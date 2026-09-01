Сын Паши Техника пошел в первый класс

01 сентября 2026, 10:20

Семилетний сын Паши Техника и Евы Карицкой стал первоклассником

Иван (фото: Instagram* @evaevakaritskayaa)

Семилетний сын покойного рэпера Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) и блогерши Евы Карицкой пошел в первый класс. Об этом стало известно из поста матери ребенка в Instagram*.