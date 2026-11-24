24 ноября 2026, 18:37

Волочкова рассказала о встрече с Путиным накануне суда с Большим театром

Анастасия Волочкова (Фото: Instagram* @volochkova_art)

Балерина Анастасия Волочкова в YouTube-шоу «Право Гордон» рассказала о встрече с Владимиром Путиным в 2003 году.





Артистка вспомнила, что обратилась к главе государства накануне суда с Большим театром. Волочкова призналась, что попала в беду, и попросила о личной встрече. Тогда Путин спросил танцовщицу: «Анастасия, скажите, а что вы от меня хотите? Вы хотите театр?»

«Владимир Владимирович, я хочу остаться танцевать в России», — ответила ему артистка.