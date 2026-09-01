Сын Паши Техника пошел в первый класс
Семилетний сын покойного рэпера Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) и блогерши Евы Карицкой пошел в первый класс. Об этом стало известно из поста матери ребенка в Instagram*.
Иван родился 10 июля 2019 года. После развода родителей в ноябре 2021 года мальчик остался с матерью, однако отец продолжил участвовать в его воспитании.
У сына знаменитостей уже появились серьезные увлечения. Например, Иван занимается шахматами — недавно он выиграл мини-турнир и получил золотую медаль. Также мальчик интересуется компьютерными играми и даже ведет прямые эфиры, где транслирует их прохождение. Недавно ребенок попросил мать создать его собственный канал на YouTube или RuTube, так как мечтает стать стримером.
Ранее стало известно, что суд продлил арест бывшей девушке Паши Техника, блогерше и эскорт-модели Кристине Лекси (настоящее имя — Тина Романова), до 28 августа по делу о порнографии.
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