуженная артистка РФ Татьяна Овсиенко недавно отпраздновала 60-летие и поделилась своим отношением к подтяжкам лица и пластическим операциям. Её слова приводит Telegram-канал «Звездач».
Певица рассказала, что она никогда не прибегала к операциям, а за внешний вид благодарит гены.
«Может быть, всё‑таки стоит поблагодарить маму с папой... Уж точно, какие бы ни были слухи о пластике... Категорически нет! Никогда! Ищите! Найдёте — скажете!» — заявила Овсиенко.Артистка добавила, что предпочитает следить за собой другими методами. Звезда регулярно занимается спортом, правильно питается и проводит закаливающие процедуры — этому её научил отец.
В материале «Радио 1» рассказываем всё о биографии Татьяны Овсиенко. Выяснили, что стало причиной затишья в карьере певицы и триумфального возвращения на сцену.