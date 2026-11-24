Музыкальные салоны «после колен и языка» объявили бойкот певцу SHAMAN
В московских магазинах музыкальных инструментов объявили бойкот певцу SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов).
Как сообщает издание «Абзац», ретейлеры отказываются продавать гитары исполнителю. Поводом стал скандальный эпизод на юбилейном концерте артиста 22 ноября в Кремлевском дворце: там он опустился на колени перед гитаристом и потянулся языком к его инструменту.
Этот жест вызвал неоднозначную реакцию общественности. В одном из столичных салонов на гитарах повесили табличку: «Шаману не продаём!» Сам Дронов сравнил попытку лизнуть гитару музыканта во время концерта с поступком «самых крутых» рок-исполнителей и назвал это частью шоу-программы.
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