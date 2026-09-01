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Сын Паши Техника пошел в первый класс

Семилетний сын Паши Техника и Евы Карицкой стал первоклассником
Иван (фото: Instagram* @evaevakaritskayaa)

Семилетний сын покойного рэпера Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) и блогерши Евы Карицкой пошел в первый класс. Об этом стало известно из поста матери ребенка в Instagram*.



Иван родился 10 июля 2019 года. После развода родителей в ноябре 2021 года мальчик остался с матерью, однако отец продолжил участвовать в его воспитании.

У сына знаменитостей уже появились серьезные увлечения. Например, Иван занимается шахматами — недавно он выиграл мини-турнир и получил золотую медаль. Также мальчик интересуется компьютерными играми и даже ведет прямые эфиры, где транслирует их прохождение. Недавно ребенок попросил мать создать его собственный канал на YouTube или RuTube, так как мечтает стать стримером.

Ева Карицкая с сыном Иваном (фото: Instagram* @evaevakaritskayaa)

Ранее стало известно, что суд продлил арест бывшей девушке Паши Техника, блогерше и эскорт-модели Кристине Лекси (настоящее имя — Тина Романова), до 28 августа по делу о порнографии.
Лидия Пономарева

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