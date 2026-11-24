«Я хочу остаться»: Волочкова раскрыла детали встречи с Путиным в 2003 году
Волочкова рассказала о встрече с Путиным накануне суда с Большим театром
Балерина Анастасия Волочкова в YouTube-шоу «Право Гордон» рассказала о встрече с Владимиром Путиным в 2003 году.
Артистка вспомнила, что обратилась к главе государства накануне суда с Большим театром. Волочкова призналась, что попала в беду, и попросила о личной встрече. Тогда Путин спросил танцовщицу: «Анастасия, скажите, а что вы от меня хотите? Вы хотите театр?»
«Владимир Владимирович, я хочу остаться танцевать в России», — ответила ему артистка.Сейчас, оглядываясь назад, балерина заявила, что при возможности снова поговорить с президентом попросила бы присвоить ей звание народной артистки России и выделить помещение под собственный творческий центр.