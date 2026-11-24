24 ноября 2026, 18:09

Лерчек объяснила решение лечиться в Китае прогрессирующим раком

Валерия Чекалина (Фото: Instagram* @ler_chek)

Блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) рассказала в личном блоге, почему она всё же решила улететь на лечение в Китай.





Валерия пояснила, что рак продолжил прогрессировать, несмотря на пройденную химиотерапию. По её словам, метастазы начали появляться в новых местах, и врачи рекомендовали ей другой препарат. При этом проходить процедуры ей предстояло каждые две недели без определённого срока окончания.

«Врачи сказали, что нужно продолжать химию, но уже другую. Её нужно делать каждые две недели, и надо её делать, пока это продлевает тебе жизнь. То есть конца и края вообще нет. Я понимала, что рак меня убивает, что после химии мне плохо и нужно что‑то предпринимать», — рассказала Лерчек.